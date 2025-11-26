En menos de dos años, los Detroit Pistons han pasado de ser el hazmerreír de la NBA a dominar su conferencia y alcanzar este lunes su mayor racha de partidos ganados, con 13 consecutivos.

En el derbi de Los Ángeles, Luka Doncic, LeBron James y Austin Reaves se exhibieron y así los Lakers superaron 135-118 a los Clippers y sellaron el billete para los cuartos de final de la Copa de la NBA.

Estas son las principales escenas de una jornada de 10 partidos en la liga de básquet norteamericana.

El salvaje Este

Cumplido el primer mes de competición, la Conferencia Este está mucho más abierta de lo que se anticipaba cuando los Boston Celtics, campeones en 2024, e Indiana Pacers, finalistas este año, perdieron por lesiones de gravedad a sus líderes Jayson Tatum y Tyrese Haliburton.

Los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks aparecían como grandes beneficiados de la desdicha, pero por ahora quienes encabezan la conferencia son los Detroit Pistons y los Toronto Raptors, imparables ambos en las últimas semanas.

Este lunes los Pistons de Cade Cunningham batieron precisamente a los Pacers por 122-117 en su decimotercer triunfo seguido.

Detroit no presentaba un expediente ganador semejante desde las campañas de 1989-90 y 2003-2004, cuando cosecharon dos de los tres títulos de su historia.

"Es increíble", declaró Cunningham. "Jugamos para los Detroit Pistons, una franquicia histórica. Poder hacer historia para una franquicia histórica como esta es especial".

La pelea por el anillo aún parece lejana para los Pistons, pero también la intrascendencia que padecieron hasta el año pasado, cuando ganaron su primer partido de playoffs desde 2008.

Detroit tocó fondo en diciembre de 2023 al encadenar 28 derrotas consecutivas, la peor racha en una misma campaña en la NBA.

Desde entonces han sabido encajar mejor las piezas alrededor de Cunningham, uno de los mayores talentos jóvenes de la liga que este lunes sofocó el tardío intento de remontada de los Pacers.

El base, que terminó con 24 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, convirtió con sangre fría un gancho a 25 segundos del final tras un parcial de 14-4 de Indiana que los había acercado a solo dos puntos.

A 11 segundos de la bocina, el joven alero canadiense Bennedict Mathurin erró un triple que hubiera empatado el marcador, condenando a los Pacers a su décima derrota en los 11 últimos partidos.

Herro decide para Miami

Los Pistons afianzaron su liderato del Este con un balance de 15 triunfos y dos derrotas. En paralelo, los Raptors (13-5) se hicieron con la segunda plaza con su octava victoria seguida, esta vez ante los Cavaliers por 110-99.

El alero Brandon Ingram logró su mayor anotación de la temporada con 37 puntos y Scottie Barnes aportó 18 tantos y 11 rebotes para los canadienses.

Toronto no encadenaba ocho triunfos seguidos desde la campaña 2019-20, la posterior al único título de su palmarés.

Donovan Mitchell se quedó en 17 puntos para los Cavaliers (12-7), que vieron como los Miami Heat (12-6) los desbancaba de la tercera plaza del Este.

Los pupilos de Erik Spoelstra derrotaron 106-102 a los Dallas Mavericks en un exitoso debut en el curso de su líder ofensivo, Tyler Herro.

El escolta All-Star, recuperado de una lesión de tobillo, logró 24 puntos y se encargó de la canasta decisiva a 41 segundos del final.

Otra de las actuaciones de la noche estuvo a cargo de Nikola Jokic, que, en su décimo triple doble, acumuló 17 puntos, 10 rebotes y 16 asistencias en la victoria de los Denver Nuggets 125-115 ante los Memphis Grizzlies.

Derbi de Los Ángeles

Luka Doncic firmó 43 puntos, LeBron James metió 25 y Austin Reaves consiguió 31 y, con su exhibición, entregaron este martes el derbi de Los Ángeles a los Lakers, que con su 135-118 frente a los Clippers sellaron el billete para los cuartos de final de la Copa de la NBA, con el pleno de victorias.

Doncic dio una espectacular prueba de fuerza, al firmar 24 puntos en el primer período y 32 al descanso de un partido en el que los Clippers aguantaron hasta el tercer cuarto, antes de que LeBron y Reaves se sumaran al festival del esloveno y abrieran la fiesta en la Crypto.com Arena.

Doncic acabó el encuentro con 43 puntos, nueve rebotes y trece asistencias, con 14 de 28 en tiros de campo y siete de doce desde el arco.

Reaves anotó 18 de sus 31 puntos (11 de 16 en tiros) en el cuarto período y sumó además nueve rebotes. LeBron James, en su tercer encuentro de la temporada, aportó 25 puntos, seis rebotes y siete asistencias en 32 minutos.

Los Clippers rozaron el 52 % de acierto en tiros de campo y sus cinco titulares acabaron con dobles dígitos, pero no pudieron evitar la derrota.

James Harden metió 29 puntos y dio nueve asistencias. Kawhi Leonard aportó 19 puntos, al igual que Kris Dunn, que acabó expulsado.

"Podemos ser muy peligrosos, pero tenemos que ir partido a partido", destacó Doncic al acabar el partido en la entrevista a pie de pista.

Doncic, 24 puntos en el primer cuarto

El arranque de partido de Doncic fue asombroso. Cinco de cinco en triples y 24 de los 37 puntos de los Lakers, dominando desde prácticamente todas posiciones de la pista.

Sus triples con paso atrás fueron un tormento para la defensa de los Clippers. A pesar de eso, el equipo de Lou movió muy bien el balón y estuvo, al igual que los Lakers, por encima del 60 % en tiros de campo.

Once puntos de James Harden no solo permitieron a los Clippers seguir con vida pese al recital de Doncic, sino acabar el primer cuarto con un punto de ventaja (38-37).

LeBron James no anotó puntos en el primer período, pero pisó el acelerador en el segundo. Selló nueve puntos y llevó al límite a la defensa de los Clippers, en los que Kawhi Leonard ya llevaba tres faltas con más de seis minutos por jugar.

Doncic lucía ya 32 puntos al descanso y los Lakers mandaban 69-66. El equipo de JJ Redick dio un golpe al partido en la segunda mitad, en la que el trío Doncic-LeBron-Reaves disparó aún más su ritmo anotador.

Un trío imparable para los Clippers

Cuatro puntos de LeBron, tres de Doncic y dos de Reaves al comienzo del tercer cuarto forzaron el tiempo muerto de Lou en el 78-70 de los Lakers, pero los Clippers no se descolgaron del encuentro.

Con un parcial de 11-0, aprovechando el poderío en la pintura de Ivica Zubac, los Clippers tomaron ventaja en el marcador, pese a que la cuenta personal de Doncic ya alcanzara los 39 puntos con doce minutos por jugar.

Fue en el cuarto período cuando un parcial de 9-2 de los Lakers sacudió el partido. Con Doncic en el banquillo, Reaves entregó a LeBron la asistencia para un gran triple de King James sobre la bocina y una falta técnica de Chris Paul permitió una jugada de tres puntos de Reaves.

Cuando Doncic volvió a la pista, entregó de nuevo a Reaves la asistencia para un gran triple que elevaba su cuenta personal a las 23 unidades.

Pese a que Harden siguió anotando a placer, la ventaja de los Lakers alcanzó los quince puntos en el 112-97 y dejó tocados a los Clippers. Aumentó la tensión en pista y, con 3.33, Dunn fue expulsado por intentar golpear a Jaxson Hayes después de que el pívot le empujara, cuando su equipo estaba abajo 113-123.

Reaves firmó 18 de sus 31 puntos en el último período y certificó desde la línea de libre una gran victoria de los Lakers.

