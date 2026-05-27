Amed Rosario conectó dos de los seis jonrones de los Yanquis de Nueva York que vencieron a los Reales de Kansas City por decimocuarta vez consecutiva —incluyendo los playoffs— con un marcador de 15-1 en la noche del martes 26 de mayo.

Fue la primera vez en la historia de los Yanquis que los nueve titulares conectaron al menos dos hits. El abridor Cam Schlittler (7-2) permitió una carrera en seis entradas sólidas, y Ryan Yarbrough se apuntó el salvamento de tres entradas.

Rosario bateó cuatro hits y produjo cuatro carreras. Cody Bellinger, Anthony Volpe, Trent Grisham y Jazz Chisholm Jr. también conectaron jonrones, y el quinteto de jonroneros sumó 12 carreras impulsadas en total. Grisham, Volpe, Ben Rice y Austin Wells conectaron tres de los 24 hits de los Yankees cada uno.

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Bobby Witt Jr. conectó el único jonrón de los Reales, que han perdido 12 de sus últimos 15 juegos. Bailey Falter (0-2) permitió siete carreras y nueve hits en apenas 2⅓ entradas.

Resultados de la jornada

15 compromisos entre la Liga Nacional y la Liga Americana detallados a continuación:

Liga Nacional

Piratas de Pittsburgh 12 – 1 Cachorros de Chicago

Cerveceros de Milwaukee 6 – 0 Cardenales de San Luis

Filis de Filadelfia 4 – 3 Padres de San Diego

Cascabeles de Arizona 7 – 5 Gigantes de San Francisco

Esquivadores de Los Ángeles (Dodgers) 15 – 6 Amos de los Rockies de Colorado

Rojos de Cincinnati 7 – 2 Metros de Nueva York

Liga Americana

Orioles de Baltimore 6 – 1 Rayos de Tampa Bay

Ángeles de Los Ángeles 10 – 6 Tigres de Detroit

Azulejos de Toronto 8 – 1 Marlines de Miami (Interliga)

Yankees de Nueva York 15 – 1 Reales de Kansas City

Gemelos de Minnesota 5 – 3 Medias Blancas de Chicago (en 11 entradas)

Vigilantes de Texas 10 – 7 Astros de Houston

Marineros de Seattle 4 – 1 Atléticos de Oakland

Interligas

Nacionales de Washington 6 – 3 Guardianes de Cleveland

Bravos de Atlanta 7 – 6 Medias Rojas de Boston

Dodgers 15, Rockies 6

Mookie Betts y Andy Pages se combinaron para conectar tres jonrones desde nuevas posiciones en el orden de bateo en la contundente victoria de Los Ángeles sobre los visitantes de Colorado, que extendió la racha ganadora de los Dodgers a cuatro juegos.

Betts conectó dos jonrones, mientras que Pages, Enrique Hernández y Will Smith también batearon cuadrangulares. Hernández abandonó el partido por una lesión en el oblicuo que lo enviará de nuevo a la lista de lesionados, apenas dos juegos después de haber sido activado. Eric Lauer (2-5) lanzó seis entradas y permitió una carrera en su debut con los Dodgers.

El partido dejó un momento de preocupación cuando Shohei Ohtani —actual Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y aspirante al Cy Young— fue golpeado en la mano derecha (la de lanzar) por un lanzamiento en la cuarta entrada. Permaneció en el juego y anotó una carrera, pero fue sustituido por un bateador emergente en su siguiente turno. El mánager Dave Roberts declaró que espera que Ohtani sea el abridor programado para el miércoles.

Piratas 12, Cachorros 1

El novato Esmerlyn Valdez conectó el segundo jonrón de su carrera y Oneil Cruz logró el primero de sus tres hits para destacar una primera entrada de cinco carreras, poniendo a Pittsburgh en camino a una fácil victoria sobre un Chicago tambaleante.

Cruz impulsó una carrera con un sencillo y Valdez terminó con tres carreras impulsadas, lo que permitió a los Piratas conseguir su tercera victoria consecutiva y propinar a los Cachorros su décima derrota consecutiva —la racha de derrotas más larga en activo en las Grandes Ligas y también la más larga de Chicago desde el 4 al 16 de junio de 2022—.

Pittsburgh conectó 15 hits, con dos hits y dos carreras impulsadas cada uno de Spencer Horwitz y Bryan Reynolds. El abridor Braxton Ashcraft (4-2) lanzó 6⅓ entradas permitiendo solo una carrera. El abridor de los Cachorros, Jordan Wicks (0-1), permitió ocho carreras en 4⅓ entradas en su debut de temporada.

Orioles 6, Rays 1

Shane Baz lanzó siete espléndidas entradas contra su antiguo equipo, Samuel Basallo conectó un jonrón de tres carreras y Baltimore aprovechó al máximo sus siete hits en la victoria sobre Tampa Bay.

Baz (2-5) permitió una carrera y siete hits, ponchando a nueve bateadores. Jackson Holliday y Leody Taveras conectaron dos hits cada uno para los Orioles, que ganaron los dos primeros juegos de la serie. Las seis carreras de Baltimore fueron inmerecidas, ya que los Rays cometieron tres errores y un lanzamiento descontrolado.

El abridor de Tampa Bay, Griffin Jax (1-3), permitió tres carreras sucias y tres hits en dos entradas, y salió poco después de ser golpeado en la espalda por una línea. Los Rays informaron que sufrió una contusión y que su estado se evalúa día a día. Jonathan Aranda terminó con tres hits y una carrera impulsada para Tampa Bay.

Rangers 10, Astros 7

Joc Pederson coronó una primera entrada de ocho carreras con un jonrón de tres carreras, y Texas —una noche después de no conseguir ningún hit— rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas con una victoria sobre Houston en Arlington.

Texas registró su mayor cantidad de carreras en una entrada en lo que va de la temporada. Evan Carter conectó un jonrón, un triple, un doble e impulsó tres carreras para los Rangers. Jack Leiter (2-4) permitió cuatro carreras y cuatro hits en seis entradas.

Yordan Álvarez conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras para los Astros. Cam Smith y Jeremy Peña conectaron un jonrón cada uno. Jason Alexander (1-1) permitió nueve carreras y seis hits en seis entradas.

Marineros 4, Atléticos 1

Emerson Hancock permitió un solo hit en seis entradas sin carreras y Victor Robles conectó tres hits —su mejor marca de la temporada— para ayudar a Seattle a conseguir la victoria sobre los Atléticos en West Sacramento.

Mitch Garver conectó dos hits y produjo una carrera, y Josh Naylor dos hits y una carrera para los Marineros. José A. Ferrer, Gabe Speier y Andrés Muñoz se combinaron para lanzar tres entradas permitiendo solo una carrera.

La estrella de los Atléticos, Nick Kurtz, se fue de 4-0 con tres ponches, interrumpiendo su racha de 48 juegos consecutivos embasándose —que lo dejaba empatado con Mark McGwire (1996) en el récord de la franquicia—. Tyler Soderstrom conectó un jonrón para los A’s, que sufrieron su cuarta derrota en cinco juegos.

Rojos 7, Mets 2

Eugenio Suárez, Elly De La Cruz y Tyler Stephenson impulsaron dos carreras cada uno para el visitante Cincinnati, que arrolló a un Nueva York en declive. Todos los titulares, excepto Spencer Steer, conectaron al menos un hit para los Rojos, que han ganado tres partidos seguidos y cinco de los últimos seis.

Juan Soto bateó un jonrón de dos carreras, mientras que Luis Torrens terminó con dos hits para los Mets, que han perdido cinco partidos seguidos y siete de los últimos ocho.

Chase Burns (7-1) consiguió su sexta victoria consecutiva tras permitir dos carreras y ponchar a ocho bateadores en 5⅓ entradas. El abridor de los Mets, David Peterson (3-5), permitió seis carreras y once hits en poco más de cinco entradas.

Azulejos 8, Marlins 1

Jesús Sánchez conectó el primer grand slam de su carrera para impulsar una entrada de seis carreras en el sexto inning, con la que Toronto derrotó a su antiguo equipo, Miami. Ernie Clement y Yohendrick Pinango también conectaron jonrones para los Azulejos. George Springer conectó tres hits y produjo una carrera. Spencer Miles (2-0) permitió una carrera y tres hits en 4⅓ entradas.

El abridor de los Marlins, Sandy Alcántara (3-4), permitió ocho carreras y 10 hits en 5⅔ entradas.

Bravos 7, Medias Rojas 6

Michael Harris II conectó cuatro hits, incluyendo un jonrón de dos carreras, e impulsó tres carreras en la victoria de Atlanta sobre Boston. Matt Olson también conectó un jonrón para los Bravos. Spencer Strider (3-0) lanzó cinco entradas y media, permitiendo tres carreras y tres hits. Raisel Iglesias permitió un sencillo de dos carreras a Isiah Kiner-Falefa en la novena entrada, pero dejó corredores en segunda y tercera base para conseguir su noveno salvamento.

Jarren Duran, Ceddanne Rafaela y Kiner-Falefa conectaron un jonrón solitario cada uno para los Medias Rojas, que acumulan cuatro derrotas consecutivas. Ranger Suárez (2-3) permitió cinco carreras y seis hits en poco más de cinco entradas.

Cerveceros 6, Cardenales 0

Garrett Mitchell y Jake Bauers conectaron jonrones, mientras que Kyle Harrison lanzó seis entradas sólidas para guiar a Milwaukee a una victoria en blanco sobre los visitantes de San Luis. Harrison (5-1) permitió cuatro hits en seis entradas y logró su quinto triunfo en sus últimas seis aperturas, extendiendo su racha de blanqueadas a 18 entradas. Adquirido en un intercambio con Boston en febrero, Harrison registra una efectividad de 1.57 en sus primeras 10 aperturas con los Cerveceros.

Grant Anderson, Abner Uribe y Trevor Megill sellaron la cuarta victoria en blanco de Milwaukee en la temporada, dos de las cuales se han producido en la última semana.

Filis 4, Padres 3

Bryce Harper, JT Realmuto y Trea Turner conectaron jonrones solitarios en las tres primeras entradas, y Filadelfia se aferró a la victoria sobre San Diego. Aaron Nola (3-4) dominó durante seis entradas, permitiendo tres hits y dos carreras. Jhoan Durán lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su undécimo salvamento.

Manny Machado y Ramón Laureano conectaron jonrones para los Padres, que acumulan tres derrotas consecutivas. Randy Vásquez (5-3) permitió cuatro carreras y ocho hits en 5⅔ entradas.

Nacionales 6, Guardianes 3

James Wood conectó un jonrón de dos carreras en una segunda entrada de cuatro carreras y Cade Cavalli lanzó seis entradas sólidas, lo que permitió a Washington nunca estar en desventaja y conseguir su segunda victoria consecutiva en Cleveland. Wood bateó de 3-4 y Keibert Ruiz conectó un sencillo de dos carreras en la segunda entrada. Los Nacionales igualaron su mejor marca de la temporada al ganar su cuarto juego consecutivo.

Cavalli (3-3) permitió una carrera y cinco hits. Mitchell Parker permitió dos carreras en las últimas tres entradas para conseguir su primer salvamento de la temporada. José Ramírez impulsó dos carreras para los Guardianes. Joey Cantillo (4-2) permitió cuatro carreras en dos entradas.

Ángeles 10, Tigres 6

Vaughn Grissom conectó un grand slam en la octava entrada e impulsó seis carreras, dándole la victoria a Los Ángeles en Detroit. Grissom conectó el jonrón ante Will Vest (1-4) para remontar un déficit de 6-5 y darle a los Ángeles su cuarta victoria consecutiva. Zach Neto conectó tres hits, anotó dos carreras e impulsó otra, mientras que Logan O’Hoppe conectó dos hits, anotó dos veces y produjo una carrera.

Kevin McGonigle lideró la ofensiva de Detroit con tres hits, incluyendo un triple de dos carreras. Wenceel Pérez conectó un jonrón solitario, mientras que Colt Keith bateó dos hits y anotó dos carreras para los Tigres, que han perdido nueve de sus últimos diez partidos.

Mellizos 5, Medias Blancas 3 (11 entradas)

Brooks Lee conectó un doblete que vació las bases en la undécima entrada para impulsar a los visitantes de Minnesota a la victoria sobre Chicago, poniendo fin a la racha de siete derrotas consecutivas de los Mellizos contra los Medias Blancas. El abridor Joe Ryan lanzó 7⅔ entradas impecables. Taylor Rogers (1-1) lanzó una décima entrada sin permitir carreras, y Yoendrys Gómez consiguió su tercer salvamento a pesar de permitir el sencillo productor de Chase Meidroth en la parte baja de la undécima entrada.

Munetaka Murakami conectó su decimonoveno jonrón —líder en la Liga Americana— para los Medias Blancas, que han perdido tres de los últimos cuatro partidos. Colson Montgomery y Meidroth conectaron dos hits cada uno.

Serpentineros 7, Gigantes 5

Ketel Marte conectó un jonrón de dos carreras, Ildemaro Vargas también impulsó dos carreras y Arizona, como visitante, logró su quinta victoria consecutiva sobre San Francisco. Adrian Del Castillo contribuyó con un jonrón y Eduardo Rodríguez (5-1) lanzó seis entradas efectivas para los Serpentineros, que barrieron la serie de tres juegos en casa de los Gigantes la semana pasada y ahora han ganado los últimos dos días en San Francisco. Rodríguez permitió dos carreras y seis hits.

Casey Schmitt, Eric Haase y Willy Adames conectaron jonrones para los Gigantes, que sufrieron su sexta derrota en ocho partidos. Tyler Mahle (1-7) lanzó cinco entradas, permitiendo tres carreras y tres hits.

Los dominicanos en la jornada del 26 de mayo

Amed Rosario, el grande de la noche

El jardinero dominicano Amed Rosario fue el protagonista indiscutible de la jornada. El nativo de San Pedro de Macorís conectó dos jonrones, bateó cuatro hits y produjo cuatro carreras en la paliza histórica de los Yankees sobre los Reales. Su actuación fue pieza clave en la primera vez en la historia de la franquicia neoyorquina en que los nueve titulares conectaron al menos dos hits.

Oneil Cruz y Esmerlyn Valdez, dupla quisqueyana en Pittsburgh

En Pittsburgh, los dominicanos Oneil Cruz y el novato Esmerlyn Valdez brillaron en la victoria de los Piratas sobre los Cachorros. Cruz conectó tres hits e impulsó una carrera con un sencillo, mientras que Valdez —quien conectó el segundo jonrón de su carrera— terminó con tres carreras impulsadas. Ambos fueron figuras centrales en la primera entrada de cinco carreras que definió el partido.

Yordan Álvarez y Jeremy Peña, en la derrota de Houston

A pesar de la derrota de los Astros ante Texas, el dominicano Yordan Álvarez ofreció una actuación de poder al conectar dos jonrones e impulsar cuatro carreras. Jeremy Peña también aportó un jonrón para Houston, aunque el esfuerzo de ambos no fue suficiente para evitar el revés.

Juan Soto y Luis Torrens, en la caída de los Mets

Juan Soto conectó un jonrón de dos carreras para los Mets de Nueva York, pero su esfuerzo no pudo evitar la derrota ante Cincinnati. Luis Torrens terminó con dos hits en el partido. Los Mets acumulan ya cinco derrotas consecutivas y siete en sus últimos ocho juegos.

Sandy Alcántara, noche para olvidar en Toronto

El lanzador dominicano Sandy Alcántara (3-4) tuvo una actuación para olvidar en su salida con los Marlins ante los Azulejos de Toronto. El derecho permitió ocho carreras y 10 hits en 5⅔ entradas, en una noche en que Jesús Sánchez —también dominicano— conectó el primer grand slam de su carrera para impulsar la victoria de Toronto.

Jhoan Durán, cerrojo perfecto en Filadelfia

El relevista dominicano Jhoan Durán fue impecable en la victoria de los Filis sobre los Padres. El lanzador lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su undécimo salvamento de la temporada, consolidándose como uno de los cerradores más dominantes de la Liga Nacional.

Ramón Laureano y Manny Machado, en la derrota de San Diego

Ramón Laureano conectó un jonrón para los Padres, aunque el equipo cayó ante Filadelfia y acumula tres derrotas consecutivas. Manny Machado también aportó un cuadrangular en la derrota.

Randy Vásquez, golpeado en el montículo

El lanzador dominicano Randy Vásquez (5-3) tuvo una noche difícil en el montículo de los Padres: permitió cuatro carreras y ocho hits en 5⅔ entradas ante los Filis.

Wenceel Pérez, jonrón solitario en Detroit

El dominicano Wenceel Pérez conectó un jonrón solitario para los Tigres de Detroit en la derrota ante los Ángeles de Los Ángeles, en una noche en que Detroit sumó su novena derrota en los últimos diez partidos.

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