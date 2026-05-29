El comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 abrió oficialmente el proceso de inscripción para las personas interesadas en formar parte del voluntariado del evento deportivo regional, que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en República Dominicana.

La convocatoria busca integrar ciudadanos con actitud de servicio, compromiso y disposición para colaborar en las distintas áreas operativas y organizativas de los juegos, considerados uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Entre los principales requisitos establecidos se encuentran tener 18 años cumplidos al 1 de junio de 2026, contar con seguro médico vigente en República Dominicana y disponibilidad mínima de 10 días durante el desarrollo de las competencias.

Además, los aspirantes deberán participar en entrenamientos presenciales y virtuales previos al evento, así como demostrar habilidades para el trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad y capacidad para seguir instrucciones.

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El comité organizador también valorará conocimientos deportivos, dominio de idiomas y experiencia previa en voluntariado o eventos similares.

Aquí las áreas disponibles para voluntarios

Los participantes podrán integrarse en diferentes áreas como logística, transporte, atención al público, técnica deportiva, prensa, cultura, ceremonias, asistencia médica y manejo de redes sociales.

También habrá espacios para voluntarios bilingües que sirvan de apoyo a delegaciones internacionales y visitantes extranjeros durante la celebración de los juegos.

Según la información ofrecida, algunos voluntarios trabajarán en apoyo a competencias deportivas, hospedaje de delegaciones, alimentación, hidratación, cobertura mediática y coordinación operativa en las distintas sedes.

¿Cuál es el proceso de inscripción?

Para formar parte del programa, los interesados deberán completar este formulario digital con datos personales, disponibilidad, experiencia, idiomas y áreas de interés.

En ese mismo orden, deberán subir una fotografía tipo carnet con fondo blanco y cumplir con los lineamientos establecidos para la elaboración de las credenciales oficiales del evento.

Una vez enviada la solicitud, los aspirantes recibirán un correo de confirmación y posteriormente información sobre las capacitaciones y asignaciones de equipos.

Ser parte del legado Santo Domingo 2026

El programa de voluntariado fue presentado como una oportunidad para que ciudadanos dominicanos y residentes formen parte de la organización de un evento histórico para el país.

“Ser voluntario en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 es mucho más que donar tu tiempo. Es una oportunidad única de ser parte de la historia”, destaca la convocatoria oficial del comité organizador.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reunirán a miles de atletas, entrenadores y delegaciones de toda la región en distintas instalaciones deportivas del país.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más