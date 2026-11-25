¿Ha provocado Antalya la conmoción que necesita este sistema anquilosado? ¿O es la última señal del debilitamiento del multilateralismo, que retrasará durante años la acción climática?

Conviene recordar, en primer lugar, los obstáculos poco habituales a los que se enfrentó esta conferencia. Un enfrentamiento sobre qué país debía organizarla condujo a una decisión de última hora: permitir que Turquía acogiera el acontecimiento mientras Australia dirigía las negociaciones.

Esta estructura poco manejable complicó las gestiones diplomáticas necesarias antes de las COP para facilitar su éxito. En ocasiones, los participantes tuvieron dificultades para comprender la estrategia conjunta de ambos países, más allá del objetivo, ampliamente difundido, de elevar la proporción de electricidad en el consumo final de energía desde poco más del 20 % hasta el 35 % en 2035.

Se trata de una meta loable. Según la Agencia Internacional de la Energía, alcanzarla reduciría hasta un 40 % las emisiones mundiales del transporte, los edificios y otros sectores. Sin embargo, figuraba en el borrador de un acuerdo de diez páginas que no llegó a aprobarse, en medio de disputas que prolongaron la reunión de dos semanas durante un récord de dos días adicionales.

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Tampoco ayudó que Turquía, que utilizó reiteradamente la COP31 para destacar medidas como una iniciativa de residuo cero respaldada por su primera dama, Emine Erdoğan, no sea conocida por su liderazgo climático. El caótico transporte y las restrictivas medidas de seguridad también marcaron los primeros días del acontecimiento.

Todo eso quedó en segundo plano frente a las tensas horas finales, cuando estalló una encarnizada guerra de declaraciones contra las dos presidencias de la conferencia, mientras los participantes, exhaustos y privados de sueño, tomaban conciencia de la magnitud de lo ocurrido.

La última vez que un grupo de grandes países rechazó un acuerdo de la COP ampliamente respaldado fue durante la cumbre de 2009 en Copenhague. Aquel fracaso desató el temor de que la acción climática internacional hubiera llegado a su fin. Sin embargo, seis años después, los Gobiernos adoptaron el histórico Acuerdo de París, uno de los momentos culminantes de la diplomacia climática mundial.

Once años después, muchas cosas han cambiado, incluido el propio clima. La COP de este año se celebró en un momento en que la ONU confirmó que el mundo superaría pronto el objetivo de calentamiento de 1,5 °C establecido en París, mientras Europa sufría olas de calor mortales y Nepal padecía enormes inundaciones repentinas. Sin embargo, el acuerdo final propuesto ni siquiera llegó a utilizar las palabras «combustibles fósiles». Sí contenía un llamamiento inusualmente contundente para acelerar el uso de la tecnología de captura y almacenamiento de carbono, que puede prolongar el consumo de combustibles fósiles.

Esa combinación resultó inaceptable para un grupo de países encabezado por la Unión Europea, que rechazó fácilmente el acuerdo en un proceso en el que las decisiones requieren consenso y no votaciones por mayoría. En respuesta, los delegados de Rusia y Arabia Saudí arremetieron contra las medidas comerciales ecológicas «coloniales» de la UE y contra el fracaso de Occidente a la hora de proporcionar más financiación climática a los países más pobres.

Otros lamentaron la pérdida de los planes para abordar los crecientes riesgos climáticos que afectan a los océanos y las regiones montañosas. Sin embargo, muchos esperan que el fracaso de la reunión impulse una reforma. «El proceso de las COP está fosilizado», declaró a este periódico Luke Menzel, director ejecutivo del Consejo de Eficiencia Energética de Australia. «En algún momento tenemos que abordar esa situación».

Algunos países han comenzado a tomar las riendas, elaborando hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles o respaldando un tratado internacional propuesto para eliminar progresivamente estos combustibles.

Mientras tanto, la conferencia de este año destacó por la cantidad de empresas que acudieron para promover actividades comerciales en sectores considerados durante mucho tiempo muy difíciles de descarbonizar.

Un ejemplo es Rondo Energy, una empresa emergente estadounidense de seis años de antigüedad cuyos «sistemas de almacenamiento térmico en baterías» utilizan electricidad renovable para calentar materiales de ladrillo a temperaturas extremadamente elevadas y suministrar calor y vapor de forma continua a instalaciones industriales que normalmente queman gas o carbón. Los sistemas de Rondo ya se utilizan en una fábrica de cemento en Tailandia y en una instalación de biocombustibles en California. Hay otros proyectos previstos para una cervecería de Heineken y una refinería de alúmina de Rio Tinto.

«No había despegado antes porque la electricidad renovable nunca había sido lo suficientemente barata», declaró a este periódico el director ejecutivo de Rondo, Eric Trusiewicz. Sin embargo, aseguró que su empresa ya podía ofrecer calor a un precio inferior al de los combustibles fósiles.

Es una noticia alentadora para Etiopía, país que acogerá la COP del próximo año. También lo es el auge de los automóviles eléctricos y otras tecnologías ecológicas. Pero Antalya constituye un recordatorio aleccionador de que las emisiones todavía no han disminuido y de que emprender acciones mundiales para acelerar su reducción sigue siendo una tarea verdaderamente abrumadora.

Pilita Clark. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.