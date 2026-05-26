El dominicano Alimber Santa cerró con dos entradas perfectas en su debut en las Grandes Ligas, mientras Yordan Álvarez y Christian Walker aportaron con el madero para completar la hazaña histórica de Houston ante Texas.

Los lanzadores de los Astros de Houston, Tatsuya Imai, Steven Okert y el dominicano Alimber Santa, se combinaron para lograr el primer juego sin hits ni carreras en las Grandes Ligas desde 2024, en una victoria por 9-0 sobre los Rangers de Texas el lunes en el Globe Life Field de Arlington.

Fue la noche más especial de la temporada en el béisbol de las Grandes Ligas.

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El no-hitter que hizo historia

Imai (2-2) otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a dos en seis entradas —la mayor cantidad en su carrera—, antes de que Okert superara una base por bolas al inicio de la séptima. Luego llegó el turno del relevista dominicano de 23 años.

Santa lanzó dos entradas perfectas en su debut en las Grandes Ligas para cerrar el 18.º juego sin hits de los Astros y el quinto juego sin hits combinado en la historia de la franquicia. El joven derecho, prospecto número 16 de Houston, fue subido desde Sugar Land de la Triple-A apenas días antes, donde acumulaba una efectividad de 1.42 y 24 ponches en 19 entradas de relevo.

Un hito que tardaba en llegar

El último juego sin hits ni carreras en las Grandes Ligas había sido obra de tres lanzadores de los Cachorros de Chicago contra los Piratas de Pittsburgh, en una victoria por 2-0 el 4 de septiembre de 2024.

Los Astros, por su parte, no lograban uno desde que Ronel Blanco detuvo a los Azulejos de Toronto 10-0 el 1 de abril de 2024. Para los Rangers, el recuerdo más doloroso era el no-hitter de Corey Kluber de los Yankees de Nueva York, una derrota por 2-0 el 19 de mayo de 2021.

Christian Walker conectó un jonrón de tres carreras y Yordan Álvarez añadió otro cuadrangular solitario para Houston, que consiguió su cuarta victoria consecutiva. Kumar Rocker (2-5) permitió cuatro carreras y cuatro hits en cinco entradas, y Texas sufrió su cuarta derrota seguida.

Resultados de la jornada MLB del 25 de mayo

Liga Americana

Detroit Tigers 4, Baltimore Orioles 1 Tampa Bay Rays 7, Baltimore Orioles 9 Minnesota Twins 1, Chicago White Sox 3 New York Yankees 4, Kansas City Royals 3 Houston Astros 9, Texas Rangers 0 Seattle Mariners 9, Oakland Athletics 2 Texas Rangers 1, Los Angeles Angels 2 (jugado el día anterior)



Liga Nacional

Chicago Cubs 1, Pittsburgh Pirates 2 Cardenales de San Luis 1, Milwaukee Brewers 5 Cincinnati Reds 7, New York Mets 2 Arizona Diamondbacks 6, San Francisco Giants 2 Philadelphia Phillies 3, San Diego Padres 0 Colorado Rockies 3, Los Angeles Dodgers 5

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Partidos Interligas

Washington Nationals 10, Cleveland Guardians 2

Miami Marlins 8, Toronto Blue Jays 2

Orioles 9, Rays 7 (13 entradas)

Colton Cowser conectó un jonrón de dos carreras en la 13.ª entrada —su segundo cuadrangular para ganar un partido en dos días— y Baltimore superó a Tampa Bay para abrir la serie de tres juegos.

Cedric Mullins conectó un sencillo que puso a Tampa Bay arriba en la parte alta de la 13.ª, antes de que Nick Fortes ampliara la ventaja a 7-5 con un elevado de sacrificio. Los Orioles reaccionaron: Leody Taveras inició la parte baja con un doble productor de carrera y el elevado de sacrificio de Jackson Holliday empató el marcador. Cowser cerró la faena con un jonrón ante Jesse Scholtens (5-3).

Pete Alonso y Blaze Alexander conectaron tres hits cada uno para Baltimore. Dietrich Enns (3-0) lanzó la parte alta de la 13.ª entrada. Jonathan Aranda y Victor Mesa Jr. batearon jonrones, y Chandler Simpson conectó tres hits para los Rays.

Cerveceros 5, Cardenales 1

Jacob Misiorowski, con su potente brazo, permitió una carrera y dos hits en siete entradas, igualando su récord personal con 12 ponches, mientras guiaba a Milwaukee a la victoria sobre San Luis.

Misiorowski (5-2) mantuvo un juego sin hits hasta la sexta entrada, cuando Pedro Pages conectó un sencillo que abrió el episodio e impulsó la única carrera de los Cardenales. La estrella de los Cerveceros lanzó 57 pitcheos a al menos 100 mph, la mayor cantidad desde que las Grandes Ligas comenzaron a registrar los lanzamientos en 2008. Aaron Ashby terminó el juego con dos entradas sin permitir carreras.

Milwaukee anotó tres carreras en la primera entrada contra Matthew Liberatore, culminando con un jonrón de dos carreras de Christian Yelich. Liberatore (2-3) permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas, ponchando a 10 bateadores, la mayor cantidad en su carrera.

Piratas 2, Cachorros 1

Henry Davis conectó un jonrón decisivo en la séptima entrada para darle la ventaja a Pittsburgh y conseguir la victoria sobre Chicago.

El cuarto jonrón de la temporada de Davis, ante el relevista de los Cachorros Trent Thornton (2-1), le dio a los Piratas su cuarta victoria en seis juegos y le propinó a Chicago su novena derrota consecutiva. Es la racha de derrotas más larga de los Cachorros desde que perdieron diez seguidos entre el 7 y el 16 de julio de 2022.

Los lanzadores de Pittsburgh limitaron a los Cachorros a un solo jonrón solitario de Michael Busch en la quinta entrada. Después de que el abridor Carmen Mlodzinski permitiera esa única carrera y cinco hits en cinco entradas, Wilber Dotel (1-0) lanzó tres entradas sin permitir carreras para obtener su primera victoria en su carrera. Gregory Soto registró su sexto salvamento.

Filis 3, Padres 0

Kyle Schwarber y Brandon Marsh conectaron jonrones, mientras que Jesús Luzardo lanzó seis entradas sólidas y los visitantes de Filadelfia blanquearon a San Diego.

Luzardo (4-4) permitió cuatro hits en 104 lanzamientos. Tres relevistas terminaron el partido, y Jhoan Duran se encargó de la novena entrada para lograr su décimo salvamento del año y el número 100 de su carrera. Griffin Canning (0-3) lanzó un máximo de temporada de 6⅔ entradas y permitió tres carreras y tres hits.

Medias Blancas 3, Mellizos 1

Munetaka Murakami y Drew Romo conectaron jonrones para respaldar seis entradas sólidas de Anthony Kay, dándole a Chicago una ajustada victoria sobre Minnesota. Kay (4-1) obtuvo su tercera victoria consecutiva y Seranthony Domínguez lanzó la novena entrada para conseguir su undécimo salvamento.

Ambos equipos intercambiaron jonrones solitarios en la primera entrada. Brooks Lee conectó uno para Minnesota a los dos bateadores del partido, antes de que Murakami respondiera en la parte baja de la misma entrada. Romo conectó un jonrón de dos carreras para los Medias Blancas en la segunda entrada. El abridor de los Mellizos, Zebby Matthews (1-2), permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas.

Yankees 4, Reales 3

Anthony Volpe conectó un sencillo de dos carreras que puso a Nueva York arriba en la novena entrada, dándole la duodécima victoria consecutiva a los visitantes sobre Kansas City. Tim Hill (2-2) se llevó la victoria como relevista, y David Bednar consiguió su duodécimo salvamento.

Cody Bellinger conectó un jonrón y JC Escarra bateó de 3-4 para los Yankees. El abridor Will Warren permitió dos carreras y tres hits en seis entradas. Lucas Erceg (3-2) desperdició su cuarta oportunidad de salvamento de la temporada para los Reales.

Rojos 7, Mets 2

Spencer Steer impulsó tres carreras y Tyler Stephenson conectó un jonrón de dos carreras para coronar una entrada de cuatro anotaciones en el cuarto inning, con la que el visitante Cincinnati derrotó a un tambaleante Nueva York.

JJ Bleday conectó un jonrón y Eugenio Suárez terminó de 2-3 con dos carreras anotadas para los Rojos, que han ganado cuatro de los últimos cinco partidos. Nick Lodolo (1-1) permitió una carrera y seis hits en seis entradas. Marcus Semien, bateando de cuarto por primera vez en la temporada, se fue de 2-4 con un jonrón, pero los Mets sufrieron su sexta derrota en siete juegos. Nolan McLean (2-4) permitió siete carreras y cinco hits en 3⅓ entradas.

Diamondbacks 6, Gigantes 2

Ketel Marte mantuvo su ritmo arrollador con cuatro hits y tres carreras impulsadas, Merrill Kelly lanzó siete entradas impecables y Arizona abrió una serie de tres juegos con una victoria en San Francisco.

Gabriel Moreno conectó un jonrón y anotó dos carreras para los Diamondbacks, quienes barrieron la serie de tres juegos en casa contra los Gigantes la semana pasada. Corbin Carroll aportó dos de los 11 hits de Arizona, y el equipo consiguió su octava victoria en nueve juegos. El abridor de los Gigantes, Landen Roupp (5-5), lanzó las últimas cinco entradas permitiendo cuatro carreras en siete hits.

Nacionales 10, Guardianes 2

Curtis Mead conectó dos de los seis jonrones de Washington y los Nacionales, visitantes, arrollaron a Cleveland para conseguir su tercera victoria consecutiva.

James Wood conectó cuatro hits, incluyendo un jonrón, para Washington. Luis García Jr. acumuló tres hits, incluyendo un jonrón de dos carreras y un sencillo de dos carreras.

Jacob Young y CJ Abrams también conectaron cuadrangulares, y Zack Littell (4-4) permitió una carrera en siete entradas. Rhys Hoskins conectó un jonrón para los Guardianes. Tanner Bibee (0-7) permitió siete carreras en tres entradas.

Marlins 8, Azulejos 2

Kyle Stowers, Javier Sanoja y Owen Caissie conectaron dos hits y produjeron dos carreras cada uno en la victoria de Miami sobre Toronto, que se impuso en casa y logró su cuarta victoria consecutiva, la mejor racha de la temporada.

Janson Junk (3-5) permitió una carrera y ocho hits en cinco entradas para los Marlins. Liam Hicks, oriundo de Toronto, conectó un sencillo, recibió una base por bolas y anotó dos veces. Ernie Clement conectó un jonrón para los Azulejos, que acumulan dos derrotas consecutivas. Trey Yesavage (2-2) permitió cinco carreras y cinco hits en 6⅔ entradas.

Dodgers 5, Rockies 3

Freddie Freeman conectó un doble que puso a su equipo por delante en la séptima entrada, en la que anotaron cuatro carreras, y Los Ángeles remontó para conseguir la victoria sobre Colorado en el primer partido de una serie de tres encuentros.

Shohei Ohtani, Mookie Betts y Andy Pages también impulsaron carreras en la séptima entrada, y los Dodgers regresaron a casa tras una gira de 7-2. El lanzador derecho Emmet Sheehan permitió dos carreras en seis entradas, y Kyle Hurt (1-0) permitió una carrera, poniendo fin a la racha récord de 38 entradas sin permitir carreras del bullpen. Ezequiel Tovar conectó un jonrón solitario y produjo dos carreras para los Rockies, que perdieron por sexta vez en sus últimos siete partidos.

Marineros 9, Atléticos 2

Luke Raley y Dominic Canzone conectaron jonrones de dos carreras durante una tercera entrada de seis anotaciones, impulsando a Seattle a la victoria sobre los Atléticos en West Sacramento, California.

Randy Arozarena bateó de 3-5 con un jonrón y tres carreras impulsadas, mientras que JP Crawford conectó un jonrón solitario. Los Marineros conectaron cuatro jonrones, su mejor marca de la temporada, por cuarta vez.

El mejor dominicano de la jornada del 25 de mayo

Alimber Santa: debut histórico en el montículo

La actuación más destacada de la noche para la pelota dominicana fue la del relevista Alimber Santa, quien cerró el no-hitter de los Astros con dos entradas perfectas en su debut en las Grandes Ligas.

El joven de 23 años, firmado por Houston por 75 mil dólares como amateur en 2020, convirtió su primera aparición en el Big Show en una página de los libros de historia.

Según MLB.com, Santa promedió 94.4 mph con su recta de cuatro costuras en la Liga Triple-A, donde acumuló una efectividad de 1.42 antes de ser llamado al equipo grande.

Tablas de posiciones de las Grandes Ligas MLB

Liga Americana División Este Ganados Perdidos PCT DIF Rays de Tampa Bay 34 17 .667 — Yankees de Nueva York 32 22 .593 3.5 Azulejos de Toronto 25 29 .463 10.5 Orioles de Baltimore 24 30 .444 11.5 Medias Rojas de Boston . 22 30 .423 12.5 División Central Ganados Perdidos PCT DIF Guardianes de Cleveland 32 24 .571 — Medias Blancas de Chicago . 27 26 .509 3.5 Gemelos de Minnesota 26 28 .481 5.0 Reales de Kansas City 22 32 .407 9.0 Tigres de Detroit 21 33 .389 10.0 División Oeste Ganados Perdidos PCT DIF Atléticos de Oakland 27 27 .500 — Marineros de Seattle 26 29 .473 1.5 Rangers de Texas 24 29 .453 2.5 Astros de Houston 24 31 .436 3.5 Angelinos de Los Ángeles . 20 34 .370 7.0 Liga Nacional División Este Ganados Perdidos PCT DIF Bravos de Atlanta 36 18 .667 — Nacionales de Washington . 28 27 .509 8.5 Filis de Filadelfia 27 27 .500 9.0 Marlins de Miami 26 29 .473 10.5 Mets de Nueva York 22 32 .407 14.0 División Central Ganados Perdidos PCT DIF Cerveceros de Milwaukee . 31 20 .608 — Cardenales de San Luis 29 23 .558 2.5 Cachorros de Chicago 29 25 .537 3.5 Rojos de Cincinnati 28 25 .528 4.0 Piratas de Pittsburgh 28 26 .519 4.5 División Oeste Ganados Perdidos PCT DIF Dodgers de Los Ángeles . 34 20 .630 — Padres de San Diego 31 22 .585 2.5 Cascabeles de Arizona 29 24 .547 4.5 Gigantes de San Francisco 22 32 .407 12.0 Rockies de Colorado 20 35 .364 14.5

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