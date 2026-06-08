El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido con fuertes abucheos por parte de los aficionados presentes en el Madison Square Garden cuando apareció en las pantallas gigantes durante la interpretación del himno nacional, previo al tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

Trump permaneció varios segundos en pantalla realizando un saludo militar, momento en el que se escuchó una sonora reacción del público. Los abucheos cesaron cuando la transmisión mostró la bandera estadounidense y posteriormente a los jugadores de los Knicks, quienes recibieron una ovación.

El mandatario asistió al encuentro desde el palco del propietario de los Knicks, James Dolan, acompañado por su nieta Kai, su asesor Boris Epshteyn y varios miembros de su gabinete. De acuerdo con medios estadounidenses, se convirtió en el primer presidente en ejercicio en presenciar un partido de las Finales de la NBA.

Su presencia también provocó un amplio operativo de seguridad en los alrededores del Madison Square Garden, con cierres de calles y estrictos controles de acceso que ocasionaron largas filas y molestias entre los aficionados.

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Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más