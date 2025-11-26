Tapia, de las Estrellas Orientales, y Mendoza, de las Águilas Cibaeñas, fueron escogidos como los ganadores de la distinción semanal en la elección realizada por periodistas especializados que cubren el campeonato de béisbol invernal dominicano.

Ambos jugadores fueron los de mejor rendimiento en la semana del 19 al 23 de noviembre.

En esta última semana de acción en el torneo de Lidom, Tapia demostró su versatilidad en la caja de bateo, al conectar 11 imparables en 24 visitas al plato para registrar un promedio de bateo de .458.

Con sus batazos, el jardinero y bateador zurdo de los paquidermos acumuló un total de cinco carreras producidas y mientras recorrió 15 bases.

Su actuación con el madero lo llevó a superar en la votación por el galardón semanal a Yairo Muñoz, de los Toros del Este, Steward Berroa, de las Águilas, y a Eddison Paulino y Johan Rojas, de los Gigantes del Cibao.

Por su parte, Mendoza, quien se unió a Paolo Espino (2023-24) y Johan Camargo (2022-2023) como los panameños que han conquistado este galardón en el béisbol dominicano, se lució desde el montículo en su única presentación con las Águilas Cibaeñas.

Mendoza recorrió cinco entradas, en las que no permitió hits ni carreras, mientras otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro bateadores, dejando en un perfecto 0.00 su porcentaje de efectividad.

El derecho del conjunto cibaeño superó en la elección a los también lanzadores Albert Abreu, de Tigres del Licey, y José Ureña, de Toros del Este.