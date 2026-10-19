Tras prohibición a la selección de fútbol de Haití, Concacaf aplaza semifinal de la Copa del Caribe

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) aplazó el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Caribe entre el Violette AC, de Haití, y el Portmore United, de Jamaica, luego de que el Gobierno dominicano ratificara la prohibición de celebrar encuentros de equipos haitianos en instalaciones deportivas del país.

El encuentro estaba programado para este martes 20 de octubre en el estadio del Cibao FC, en Santiago de los Caballeros. Concacaf informó que se disputará durante la semana del 26 de octubre, pero dejó pendiente la confirmación de la fecha exacta, el horario y el lugar.

La decisión se produjo después de que el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, reiterara el domingo el impedimento para que selecciones y clubes haitianos jueguen en territorio dominicano, postura respaldada por el presidente Luis Abinader.

Una medida que afecta una semifinal internacional

El aplazamiento altera el calendario de una competición regional en la que el Violette AC había utilizado el estadio del Cibao FC como sede para sus partidos anteriores en el torneo.

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El club haitiano informó el 18 de octubre que inició los preparativos para el retorno de su delegación a Haití después de recibir la notificación de Concacaf. Según la entidad, la prohibición se comunicó cuando faltaban aproximadamente 48 horas para el encuentro y los equipos ya se encontraban en República Dominicana.

El Violette AC también atribuyó la retirada de la autorización a una movilización anunciada por la Antigua Orden Dominicana contra la celebración del partido. Esa explicación corresponde a la versión del club; no figura como motivo en el comunicado público de Concacaf.

¿Por qué el Gobierno dominicano prohibió estos partidos?

La restricción fue anunciada tras los incidentes registrados el 1 de octubre en los accesos del Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, antes del partido entre las selecciones de República Dominicana y Haití, correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf.

El encuentro terminó con victoria haitiana por 4-1. Después de los incidentes, Kelvin Cruz anunció que la selección de Haití no volvería a jugar en instalaciones deportivas dominicanas. Posteriormente, el ministro extendió la posición a los clubes de ese país y comunicó que notificaría la decisión a la FIFA y a Concacaf.

El partido entre Violette AC y Portmore United puso a prueba el alcance de esa disposición, ya que no enfrentaba a las selecciones nacionales, sino a dos clubes de países distintos en una competición regional.

Qué está en juego en la semifinal

Portmore United ganó el partido de ida por 3-1, disputado el 13 de octubre en Kingston, Jamaica. El Violette AC necesita remontar esa diferencia en el encuentro de vuelta para avanzar a la final.

La semifinal también está vinculada a la clasificación para la Copa de Campeones de Concacaf de 2027. Por ahora, el partido permanece aplazado y la organización debe confirmar dónde y cuándo se disputará.

La restricción dominicana, entretanto, afecta la posibilidad de que equipos haitianos utilicen instalaciones deportivas del país para sus compromisos internacionales mientras la medida permanezca vigente.

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