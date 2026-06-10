Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no solo serán una fiesta deportiva para la República Dominicana, sino también una oportunidad para fortalecer la infraestructura, impulsar el desarrollo de nuevos talentos y consolidar un legado que perdure mucho después de que se apaguen las luces de la ceremonia de clausura.

La quinta y última partida de RD$150 millones se suma a los RD$743,650,000 desembolsados en cuatro tramos anteriores desde que comenzó el proceso de preparación.

Con una inversión de RD$ 893 millones anunciados por el gobiernos, para ser repartido en distintas fases y ser aplicados en instalaciones deportivas, programas de capacitación y la organización de un evento de alcance regional, el país busca que los beneficios trasciendan las medallas y se conviertan en herramientas para el crecimiento del deporte nacional.

Infraestructura que seguirá beneficiando al país

Uno de los principales legados de los Juegos será la remodelación y construcción de escenarios deportivos que continuarán al servicio de atletas, entrenadores y federaciones una vez concluya la competición, como es el caso del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este, lugares que estan siendo remodelado con el fin de estar preparados para una experiencia del mas alto nivel para Santo Domingo 2026

1 de 2 | Estado actual de los trabajos de remodelación en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a 52 días de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Fotografía: Ronny Cruz. 2 de 2 | Estado actual de los trabajos de remodelación en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a 52 días de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Fotografía: Ronny Cruz.

Estas instalaciones permitirán mejorar las condiciones de entrenamiento de miles de deportistas, servirán como sede para campeonatos nacionales e internacionales y ofrecerán espacios adecuados para la práctica deportiva de futuras generaciones.

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En distintas provincias ya se han anunciado importantes inversiones para la recuperación de infraestructuras, como ocurre en Espaillat, donde se destinarán más de RD$400 millones para la construcción y reparación de obras vinculadas al deporte.

Un ejemplo que ya dio resultados

La República Dominicana ya vivió una experiencia similar con los XII Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, evento que impulsó la modernización de importantes instalaciones deportivas que todavía hoy forman parte del desarrollo del deporte nacional.

El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Parque del Este y otros complejos fueron sometidos a procesos de adecuación que permitieron albergar competencias internacionales y ofrecer mejores condiciones para la preparación de los atletas dominicanos durante las dos últimas décadas.

Ese precedente demuestra que una inversión bien planificada puede convertirse en un patrimonio de largo plazo para el país y servir de plataforma para la formación de nuevas generaciones de deportistas.

El legado de Santo Domingo 2026 también se reflejará en el fortalecimiento del deporte de alto rendimiento. Contar con instalaciones modernas y equipadas facilitará la preparación de los atletas que representarán al país en futuras competencias regionales, continentales y olímpicas, mientras que la nueva generación de deportistas de distintas disciplinas son beneficiados por pabellones y campos dignos para la formación profesional.

Al mismo tiempo, los escenarios renovados permitirán acercar el deporte a cualquier persona que este interesada en formar parte de alguna disciplina, para fomentar valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la perseverancia, además de promover estilos de vida saludables.

Un país preparado para futuros eventos

La organización de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe también dejará una importante experiencia en materia logística y administrativa. La capacitación de voluntarios, jueces, técnicos y personal especializado fortalecerá la capacidad del país para recibir nuevos eventos deportivos internacionales.

En ese mismo orden, la celebración de la justa contribuirá a dinamizar sectores como el turismo, el comercio y los servicios, generando empleos e impulsando la economía durante su desarrollo.

Cuando concluyan los Juegos el próximo 8 de agosto de 2026, el verdadero éxito no solo se medirá por el número de medallas conquistadas, también se podrá medir por la experiencia adquirida y las oportunidades que las inversiones y las nuevas infraestructuras seguirán ofreciendo al deporte dominicano durante muchos años.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más