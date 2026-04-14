Tres equipos de tenis de República Dominicana jugarán por primera vez las finales del Clasificatorio de Norte, Centroamérica y el Caribe de la World Junior Tennis Competition, la Billie Jean King Cup Junior (BJKC) y la Davis Cup Junior (DCJ), que se celebrarán entre el 15 y el 17 de abril en el Estadio IGA de Montreal, Canadá.

Además de los tres equipos dominicanos —uno en la categoría sub-14 y dos en sub-16—, participarán las escuadras de Estados Unidos, México, Canadá y Costa Rica.

"Para llegar a estas finales, los equipos dominicanos tuvieron que enfrentar a más de 20 países, lo que dice del desarrollo de nuestro tenis", afirmó Sergio Tobal, vicepresidente de la Federación Dominicana de Tenis, en un comunicado.

El equipo sub-14 femenino de República Dominicana está conformado por Ana Paula Vega, Kyara Khayyat y Elaine Martínez, bajo la conducción del capitán Danneury Javier.

El sub-16 femenino lo integran Julianny De la Cruz, Daniela Macario y Anika Klee, con Luisana Rodríguez como capitana.

El equipo de varones sub-16 está compuesto por Miguel Baquero, Erick Schleich y Daniel Suero, con Fernando Díaz como capitán.

Los equipos viajan entre lunes y martes desde el Aeropuerto de Punta Cana. Ambos torneos se disputarán de manera simultánea.

Las dominicanas sub-14 llegaron a esta instancia tras coronarse en el Preclasificatorio del WJTC U14, celebrado en marzo de este año en El Salvador, donde vencieron a Honduras en una serie que terminó 2-1.

En la rama femenina sub-16, República Dominicana conquistó el evento de la Billie Jean King Cup Junior tras imponerse 2-1 ante Honduras en una final muy disputada.

Por su parte, los varones se coronaron campeones de la Davis Cup Junior tras vencer 2-1 a Costa Rica.

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