Bajo la dirección de Carlos Mendoza, los Mets de Nueva York vencieron este martes 8-1 a los Nacionales de Washington que dirige Miguel Cairo, en el primer enfrentamiento entre dos mánagers nacidos en Venezuela en las Grandes Ligas, partido en el que Juan Soto, la estrella neoyorquina, dejó su sello con un cuadrangular de 125 metros en el séptimo inning.

Mendoza, al frente de los Mets desde el principio de la temporada 2024, y Cairo, mánager interino de Washington desde julio, están entre los cuatro únicos venezolanos que han dirigido en la competición, junto con Oswaldo Guillén y Alfredo Pedrique, también interino.

"Es un privilegio", afirmó Mendoza. "Me siento honrado por ello. Es algo muy importante en nuestra casa".

"Para nosotros, es realmente emocionante. Estoy muy orgulloso de estar aquí", dijo Cairo. "No hay demasiados entrenadores y mánagers latinos. Hoy es un gran día para él y para mí".

El triunfo se decantó pronto del lado visitante con una explosión de cinco carreras en la tercera entrada en el Nationals Park.

El estadounidense de ascendencia dominicana y nicaragüense Mark Vientos conectó un jonrón de dos carreras y su compatriota Jeff McNeil bateó un doble que permitió que Brandon Nimmo y el dominicano Juan Soto pasaran por la registradora.

El abridor de los Mets, David Peterson, mantuvo a raya a los locales en ocho entradas desde la lomita en las que permitió una carrera y ponchó a 10 rivales.

Los Mets de Mendoza, antiguo entrenador de banca de los los Yanquis de Nueva York, encadenan tres victorias seguidas con las que comienzan a levantar cabeza tras su profundo bache.

Entre el 28 de julio y el 15 de agosto la novena de Queens, que aspira a pelear por el título, encajó 14 derrotas en 16 partidos.

Los Nacionales, de su parte, tienen un balance de 13 victorias y 22 derrotas desde el nombramiento de Cairo en lugar del cesado Dave Martínez.

Cairo, de 51 años, ya había dirigido de forma interina a los Medias Blancas de Chicago en 2022 cuando Tony La Russa dejó el banco por problemas de salud.

Como jugador militó en nueve equipos durante sus 17 años de carrera en Las Mayores.

CACHORROS 6-4 CERVECEROS

Los Cerveceros de Milwaukee tropezaron por segunda vez en los últimos tres partidos al caer 6-4 ante los Cachorros de Chicago, impulsados por un jonrón de tres carreras del puertorriqueño Willi Castro.

Antes de su derrota del domingo ante los Filis, los Cerveceros encadenaban 14 victorias al hilo, la mayor racha ganadora de su historia.

Angelinos 4-6 Rojos

Hunter Greene logró 12 ponches en seis entradas y un tercio, el dominicano Noelvi Marte conectó un jonrón y un doble para remolcar dos carreras, y los Rojos de Cincinnati se impusieron a los Angelinos de Los Ángeles.

Jose Trevino anotó con un elevado de sacrificio de TJ Friedl y Gavin Lux siguió con un doble impulsor ante Kenley Jansen (5-3) en la novena entrada para darle a Cincinnati una ventaja de 6-4.

El dominicano Miguel Andújar bateó de 4-3 con un doble y dos carreras impulsadas.

Greene permitió tres carreras con seis hits y no otorgó bases por bolas. El dominicano Luis Mey (2-0) lanzó la octava entrada y permitió el segundo jonrón solitario del juego de Jo Adell, pero se llevó la victoria.

Otro dominicano, Elly de la Cruz, recibió una base por bolas con dos outs en la quinta y luego anotó desde la primera base con un sencillo de Andújar.

Mike Trout conectó un doble y anotó cuando Taylor Ward bateó el siguiente lanzamiento —una recta de 100 mph— al jardín derecho para un sencillo en la primera entrada. Adell conectó un jonrón solitario en la séptima.

El jonrón solitario de Noelvi Marte:

BRAVOS 11-10 MEDIAS BLANCAS

El curazoleño Jurickson Profar bateó un jonrón de dos carreras y anotó dos veces y Michael Harris II agregó un cuadrangular de dos anotaciones para conducir a la victoria a los Bravos en su duelo con los Medias Blancas.

El venezolano Ronald Acuña Jr. anotó dos veces y remolcó una carrera y el curazoleño Ozzie Albies anotó en dos ocasiones y produjo una, mientras el cubano Raisel Iglesias se llevó el salvamento al completar una entrada sin que le anotaran por los Bravos.

El cubano Luis Robert Jr. remolcó tres carreras y el venezolano Lenyn Sosa anotó e impulsó una anotación por los Medias Blancas.

PIRATAS 3-7 AZULEJOS

El mexicano Alejandro Kirk fletó un cuadrangular y remolcó tres carreras y George Springer pegó un vuelacercas y produjo dos anotaciones para que los Azulejos superaran a los Piratas.

Max Scherzer tiró seis entradas de una carrera para ganar por los Azulejos.

FILIS 6-4 MARINEROS

El dominicano Cristopher Sánchez ponchó a 12 en 6.1 episodios de dos carreras, mientras que Kyle Schwarber, J.T. Realmuto y Bryson Stott despacharon cuadrangulares para que los Filis sometieran a los Marineros.

El dominicano Jhoan Durán completó la novena en blanco para lograr el rescate.

El venezolano Eugenio Suárez impulsó dos carreras y el cubano Randy Arozarena tuvo una anotada por los Marineros.

ROCKIES 4-11 DODGERS

El japonés Shohei Ohtani mandó la pelota sobre la pared, anotó e impulsó dos carreras, el dominicano Teoscar Hernández y el venezolano Miguel Rojas anotaron y empujaron una en el triunfo de los Dodgers frente a los Rockies.

El venezolano Ezequiel Tovar y el dominicano Warming Bernabel anotaron en una ocasión por los Rockies.

TIGRES 1-0 ASTROS

El venezolano Gleyber Torres recibió una transferencia con las bases llenas en la décima entrada para remolcar al dominicano Wenceel Perez con la carrera que los Tigres dejaron en el terreno a los Astros.

Tarik Skubal lanzó siete episodios en blanco, con 10 ponches, por los Tigres.

El mexicano Ramón Urías, el puertorriqueño Carlos Correa y los dominicanos Jeremy Pena y Yainer Díaz pegaron un indiscutible cada uno por los Astros.

MEDIAS ROJAS 3-4 ORIOLES

El dominicano Samuel Basallo remolcó la carrera con la que los Orioles vencieron en 11 entradas a los Medias Rojas.

El cubano Yennier Cano se llevó la victoria al lanzar una entrada sin anotaciones.

Nathaniel Lowe pegó un jonrón con el mexicano Romy Gonzalez en las bases por los Medias Rojas, quienes contaron con una entrada en blanco del cubano Aroldis Chapman.

Diamondbacks 6-5 Guardianes

El cubano Lourdes Gurriel Jr. impulsó tres carreras, Jake McCarthy conectó un jonrón en solitario y los Diamondbacks de Arizona superaron el martes 6-5 a los Guardianes de Cleveland.

McCarthy terminó con dos hits y Corbin Carroll disparó dos triples por cuarta vez en la temporada.

El abridor venezolano de los Diamondbacks, Eduardo Rodríguez, permitió cuatro carreras con cinco hits y tres bases por bolas en seis episodios y dos tercios.

Juan Burgos (1-0) sacó un out para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas. El novato dominicano de 25 años entró con dos outs y un corredor en primera en el séptimo capítulo, permitió un doble a su compatriota Ángel Martínez y caminó intencionalmente al también quisqueyano José Ramírez antes de que el bateador emergente Kyle Manzardo se retirara con un rodado para terminar la entrada.

Andrew Saalfrank lanzó un noveno inning perfecto para su segundo salvamento.

El jonrón de McCarthy inauguró la pizarra en el tercero. Carroll triplicó y anotó con un rodado de Gurriel en el cuarto.

Carlos Santana conectó un sencillo para impulsar a su coterráneo dominicano José Ramírez y luego anotó con un sencillo de Nolan Jones en el cuarto episodio de Cleveland. Ramírez conectó un jonrón de dos carreras en el quinto.

