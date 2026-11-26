Una comisión encabezada por el dirigente Alejandro García entregó un documento al Ministerio de Medio Ambiente para reclamar el cese de los operativos contra sus terrenos productivos y buscar un acuerdo que permita resolver el conflicto.

Una comisión de campesinos que desarrolla actividades agrícolas en los alrededores del Parque Nacional Los Haitises entregó un documento al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual solicita detener el hostigamiento policial contra los agricultores en sus terrenos productivos y establecer una mesa de diálogo que permita alcanzar una solución definitiva al conflicto que mantienen con las autoridades.

El dirigente campesino Alejandro García explicó que la comunicación entregada al Ministerio busca reiterar la necesidad de encontrar una salida a la problemática que enfrentan las familias agricultoras, muchas de las cuales llevan décadas establecidas en la zona y dependen de la producción de víveres y cacao para su sustento.

García denunció que los operativos realizados en los terrenos agrícolas han provocado enfrentamientos y pérdidas económicas para los productores, debido a la destrucción de estructuras y la eliminación de cultivos.

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"No que se hagan operativos que realmente han creado algunas dificultades porque les han quitado los muros, les han quitado la producción a los campesinos. Entonces eso generó un problema de enfrentamiento", expresó.

El dirigente sostuvo que los agricultores no se oponen a la preservación del Parque Nacional Los Haitises, sino que reclaman que las medidas de protección ambiental también tomen en cuenta los derechos y compromisos pendientes con las familias que habitaban y producían en esos terrenos antes de la creación del área protegida.

"Los Haitises es un reservorio de agua dulce para el país y del cual se nutre una región, pero ahí, cuando se creó el parque, ya estaban los campesinos cultivando", manifestó.

García también cuestionó que, pese a los compromisos asumidos por el Estado dominicano desde 1992 para reubicar y compensar a los agricultores afectados por la creación del parque, todavía quedan numerosas familias a la espera de una respuesta.

"Se ha pagado muy poca cosa y se ha reubicado muy poca cosa", afirmó.

Asimismo, recordó que en 2014 se elaboró un plan estratégico para buscar una solución definitiva al conflicto agrícola de Los Haitises, en el que, según explicó, se invirtieron millones de pesos provenientes de los recursos públicos, pero cuyas propuestas no han sido ejecutadas como esperaban los campesinos.

"En seis años que tiene este gobierno, nosotros no podemos decir que hemos recibido ni la mínima atención de este Ministerio del Medio Ambiente", denunció.

El dirigente recordó que anteriormente habían sostenido encuentros con representantes de Medio Ambiente, incluido el viceministro de la institución, quien se comprometió a gestionar una solución a las demandas de los agricultores.

Los manifestantes aseguran que, desde 1992, el Gobierno se comprometió a reubicar a las familias que habitaban en terrenos posteriormente incorporados al área protegida y a compensarlas por las tierras que debían abandonar. Sin embargo, sostienen que pocas personas han recibido los pagos o han sido trasladadas a otros terrenos.

En el documento entregado reiteraron la necesidad de encontrar una solución que permita preservar el parque sin dejar desprotegidas a las familias que durante generaciones han desarrollado actividades agrícolas y ganaderas en la zona.

Uno de sus planteamientos es que el Estado les entregue parcelas donde puedan continuar trabajando, incluso si no dispone de los recursos para construir las viviendas contempladas inicialmente en el plan de reubicación.

Los agricultores señalaron que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) había recibido la responsabilidad de identificar terrenos para trasladar a las familias, pero aseguran que todavía no han obtenido una respuesta definitiva.

Durante la protesta también denunciaron actuaciones de las autoridades ambientales que, según sus testimonios, han afectado sus propiedades y medios de subsistencia.

Rafael Lorenzo afirmó que en comunidades como El Guanito y otras localidades de la zona se han producido operativos en los que, según denunció, han quemado viviendas ubicadas en terrenos cultivados de cacao, destruido bombas de agua y retirado animales y productos agrícolas.

Campesinos de Los Haitises reclaman reubicación y denuncian destrucción de viviendas y cultivos.

"Nosotros no somos delincuentes, somos gente honesta, seria y de trabajo", expresó Lorenzo, quien consideró injusto que se realicen esas intervenciones sin que el Estado haya cumplido previamente con los compromisos de pago y reubicación.

El agricultor sostuvo que las familias afectadas no se oponen a la protección ambiental, pero pidió que se reconozcan sus derechos y se les permita continuar sus actividades productivas en terrenos fuera del parque.

Los representantes también cuestionaron la falta de seguimiento a un plan estratégico elaborado en 2014 para buscar una solución a la problemática de Los Haitises. Según indicaron, el documento contemplaba medidas para atender la situación de los campesinos, pero sus propuestas no se han materializado.

Asimismo, reclamaron que las autoridades reciban a las asociaciones de ganaderos, agricultores y juntas de vecinos para escuchar sus planteamientos y establecer una comisión que dé seguimiento a sus demandas.

Antonio Bernardo Javier Lugo, quien se identificó como presidente de la Asociación de Ganaderos, aseguró que sus familias tienen una larga historia de permanencia en las comunidades. "Tenemos 473 años viviendo ahí", manifestó al explicar que heredaron las tierras de sus padres y abuelos.

Los campesinos insistieron en que no buscan impedir la conservación de Los Haitises, sino obtener una respuesta institucional que les garantice tierras para trabajar y evite nuevos enfrentamientos durante los operativos en la zona.

Un conflicto que lleva décadas

La situación de los campesinos de Los Haitises forma parte de un conflicto histórico entre la conservación de esta importante área protegida y las actividades agrícolas de familias que aseguran haberse establecido en esos terrenos antes de la delimitación del parque.

El Estado dominicano ha desarrollado diferentes iniciativas para enfrentar esta problemática. Mediante el Decreto 360-13 se creó una comisión especial y se impulsaron acciones orientadas a solucionar la presencia de actividades agrícolas dentro del parque, incluyendo alternativas productivas fuera del área protegida.

Sin embargo, las reclamaciones de los agricultores evidencian que todavía existen desacuerdos sobre la reubicación, la compensación y el tratamiento de las familias que permanecen en la zona.

En los últimos años, el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) han intensificado los operativos contra los asentamientos y las actividades agrícolas que consideran ilegales dentro del parque.

En abril de 2024, las autoridades anunciaron una intervención que concluyó con 439 personas detenidas. Posteriormente, en julio de 2025, el Senpa informó sobre la detención de otras 44 personas durante operativos contra actividades agrícolas no autorizadas.

Este escenario mantiene sobre la mesa dos preocupaciones fundamentales: la protección de uno de los ecosistemas más importantes de República Dominicana y los reclamos de familias campesinas que exigen que se respeten sus derechos y se cumplan los compromisos de reubicación asumidos por el Estado.

Los agricultores insisten en que no pretenden desconocer la importancia ecológica de Los Haitises, sino conseguir una solución que les permita continuar sus vidas y actividades productivas fuera de los terrenos protegidos, sin persecución ni pérdida de sus medios de subsistencia.

La entrega del documento abre un nuevo capítulo en la demanda de los campesinos, que esperan una respuesta del Ministerio de Medio Ambiente y una solución que evite que el conflicto siga profundizándose.