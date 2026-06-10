Serena Williams volvió a competir en el circuito profesional y lo hizo con una victoria. La estadounidense de 44 años reapareció este martes en el WTA 500 de Queen’s Club, en Londres, donde junto a la canadiense Victoria Mboko derrotó por 7-6 (2) y 6-2 a Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe para avanzar a los cuartos de final.

En su primer partido oficial desde el Abierto de Estados Unidos de 2022, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales mostró que aún conserva gran parte de su calidad. Durante el encuentro conectó saques de hasta 120 millas por hora y cerró el duelo con dos aces consecutivos, despertando la ovación del público presente en la Andy Murray Arena.

Un regreso que ilusiona a los aficionados

Williams reconoció que disfrutó volver a las canchas y elogió la actuación de su joven compañera, Victoria Mboko, de apenas 19 años, con quien nunca había jugado anteriormente.

"Fue muy divertido. La pasé muy bien jugando con Victoria. Todo se sintió muy natural", expresó la ex número uno del mundo tras el partido, aunque se calificó con un modesto "C menos" por considerar que todavía necesita recuperar ritmo competitivo.

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Wimbledon aún no está confirmado

Pese al exitoso regreso, Serena aseguró que todavía no ha tomado una decisión sobre disputar Wimbledon, torneo que comenzará a finales de junio y donde conquistó siete títulos individuales a lo largo de su carrera.

La estadounidense, que se alejó del tenis profesional en 2022 tras el US Open, también protagonizó un momento distendido al explicar por qué decidió volver: "No tenía nada mejor que hacer. Estaba cansada de estar sentada en casa".

En la próxima ronda del torneo de Queen’s, Williams y Mboko se enfrentarán a la dupla conformada por la canadiense Leylah Fernández y la alemana Laura Siegemund en busca de un lugar en las semifinales.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más