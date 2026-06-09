MLB: resultados y posiciones. Yankees dejan en el terreno a Guardianes y Cristopher Sánchez vuelve a brillar con Filis

Los Yankees de Nueva York protagonizaron una emocionante remontada para vencer 7-5 en 10 entradas a los Guardianes de Cleveland, mientras que el dominicano Cristopher Sánchez continuó su gran temporada al liderar el triunfo 5-2 de los Filis de Filadelfia sobre los Azulejos de Toronto. La jornada del lunes también dejó victorias importantes para los Marineros de Seattle y los Rays de Tampa Bay.
Los Yankees necesitaron entradas extras para imponerse a Cleveland en el Yankee Stadium. Después de igualar el marcador en la recta final, el conjunto neoyorquino definió el encuentro en el décimo episodio para conseguir una valiosa victoria y mantenerse en la pelea dentro de la División Este de la Liga Americana.
Cristopher Sánchez domina desde el montículo
En Filadelfia, el zurdo dominicano Cristopher Sánchez volvió a exhibir su dominio sobre la lomita al conducir a los Filis a una victoria 5-2 sobre los Azulejos.
Sánchez trabajó con solvencia durante su apertura y sumó una nueva victoria para mejorar su marca de la temporada, consolidándose como una de las piezas más consistentes de la rotación de los Filis.
Seattle y Tampa también celebran
Los Marineros de Seattle derrotaron 6-3 a los Orioles de Baltimore gracias a una ofensiva oportuna que les permitió controlar el compromiso desde las primeras entradas.
Por su parte, los Rays de Tampa Bay superaron 3-1 a los Medias Rojas de Boston con una sólida actuación de su cuerpo de lanzadores y un ataque que aprovechó las oportunidades para fabricar las carreras necesarias.
Otros resultados de la jornada
Yankees 7, Guardianes 5 (10 entradas)
Filis 5, Azulejos 2
Marineros 6, Orioles 3
Rays 3, Medias Rojas 1
Nacionales 4, Gigantes 3
Padres 6, Rojos 2
Atléticos 10, Cerveceros 7
Tabla de posiciones
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