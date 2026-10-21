¡Hoy continúa la NBA! Este miércoles 21 de octubre de 2026 se jugarán 11 partidos de la temporada 2026-27 de la mejor liga de básquet del mundo.

La 81ª edición del torneo se inauguró la víspera.

Cuándo y dónde ver los encuentros de la NBA 2026 en República Dominicana

Partidos de hoy NBA: el calendario de la jornada

Partido                                                                          Horario           Estadio / Sede

Atlanta Hawks vs. Orlando Magic                         7:00 PM          Kia Center
Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards         7:00 PM          Capital One Arena
Minnesota Timberwolves vs. Miami Heat           7:30 PM          Kaseya Center
Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets                    7:30 PM          Barclays Center
Chicago Bulls vs. Toronto Raptors                        7:30 PM          Scotiabank Arena
Utah Jazz vs. Memphis Grizzlies                           8:00 PM          FedExForum
Indiana Pacers vs. New Orleans Pelicans            8:00 PM          New Orleans Arena
Dallas Mavericks vs. Houston Rockets                8:30 PM           Toyota Center
Phoenix Suns vs. Portland Trail Blazers            10:00 PM          Moda Center
Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers 10:00 PM         Crypto.com Arena
Sacramento Kings vs. Los Angeles Clippers      10:30 PM         Intuit Dome

Destacados de esta noche

Duelo de Titanes en el Oeste: El choque entre los Golden State Warriors y Los Angeles Lakers a las 10:00 PM acapara gran parte de la atención de la jornada, marcando el debut de la temporada para el estelar Luka Dončić (ahora con los Lakers) midiéndose ante Stephen Curry.

Debut en Miami: Giannis Antetokounmpo estrenará la camiseta de los Miami Heat recibiendo a unos peligrosos Minnesota Timberwolves que ahora cuentan con LaMelo Ball.

Dónde ver la NBA

Televisión abierta y cable

  • CDN Deportes (Canal 37): Transmite partidos de temporada regular, playoffs y el Juego de Estrellas de forma gratuita en la televisión abierta nacional. Puedes ver su señal en vivo desde el sitio web de CDN Deportes En Vivo.
  • RTVD (Canal 4): Transmite partidos destacados como las Finales de la NBA, con opción de seguir la señal digital a través de la web oficial de RTVD.
  • Canales de cable (ESPN, Star+ / Disney+, TNT / Max según la programación regional): Disponibles a través de operadores locales como Altice Dominicana y Claro Dominicana, los cuales en ocasiones integran beneficios o accesos a plataformas deportivas.

Streaming y plataformas online

  • NBA League Pass: Es la plataforma oficial para ver todos los partidos de las 30 franquicias en vivo y bajo demanda; puedes contratarla de forma independiente en la app oficial de la liga o mediante Amazon Prime Video.
  • YouTube (NBA en Español): Transmite selectos juegos de la semana en vivo a través de su canal oficial.

EN ESTA NOTA

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