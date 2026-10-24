Los Leones del Escogido derrotaron 2-0 a los Toros del Este este sábado 24 de octubre, en un encuentro correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), disputado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El partido se mantuvo sin anotaciones durante las primeras siete entradas, hasta que los escarlatas rompieron el empate en el octavo episodio con un sencillo de Jonathan Guzmán que impulsó la primera carrera del encuentro.

Posteriormente, los Leones ampliaron la ventaja a 2-0 luego de que el relevista de los Toros, Emailin Montilla, cometiera un error al fildear un toque de bola de Vidal Bruján, jugada que permitió la segunda anotación del conjunto rojo.

Evan Grills destacó desde el montículo

El abridor de los Toros del Este, Evan Grills, completó seis entradas sin permitir carreras, concedió apenas un imparable, no otorgó boletos y ponchó a tres bateadores.

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El lanzador retiró de manera consecutiva a los últimos 15 bateadores que enfrentó, manteniendo a los Toros en el partido hasta su salida.

Sin embargo, el relevo del conjunto romanense no pudo sostener el empate y la ofensiva tampoco logró producir carreras.

Por los Leones, Jonathan Guzmán conectó un imparable en tres turnos, con una carrera impulsada, mientras que Junior Lake también consiguió un hit en tres oportunidades al bate.

Por los Toros, Juan Brito conectó dos imparables en cuatro turnos, incluido un doble, mientras que Pedro Severino y Rafael Lantigua aportaron un hit cada uno.

La victoria correspondió al relevista Alexander Colomé, quien lanzó una entrada sin permitir carreras y ponchó a un bateador. Robinson Martínez consiguió el salvamento, mientras que Phillips Valdez cargó con la derrota.

Ambos equipos quedan con récord de 3-4

Con este resultado, los Leones del Escogido alcanzaron su tercera victoria de la temporada y colocaron su récord en tres triunfos y cuatro derrotas.

Por su parte, los Toros del Este registraron su tercera derrota consecutiva y también quedaron con marca de 3-4.

Ambos conjuntos volverán a enfrentarse este domingo 25 de octubre en el Estadio Francisco A. Micheli, en La Romana, a partir de las 5:00 de la tarde, como parte de la continuación del campeonato de béisbol invernal dominicano.