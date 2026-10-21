¡Hoy continúa la NBA! Este miércoles 21 de octubre de 2026 se jugarán 11 partidos de la temporada 2026-27 de la mejor liga de básquet del mundo.
La 81ª edición del torneo se inauguró la víspera.
Cuándo y dónde ver los encuentros de la NBA 2026 en República Dominicana
Partidos de hoy NBA: el calendario de la jornada
Partido Horario Estadio / Sede
Atlanta Hawks vs. Orlando Magic 7:00 PM Kia Center
Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards 7:00 PM Capital One Arena
Minnesota Timberwolves vs. Miami Heat 7:30 PM Kaseya Center
Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets 7:30 PM Barclays Center
Chicago Bulls vs. Toronto Raptors 7:30 PM Scotiabank Arena
Utah Jazz vs. Memphis Grizzlies 8:00 PM FedExForum
Indiana Pacers vs. New Orleans Pelicans 8:00 PM New Orleans Arena
Dallas Mavericks vs. Houston Rockets 8:30 PM Toyota Center
Phoenix Suns vs. Portland Trail Blazers 10:00 PM Moda Center
Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers 10:00 PM Crypto.com Arena
Sacramento Kings vs. Los Angeles Clippers 10:30 PM Intuit Dome
Destacados de esta noche
• Duelo de Titanes en el Oeste: El choque entre los Golden State Warriors y Los Angeles Lakers a las 10:00 PM acapara gran parte de la atención de la jornada, marcando el debut de la temporada para el estelar Luka Dončić (ahora con los Lakers) midiéndose ante Stephen Curry.
• Debut en Miami: Giannis Antetokounmpo estrenará la camiseta de los Miami Heat recibiendo a unos peligrosos Minnesota Timberwolves que ahora cuentan con LaMelo Ball.
Dónde ver la NBA
Televisión abierta y cable
- CDN Deportes (Canal 37): Transmite partidos de temporada regular, playoffs y el Juego de Estrellas de forma gratuita en la televisión abierta nacional. Puedes ver su señal en vivo desde el sitio web de CDN Deportes En Vivo.
- RTVD (Canal 4): Transmite partidos destacados como las Finales de la NBA, con opción de seguir la señal digital a través de la web oficial de RTVD.
- Canales de cable (ESPN, Star+ / Disney+, TNT / Max según la programación regional): Disponibles a través de operadores locales como Altice Dominicana y Claro Dominicana, los cuales en ocasiones integran beneficios o accesos a plataformas deportivas.
Streaming y plataformas online
- NBA League Pass: Es la plataforma oficial para ver todos los partidos de las 30 franquicias en vivo y bajo demanda; puedes contratarla de forma independiente en la app oficial de la liga o mediante Amazon Prime Video.
- YouTube (NBA en Español): Transmite selectos juegos de la semana en vivo a través de su canal oficial.
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