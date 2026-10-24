Los Tigres del Licey derrotaron 6-2 a las Águilas Cibaeñas este sábado en el Estadio Cibao, tras remontar una desventaja de dos carreras y conectar 14 imparables en la jornada de la temporada 2026-2027 del béisbol profesional dominicano.

De acuerdo con la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), el conjunto azul limitó a cinco hits a la ofensiva aguilucha y consiguió su quinta victoria de la campaña, para colocar su récord en cinco triunfos y dos derrotas. Las Águilas, en cambio, quedaron con marca de una victoria y cinco derrotas, en el último puesto de la clasificación.

El Licey respondió a la ventaja aguilucha

Las Águilas tomaron la delantera 2-0 en la primera entrada, cuando Jorge Bonifacio conectó un cuadrangular después de un sencillo de Mason McCoy frente al abridor azul, Vladimir Gutiérrez.

Los Tigres comenzaron a descontar en el tercer episodio con un doble de Ramón Hernández que impulsó una carrera. En el cuarto, Ángel Ortiz conectó un sencillo remolcador que igualó el marcador 2-2.

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La remontada continuó en el sexto capítulo, cuando José Barrero disparó un doble al jardín central para llevar al plato a Elier Hernández. Luego, Gustavo Núñez conectó un triple productor que amplió la ventaja azul a 4-2.

El conjunto capitaleño aseguró el triunfo con dos carreras más en el noveno episodio. Estevan Florial conectó un doble que remolcó a Ramón Hernández, mientras que Mel Rojas Jr. anotó posteriormente tras un lanzamiento desviado de Jorge Alcalá para establecer el marcador definitivo de 6-2.

El relevo azul frenó a las Águilas

El cuerpo de relevistas del Licey desempeñó un papel importante en la victoria, al mantener sin carreras a las Águilas después de la anotación del primer episodio.

Vladimir Gutiérrez abrió por los Tigres y trabajó cuatro entradas y dos tercios antes de dar paso a Michael Arias, Luis Frías, Javy Guerra, Wander Suero y J.C. Mejía.

Arias se acreditó la victoria tras su actuación como relevista. J.C. Mejía cerró el encuentro en el noveno episodio y ponchó a Alfredo Reyes para completar el triunfo azul.

Las Águilas tuvieron una oportunidad de acercarse en el sexto capítulo, pero dejaron las bases llenas sin conseguir anotaciones. El conjunto cibaeño utilizó diez lanzadores durante el partido.

Licey se mantiene en la cima

Con el triunfo, los Tigres del Licey mejoraron su récord a 5-2 y se mantuvieron en el primer lugar de la clasificación del campeonato otoño-invernal.

Las Águilas Cibaeñas, por su parte, quedaron con marca de 1-5 y permanecieron en el último puesto, luego de no poder conservar la ventaja inicial en su estadio.

La victoria azul refuerza su posición en el inicio de la serie regular, mientras que el conjunto aguilucho buscará recuperarse en los próximos compromisos del torneo.

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