MLB: resultados y posiciones. Yankees dejan en el terreno a Guardianes y Cristopher Sánchez vuelve a brillar con Filis

Los Yankees de Nueva York protagonizaron una emocionante remontada para vencer 7-5 en 10 entradas a los Guardianes de Cleveland, mientras que el dominicano Cristopher Sánchez continuó su gran temporada al liderar el triunfo 5-2 de los Filis de Filadelfia sobre los Azulejos de Toronto. La jornada del lunes también dejó victorias importantes para los Marineros de Seattle y los Rays de Tampa Bay.

Los Yankees necesitaron entradas extras para imponerse a Cleveland en el Yankee Stadium. Después de igualar el marcador en la recta final, el conjunto neoyorquino definió el encuentro en el décimo episodio para conseguir una valiosa victoria y mantenerse en la pelea dentro de la División Este de la Liga Americana.

Cristopher Sánchez domina desde el montículo

En Filadelfia, el zurdo dominicano Cristopher Sánchez volvió a exhibir su dominio sobre la lomita al conducir a los Filis a una victoria 5-2 sobre los Azulejos.

Cristopher Sánchez #61 de los Philadelphia Phillies en el Citizens Bank Park el 5 de mayo de 2026 en Filadelfia, Pensilvania. (Foto de Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

Sánchez trabajó con solvencia durante su apertura y sumó una nueva victoria para mejorar su marca de la temporada, consolidándose como una de las piezas más consistentes de la rotación de los Filis.

Seattle y Tampa también celebran

Los Marineros de Seattle derrotaron 6-3 a los Orioles de Baltimore gracias a una ofensiva oportuna que les permitió controlar el compromiso desde las primeras entradas.

SEATTLE, WASHINGTON – 2 DE JUNIO: Julio Rodríguez #44 de los Marineros de Seattle celebra su jonrón solitario durante la sexta entrada contra los Mets de Nueva York en el T-Mobile Park el 2 de junio de 2026 en Seattle, Washington. Steph Chambers/Getty Images/AFP (Foto de Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

Por su parte, los Rays de Tampa Bay superaron 3-1 a los Medias Rojas de Boston con una sólida actuación de su cuerpo de lanzadores y un ataque que aprovechó las oportunidades para fabricar las carreras necesarias.

Otros resultados de la jornada

Yankees 7, Guardianes 5 (10 entradas)
Filis 5, Azulejos 2
Marineros 6, Orioles 3
Rays 3, Medias Rojas 1
Nacionales 4, Gigantes 3
Padres 6, Rojos 2
Atléticos 10, Cerveceros 7

Tabla de posiciones

MLB: resultados y posiciones. Yankees dejan en el terreno a Guardianes y Cristopher Sánchez vuelve a brillar con Filis

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Nestor Piron

Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital.

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