Con los goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomande, el Real Madrid ganó 4-1 al Leipzig y sumó su tercera victoria en la fase liga de la Liga de Campeones, tras superar con anterioridad al Inter (2-1) y al Roma (3-4).
Bernardo adelantó al Real Madrid al filo del descanso tras rematar a placer un remate debajo de la línea de la portería defendida por Maarten Vandevoordt; Güler, en la segunda parte, aprovechó una asistencia de Kylian Mbappé para firmar el 2-0; y el francés, en los minutos finales alargó la cuenta 3-0.
Contestó Tidian Gomis en el minuto 85 para poner el gol del honor alemán, pero Diomande, con una gran volea, firmó el cuarto del conjunto blanco.
El Bayern Munich, semifinalista del torneo la pasada temporada, y el Arsenal, vigente subcampeón europeo, dejaron en tablas (2-2) el pulso estrella de este miércoles en la tercera jornada de la Liga de Campeones.
Eberechi Eze había adelantado al ganador de la pasada Premier League inglesa en el 25′ y el campeón de la Bundesliga remontó luego con tantos de Alphonso Davies (35′) y Harry Kane (61′ de penal), antes de que Declan Rice firmara el empate definitivo para los Gunners en la recta final (82′).
Otra triunfo destacado del día fue el del Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, que sumó una tercera victoria en otros tantos partidos de la Champions League al imponerse este miércoles 1-0 al Feyenoord con gol de penal de Isco (59′).
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