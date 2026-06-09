Con 34 puntos de Victor Wembanyama, los San Antonio Spurs derrotaron este lunes 115-111 a los New York Knicks en el tercer partido de las Finales de la NBA 2026 y recortaron la diferencia en la serie, que ahora favorece 2-1 al conjunto neoyorquino.

El pívot francés volvió a ser la gran figura de San Antonio al dominar ambos lados de la cancha con una actuación estelar que incluyó 34 puntos, nueve rebotes, cinco asistencias y dos bloqueos, mientras que De’Aaron Fox manejó el ritmo ofensivo y Stephon Castle aportó canastas decisivas en el tramo final del encuentro.

Wembanyama marca el camino de los Spurs

Los Spurs salieron decididos desde el salto inicial y tomaron ventaja gracias a la efectividad de Wembanyama y Castle, cerrando el primer cuarto con una diferencia de 33-22 sobre unos Knicks que tardaron en encontrar su ritmo ofensivo.

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Sin embargo, el conjunto local reaccionó en el segundo período con el liderazgo de Jalen Brunson y OG Anunoby, logrando igualar las acciones antes del descanso en un partido que se mantuvo parejo durante gran parte de la noche.

En el tercer cuarto, San Antonio volvió a tomar el control con un inspirado Wembanyama, quien castigó tanto en la pintura como desde el perímetro para devolver la ventaja a los visitantes.

Castle y Fox sentencian el triunfo texano

El último parcial fue un intercambio constante de golpes, pero los Spurs encontraron las respuestas necesarias en los momentos decisivos. Stephon Castle conectó un triple de larga distancia cuando expiraba el reloj de posesión para ampliar la ventaja visitante, mientras que De’Aaron Fox respondió con una canasta de media distancia después de un triple de Brunson que había acercado a Nueva York.

Los Knicks intentaron una última reacción con un disparo de OG Anunoby desde la esquina, pero San Antonio aseguró el triunfo desde la línea de tiros libres para sellar el definitivo 115-111 en el Madison Square Garden.

Además de la brillante actuación de Wembanyama, los Spurs contaron con un valioso aporte de Stephon Castle y De’Aaron Fox para mantener con vida sus aspiraciones al campeonato.

Por los Knicks, Jalen Brunson y OG Anunoby lideraron la ofensiva, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la primera derrota de Nueva York en estas Finales.

Con la serie ahora 2-1, ambos equipos volverán a enfrentarse el próximo miércoles en el Madison Square Garden, donde los Knicks buscarán recuperar el control y los Spurs intentarán igualar la eliminatoria.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más