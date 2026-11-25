Estados Unidos afronta una "fuerte tormenta costera" en víspera del Día de Acción de Gracias, en medio del mayor tráfico aéreo en 16 años, con inundaciones, mareas altas extraordinarias (’king tides') y nevadas, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) este miércoles.

El organismo alertó de "una fuerte tormenta costera" que provocará "vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras de gran magnitud" a lo largo de la costa este, desde Florida hasta la región de Nueva Inglaterra, desde este miércoles.

También previó nieve de moderada a intensa sobre el valle medio del Misisipi y los Apalaches, así como una serie de tormentas en el Pacífico que afectará la costa oeste, desde California hasta el estado de Washington, con lluvias, nevadas en zonas montañosas, vientos, inundaciones costeras y oleaje hasta la próxima semana.

Las tormentas ya provocaron que el estado de Nueva Jersey declarara un estado de emergencia, pues al gobernadora Mikie Sherrill avisó de posibles apagones y señaló que "el peor momento" ocurrirá durante la mañana del Día de Acción de Gracias, este jueves.

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Los primeros lugares en resentir los efectos de la tormenta han sido Florida, en la costa este, y California en la costa oeste, donde las olas destruyeron parte del muelle de la ciudad de Pacifica, al sur de San Francisco, lo que provocó recomendaciones de evacuaciones.

En Florida, el Ayuntamiento de Miami emitió una advertencia por las 'king tides', mareas más altas de lo normal, al señalar que "pueden provocar inundaciones en zonas bajas" por lo que pidió "evitar caminar o conducir a través de aguas inundadas" y mantener "los vehículos alejados de las áreas propensas a inundaciones".

Videos en redes sociales han mostrado a ciudadanos afectados por estas mareas, como un hombre que paseaba a su perro en Cannon Beach, donde lo arrastró la corriente.

Mientras en la costa oeste, el NWS informó "de avisos de inundaciones costeras para la región de San Francisco el miércoles", además de un sistema que producirá lluvias y nevadas en cotas altas sobre zonas del noroeste del Pacífico.

Este aviso llega después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) previera el martes el mayor tráfico aéreo en 16 años, durante los días del festivo de Acción de Gracias, con más de 417.000 vuelos, en medio de fallos técnicos, retrasos y escasez de controladores aéreos.

Unos 81,5 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros de distancia de sus hogares durante este festivo, uno de los más importantes del año, según estima la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

Aunque habrá más vuelos, la AAA prevé 121.000 viajeros menos que el año pasado, cuando hubo 81,6 millones.

Este 2026, se espera que unos 5,96 millones de estadounidenses tomen vuelos nacionales en este periodo, una disminución del 0,2 % con respecto al año anterior, según la AAA.

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