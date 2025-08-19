El juvenil Ramón Vila Mena ganó la medalla de bronce en la modalidad de sencillos al caer en la ronda semifinal, en un batallado partido ante el brasileño Leonardo Ilzuka este lunes en el torneo de Tenis de Mesa de los Juegos Panamericanos Junior

El partido se definió en el séptimo y decisivo juego. El brasileño, que ganó 4 sets por 3, avanzó a la final para discutir el oro. Los parciales quedaron 11-6, 13-11, 8-11, 8-11, 11-7, 9-11, 11-7 a favor de Ilzuka.

En las estadísticas del juego, el brasileño dominó 30-36 los puntos perdidos en servicio, así como 71-64 los puntos ganados, y 35-34 los puntos ganados sirviendo.

Con el resultado, el tenis de mesa dominicano obtiene su primera medalla en la cita juvenil multideportiva y buscará alzarse con otra en las competencias por equipo que arrancan este martes.

Vola Mena aseguró la medalla de bronce al derrotar 4 sets por 1 a Víctor Ying Xie, de Estados Unidos, en partido de los cuartos de final.

Los parciales finalizaron 12-10, 6-11, 11-5, 11-5, 11-9.

