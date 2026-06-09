MLB: resultados y posiciones. Yankees dejan en el terreno a Guardianes y Cristopher Sánchez vuelve a brillar con Filis

Los Yankees de Nueva York protagonizaron una emocionante remontada para vencer 7-5 en 10 entradas a los Guardianes de Cleveland, mientras que el dominicano Cristopher Sánchez continuó su gran temporada al liderar el triunfo 5-2 de los Filis de Filadelfia sobre los Azulejos de Toronto. La jornada del lunes también dejó victorias importantes para los Marineros de Seattle y los Rays de Tampa Bay.

Los Yankees necesitaron entradas extras para imponerse a Cleveland en el Yankee Stadium. Después de igualar el marcador en la recta final, el conjunto neoyorquino definió el encuentro en el décimo episodio para conseguir una valiosa victoria y mantenerse en la pelea dentro de la División Este de la Liga Americana.

Cristopher Sánchez domina desde el montículo

En Filadelfia, el zurdo dominicano Cristopher Sánchez volvió a exhibir su dominio sobre la lomita al conducir a los Filis a una victoria 5-2 sobre los Azulejos.

Cristopher Sánchez #61 de los Philadelphia Phillies en el Citizens Bank Park el 5 de mayo de 2026 en Filadelfia, Pensilvania. (Foto de Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

Sánchez trabajó con solvencia durante su apertura y sumó una nueva victoria para mejorar su marca de la temporada, consolidándose como una de las piezas más consistentes de la rotación de los Filis.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Seattle y Tampa también celebran

Los Marineros de Seattle derrotaron 6-3 a los Orioles de Baltimore gracias a una ofensiva oportuna que les permitió controlar el compromiso desde las primeras entradas.

SEATTLE, WASHINGTON – 2 DE JUNIO: Julio Rodríguez #44 de los Marineros de Seattle celebra su jonrón solitario durante la sexta entrada contra los Mets de Nueva York en el T-Mobile Park el 2 de junio de 2026 en Seattle, Washington. Steph Chambers/Getty Images/AFP (Foto de Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

Por su parte, los Rays de Tampa Bay superaron 3-1 a los Medias Rojas de Boston con una sólida actuación de su cuerpo de lanzadores y un ataque que aprovechó las oportunidades para fabricar las carreras necesarias.

Otros resultados de la jornada

Yankees 7, Guardianes 5 (10 entradas)

Filis 5, Azulejos 2

Marineros 6, Orioles 3

Rays 3, Medias Rojas 1

Nacionales 4, Gigantes 3

Padres 6, Rojos 2

Atléticos 10, Cerveceros 7

Tabla de posiciones

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más