Liranyi Alonzo y Yeral Núñez a la final

COLIMDO.- Los velocistas Liranyi Alonzo y Yeral Núñez clasificaron a la final de sus respectivas modalidades en el primer día este lunes de las competencias de atletismo de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en Asunción, Paraguay.

Liranyi obtuvo el derecho de discutir el oro en la final de los 100 metros planos con un tiempo de 11.08 segundos, nuevo récord de los Juegos Panamericanos Junior, el cual estaba en poder de Frances Colón, quien recorrió la distancia en 11.32 segundos en la primera versión celebrada en el 2021 en Cali, Colombia.

“Es la segunda marca de la temporada, mi marca es 11.04, y espero romperla en la final. Lo he logrado con mucho trabajo, disciplina, no desenfocarme, y la mente positiva para que mi cuerpo pueda responder”, afirmó Alonzo., quien afirmó que a diferencia de su participación en Cali, en los I Juegos Panamericanos Junior, en esta ocasión está más madura.

En el segundo lugar entró Shaniqua Bascombe, de Trinidad y Tobago, con un tiempo de 11.17 segundos, y en el tercer peldaño clasificó la puertorriqueña Gladymar Torres, con 11.35 segundos.

Yeral en la final 400 vallas

El atleta Yeral Núñez también apartó su lugar para la final de los 400 metros vallas al entrar con el tercer mejor tiempo (49.75 segundos) de la prueba celebrada en el Estadio de Atletismo de Asunción.

El velocista se mostró optimisma de estar en el pódium de la especialidad, cuya final se realizará este miércoles.

“Ya estamos en confianza, de vuelta al ruedo, luego de superar las lesiones que tuve al principio de la temporada, y hemos estado trabajando muchos aspectos. Estamos en pódium, vamos por lo más alto”, aseguró Núñez.

El primer lugar de la semifinal recayó sobre el brasileño Matreus Da Silva, quien paró el reloj en 48.23 segundos, y el segundo puesto fue para Tyreece H¡yman, de Jamaica, con 49.03 segundos.

