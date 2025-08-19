Alcaraz, que ganó el Abierto de Estados Unidos individual en 2022, competirá en el dobles mixto con la británica Emma Raducanu, que ganó en Nueva York en 2021 en categoría femenina.

Sinner, número uno del mundo y vigente campeón del Abierto de Estados Unidos individual, tuvo que cambiar de pareja a última hora tras la renuncia de Emma Navarro y saltará a la pista junto a la checa Katerina Siniakova.

El serbio Novak Djokovic, la polaca Iga Swiatek, el alemán Alexander Zverev e ídolos locales como la veterana Venus Williams, Jessica Pegula, Ben Shelton y Frances Tiafoe también se apuntaron a esta edición especial del dobles mixto.

Porque la organización del 'grande' neoyorquino ha lanzado un nuevo proyecto en esta temporada con el objetivo de devolver brillo al dobles mixto, habitualmente disputado al mismo tiempo que el cuadro principal individual.

Con la casi totalidad de los focos puestos en los torneos individuales, el dobles mixto había perdido protagonismo.

Pero este año el torneo se disputará este martes y miércoles en las vitrinas inmejorables de la Arthur Ashe y de la Louis Armstrong con una lista de participantes de altísimo nivel.

Entre los grandes alicientes del torneo está un premio de un millón de dólares para la pareja ganadora. Los finalistas se llevarán un cheque de 400.000 dólares.

La pareja Alcaraz-Raducanu se estrenará contra Pegula y el británico Jack Draper y, de ganar, podría medirse con Djokovic y Olga Danilovic en la segunda ronda. Sinner y Siniakova debutarán contra la pareja formada por el alemán Alexander Zverev y la suiza Belinda Bencic.

Alcaraz y Raducanu solo se cruzarían con Sinner y Siniakova en una hipotética final.

Entre las novedades del torneo está también un formato más dinámico, con partidos al mejor de tres parciales disputados a cuatro juegos en vez de seis. No habrá ventajas en caso de 40-40 y un desempate final a diez puntos en vez de un tercer set.

En la final, fijada el miércoles, se jugarán parciales habituales, a seis juegos.

El Abierto de Estados Unidos celebrará el sorteo del cuadro principal individual el jueves y echará a andar a partir de este domingo 24 de agosto, hasta el 7 de septiembre.