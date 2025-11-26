Tigres del Licey vuelven a morder, ahora a las Águilas

El estadounidense Hayden Senger pegó un cuadrangular y agregó un doble productor de dos carreras para remontar el partido que ganaron este martes los Tigres del Licey por 7-8 a las Águilas Cibaeñas en el campeonato de la Liga de Béisbol de la República Dominicana (Lidom).

Sengen, quien remolcó tres carreras, contó con la compañía ofensiva de Cristhian Adames, quien pegó un cuadrangular, además con las de sus compatriotas Cal Stevenson, con dos impulsadas, y David Hensley, con una anota, además de Esteury Ruiz, quien pisó el plato en dos ocasiones.

El relevista Misael Tamarez (3-0) obtuvo su tercer triunfo de la campaña, al lanzar una entrada en blanco para los Tigres (11-16), quienes vencieron por segunda jornada consecutiva.

El derecho Wander Suero (2) permitió una vuelta y se quedó con el rescate ante los cibaeños.

Jeurys Familia (1-1) fue atacado con dos anotaciones en dos tercios de entrada y fue el derrotado por las Águilas, que empezaron ganando holgadamente y es sí como conservan el liderazgo en la tabla de posiciones, escoltadas por los Toros. Los dos equipos de Santo Domingo son los colistas.

Estrellas 4-2 Gigantes

Esmil Rogers tiró cinco entradas, en las que apenas permitió dos indiscutibles y retiró a cuatro bateadores por la vía del ponche para encaminar el triunfo de las Estrellas Orientales.

Vidal Bruján remolcó dos carreras y Ángel Martínez anotó e impulsó dos anotaciones para las Estrellas (13-16).

Los verdes, que ascendieron al tercer lugar entre los seis equipos del torneo, enviaron al montículo al norteamericano Patrick Weigel (1), quien ponchó a dos en una entrada y se quedó con el rescate.

Deyvison de los Santos pegó un tablazo de cuatro esquinas por los Gigantes (11-15), que cedieron el tercer puesto ante las Estrellas.

El estadounidense Jake Faria (0-3) sufrió su tercera derrota.

Leones 1-4 Toros

Yairo Muñoz remolcó y anotó una vuelta, y el cuerpo de lanzadores de los Toros del Este limitó a los Leones del Escogido a solo una carrera para llevarse la victoria en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Gilberto Celestino anotó una carrera, mientras que Bryan de la Cruz, Rafael Lantigua y el estadounidense Tres Barrera remolcaron una vuelta cada uno para contribuir con el triunfo de los Toros por 14-13, que se mantienen en la segunda posición.

Janser Lara (1-0) lanzó 1.1 episodios sin anotaciones para acreditarse la victoria. El salvamento fue del estadounidense Joe Corbett (2), quien se encargó de la novena sin permitir libertades.

El colombiano Gio Urshela remolcó a Héctor Rodríguez con la única anotación de los Leones (11-16), que enlazaron su cuarto revés.

El cubano Norge Ruiz (0-1) perdió el juego al permitir que le anotaran tres vueltas en 1.2 capítulos desde el montículo.

Este miércoles, Águilas jugarán con Toros en la Romana, Tigres viajarán a San Francisco de Macorís a enfrentar a los Gigantes, y los Leones enfrentarán a las Estrellas en Santo Domingo.

