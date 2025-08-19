Alcaraz, que ganó el Abierto de Estados Unidos individual en 2022, competirá en el dobles mixto con la británica Emma Raducanu, que ganó en Nueva York en 2021 en categoría femenina.
Sinner, número uno del mundo y vigente campeón del Abierto de Estados Unidos individual, tuvo que cambiar de pareja a última hora tras la renuncia de Emma Navarro y saltará a la pista junto a la checa Katerina Siniakova.
El serbio Novak Djokovic, la polaca Iga Swiatek, el alemán Alexander Zverev e ídolos locales como la veterana Venus Williams, Jessica Pegula, Ben Shelton y Frances Tiafoe también se apuntaron a esta edición especial del dobles mixto.
Porque la organización del 'grande' neoyorquino ha lanzado un nuevo proyecto en esta temporada con el objetivo de devolver brillo al dobles mixto, habitualmente disputado al mismo tiempo que el cuadro principal individual.
Con la casi totalidad de los focos puestos en los torneos individuales, el dobles mixto había perdido protagonismo.
Pero este año el torneo se disputará este martes y miércoles en las vitrinas inmejorables de la Arthur Ashe y de la Louis Armstrong con una lista de participantes de altísimo nivel.
Entre los grandes alicientes del torneo está un premio de un millón de dólares para la pareja ganadora. Los finalistas se llevarán un cheque de 400.000 dólares.
La pareja Alcaraz-Raducanu se estrenará contra Pegula y el británico Jack Draper y, de ganar, podría medirse con Djokovic y Olga Danilovic en la segunda ronda. Sinner y Siniakova debutarán contra la pareja formada por el alemán Alexander Zverev y la suiza Belinda Bencic.
Alcaraz y Raducanu solo se cruzarían con Sinner y Siniakova en una hipotética final.
Entre las novedades del torneo está también un formato más dinámico, con partidos al mejor de tres parciales disputados a cuatro juegos en vez de seis. No habrá ventajas en caso de 40-40 y un desempate final a diez puntos en vez de un tercer set.
En la final, fijada el miércoles, se jugarán parciales habituales, a seis juegos.
El Abierto de Estados Unidos celebrará el sorteo del cuadro principal individual el jueves y echará a andar a partir de este domingo 24 de agosto, hasta el 7 de septiembre.
Alcaraz: "No es la forma en la que me gusta levantar un trofeo, pido disculpas"
Alcaraz lamentó la forma en que conquistó este lunes el Abierto de Cincinnati (Estados Unidos), tras el retiro del italiano Jannik Sinner, en un torneo que ansiaba ganar desde que perdió la final de 2023 ante el serbio Novak Djokovic.
"No es la forma en la que me gusta ganar partidos ni levantar un trofeo, así que lo primero es pedir disculpas", dijo Alcaraz tras recibir el galardón.
El murciano se proclamó campeón tras el abandono de Sinner cuando perdía 5-0 en el marcador y apenas 23 minutos de partido disputados.
"Sé y entiendo perfectamente cómo te puedes sentir ahora mismo, pero no hay nada que yo pueda decirte que no sepas ya. Lo he repetido muchas veces: eres un verdadero campeón", dijo Alcaraz, dirigiéndose al italiano.
"Estoy convencido de que, como siempre haces, vas a regresar de esta situación aún más fuerte. Eso es lo que hacen los campeones de verdad, y tú lo eres. Así que lo siento, y te deseo que vuelvas más fuerte", añadió.
Alcaraz, sin embargo, admitió que tenía el torneo de Cincinnati entre ceja y ceja desde que cayó derrotado en la final de 2023 a manos de Djokovic, un capítulo que cierra con su victoria de este lunes.
"Simplemente quería ganar este torneo. En 2023 perdí la final y desde ese momento realmente quería levantar este trofeo", dijo.
El Abierto de Cincinnati es el sexto torneo que conquista Alcaraz este 2025 después de Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen’s. El de Roma y Roland Garros, también ganados a Sinner, con el que el murciano solo perdió la final en Wimbledon.
Swiatek gana a Paolini y triunfa por primera vez WTA 1000 de Cincinnati
La tenista polaca Iga Swiatek venció el lunes a la italiana Jasmine Paolini y se coronó por primera vez campeona del WTA 1000 de Cincinnati, acabando con 15 meses de sequía de títulos de esta categoría.
La vigente campeona de Wimbledon superó por 7-5 y 6-4 a Paolini en un peleado duelo con numerosos cambios de liderato en el marcador.
Con su undécimo trofeo WTA 1000, Swiatek ascenderá del tercer al segundo lugar de la clasificación mundial antes del inicio el domingo del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año.
A sus 24 años, la joya de Varsovia sólo es superada en número de títulos WTA 1000 por Serena Williams, que acaparó 13 en su legendaria carrera.
Los 12.000 aficionados de Cincinnati pudieron disfrutaron de un competitivo duelo, con hasta 10 breaks, después de que el esperado reencuentro entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la final masculina concluyera con el abandono del italiano antes del final del primer set.
Tras casi dos horas horas de intensa pugna, Swiatek cumplió con los pronósticos y conquistó uno de los pocos torneos importantes que se le han resistido, sin dejarse un solo set en el camino.
"Jugar tan bien aquí en Cincinnati, en pistas tan rápidas, donde siempre me fue difícil, es un gran refuerzo de confianza", dijo a Tennis Channel la ganadora, que está bajo la guía del entrenador belga Wim Fissette desde finales del año pasado.
"Estoy feliz de que el trabajo que he estado haciendo haya dado frutos", remarcó. "Hubo que convencerme un poco de jugar de manera diferente a la que tenía en mente, así que estoy muy feliz con el proceso que tuvimos, todo encajó".
"Quiero felicitar a Iga. Has jugado increíble y mereces este título", le reconoció sobre el escenario Paolini, quien tiene dos trofeos WTA 1000 en su palmarés, el último de ellos ante su público de Roma en mayo.
– Directa al aeropuerto –
En Cincinnati, Swiatek ratificó que ha recuperado su mejor tenis y está decidida a retomar la cima de la WTA, de donde fue desplazada a finales del año pasado por la bielorrusa Aryna Sabalenka.
Campeona por primera vez de Wimbledon en julio, la polaca sigue mostrándose implacable en las finales, con 11 triunfos en 13 disputadas a nivel WTA 1000 y un pleno de seis victorias en torneos de Grand Slam.
Al igual que en semifinales frente a Elena Rybakina, Swiatek se rehízo de un temprano break en contra de Paolini, que se avanzó 3-0 en el primer set.
La italiana, número nueve mundial, tenía el control del juego frente a una rival a la que no había ganado en sus cinco enfrentamientos anteriores.
Pero la polaca mantuvo la concentración y se rehízo encadenando los cinco siguientes juegos para respirar con el primer set en el bolsillo.
En la segunda manga ambas se turnaron en cinco roturas de servicio, pero Swiatek, más dañina al saque fue también más certera en los momentos decisivos para evitar un set de desempate.
"Me alegro de haberlo terminado ahí", reconoció. "Hoy fue difícil, ambas estábamos tensas, suele suceder en una final".
Sin tiempo para descansar, Swiatek debía tomar un avión nocturno hacia Nueva York para participar este martes en el nuevo torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, donde formará pareja con el noruego Casper Ruud.
