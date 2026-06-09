La reconocida artista dominicana Maridalia Hernández encabezó este martes el recorrido de la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en Santiago, donde aprovechó la ocasión para expresar su respaldo al evento y destacar el papel del deporte como herramienta de formación y convivencia.

Montada en un coche y sosteniendo la antorcha con la llama de los valores Wiche García Saleta, la intérprete recorrió parte de la ciudad acompañada por la mascota oficial Colí y recibió el cariño de decenas de personas que se dieron cita para presenciar la actividad.

“Los juegos van en coche…”, expresó entre sonrisas la artista, quien invitó a toda la población a apoyar la celebración de la cita regional.

Maridalia recuerda su etapa como voleibolista

Durante el recorrido, la cantante compartió una anécdota de su juventud al revelar que practicó voleibol mientras cursaba sus estudios musicales en la escuela Sagrado Corazón.

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“Yo jugué voleibol, me encantaba mucho e iba avanzando en esa práctica deportiva, pero también estaba estudiando piano. Recibí varios pelotazos en los dedos y mi maestro me dijo: o juegas voleibol o vienes a tocar el piano. Por respeto a mi familia abandoné el voleibol. ¡Quizás hubiese sido una Reina del Caribe!”, comentó entre risas.

La artista señaló que el deporte representa uno de los caminos más seguros para que niños y jóvenes desarrollen una vida sana, íntegra y basada en valores.

Respalda la organización de Santo Domingo 2026

Maridalia Hernández también elogió el trabajo que realizan las autoridades deportivas y el Gobierno para organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al considerar que el éxito del evento depende del compromiso de todos los dominicanos.

“Hay que apoyar los Juegos. Me verán en el voleibol porque es uno de los deportes que más me gusta, aunque también asistiré a otras disciplinas”, afirmó.

En la actividad participaron el alcalde de Santiago, José Ulises Guzmán; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldis Bautista; el viceministro de Deportes, Juan Vilas, así como diversas personalidades del deporte nacional, entre ellas Winston “Chilote” Llenas, Tony Peña, Damián Victoriano Sosa y Margarita Jáquez.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto con la participación de más de 7,000 atletas provenientes de 37 países de la región.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más