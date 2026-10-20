Las lesiones los alejaron de las canchas de la NBA durante largos meses, pero grandes figuras del baloncesto regresan desde este martes con muchas ganas para la nueva temporada de la NBA, que arrancará con tres partidos.

Juegos del martes 20, hora y lugar de los partidos

Haliburton, para cambiarlo todo

Tyrese Haliburton, del equipo Indiana Pacers (n.º 0), lanza el balón mientras es defendido por Jaime Jaquez Jr., de los Milwaukee Bucks (n.º 24), en el Gainbridge Fieldhouse el 16 de octubre de 2026 en Indianapolis, Indiana. (Photo by ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Han pasado 15 meses desde que el base All-Star Tyrese Haliburton jugó por última vez en la NBA.

Su rotura del tendón de Aquiles en la final contra Oklahoma City en 2025 (derrota por 4-3) condenó a Indiana Pacers a un año en blanco, con el segundo peor balance de la temporada regular.

"Estoy sano, al 100%", asegura el prodigio de 26 años.

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Antes de su lesión, Haliburton era el tercer mejor asistente de la liga en la temporada 2024-2025 (9,2 asistencias), por detrás de Nikola Jokic y Trae Young.

Su regreso puede cambiarlo todo en los Pacers, que han ganado fuerza con el pívot Ivica Zubac (14,1 puntos, 10,6 rebotes) y el alero Aaron Nesmith.

Lillard regresa a Portland

Damian Lillard, con el número 0 de los Portland Trail Blazers, bota el balón frente a los Golden State Warriors durante un partido de pretemporada en el Chase Center, el 16 de octubre de 2026, en San Francisco, California. (Photo by EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Damian Lillard todavía estaba con los Milwaukee Bucks cuando sufrió la misma lesión que Haliburton. Ha estado alejado de la competición durante un año y medio.

Desde entonces, el campeón de la NBA y base All-Star cambió de conferencia para regresar al equipo donde todo comenzó, los Trail Blazers de Portland.

El director deportivo de la franquicia aprovechó para fichar desde Memphis a otro base cinco estrellas, Ja Morant, que solo ha disputado 79 partidos en las últimas tres temporadas, y ninguno desde enero.

Morant, de 27 años, y Lillard, de 36, acompañarán al extraordinario alero israelí Deni Avdija (24,2 puntos, 6,9 rebotes, 6,7 asistencias), que llevó a Portland a los playoffs la campaña pasada.

Irving en los Mavs

Kyrie Irving, del número 11 de los Dallas Mavericks, espera un tiro libre contra los Atlanta Hawks durante un partido de pretemporada en el American Airlines Center, el 16 de octubre de 2026, en Dallas, Texas. (Photo by Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El regreso de Kyrie Irving a Dallas tras su rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda será especialmente interesante de seguir, con el prodigio Cooper Flagg a su lado (21 puntos, 6,7 rebotes y 4,5 asistencias en su primer curso en la élite).

El base de 34 años promedió 24,7 puntos en la campaña 2024-2025 y podrá dar un nuevo impulso a los Mavericks. La temporada pasada, los Mavs quedaron en la 12ª posición en el Oeste, con tan solo 26 victorias.

Flagg e Irving marcarán el ritmo del juego, con el joven francés Zaccharie Risacher intentando aprovechar la ocasión para destacar.

VanVleet, el equilibrio de los Rockets

HOUSTON, TEXAS – SEPTEMBER 22: Fred VanVleet, con el número 5 de los Houston Rockets, posa durante el día de atención a los medios en el Hilton Americas-Houston el 22 de septiembre de 2026 en Houston, Texas. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Foto de Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

Fred VanVleet regresa tras un año sin disputar ningún partido debido a una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

El base de 32 años pinta como una buena incorporación para Houston en su aspiración al título, aunque los Rockets quedaron eliminados en la primera ronda de los pasados playoffs ante los Lakers (4-2).

VanVleet y Kevin Durant, de 38 años, conforman una pareja de treintañeros que tendrá que demostrar que está a la altura.

Davis y Young, la renovación de Washington

El base Trae Young, con un promedio de 25,1 puntos en su carrera, deberá aportar un nuevo impulso a los Washington Wizards tras su discreto pase desde Atlanta la temporada pasada. En la capital estadounidense apenas ha disputado cinco partidos.

Young, de 28 años, formará pareja con Anthony Davis, que sufrió una lesión en la mano y fue traspasado en febrero desde Dallas a los Wizards.

Ambos engrosan una plantilla que puede resultar muy atractiva gracias a la envergadura del número uno del draft de este verano, AJ Dybantsa, y a los franceses Alex Sarr y Bilal Coulibaly.

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