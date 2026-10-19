La selección nacional de fútbol de Haití y los clubes de ese país no podrán disputar partidos en instalaciones deportivas de República Dominicana, una restricción que el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, reiteró el domingo 18 de octubre, luego de que se anunciara un encuentro internacional en Santiago.

La decisión tiene su origen en los incidentes registrados el jueves 1 de octubre en los accesos del Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, antes del partido entre República Dominicana y Haití, correspondiente a la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

El encuentro terminó con victoria haitiana por 4-1. Sin embargo, los acontecimientos en los alrededores del estadio motivaron una reacción del ministro de Deportes, quien anunció que la selección de Haití no volvería a jugar en instalaciones deportivas dominicanas.

El presidente Luis Abinader respaldó posteriormente esa decisión y confirmó que la posición expresada por Cruz representaba la postura oficial del Gobierno dominicano.

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¿Por qué se prohibieron los partidos?

Tras los incidentes del 1 de octubre, Kelvin Cruz calificó de inaceptable lo ocurrido en una de las puertas de acceso al Estadio Olímpico Félix Sánchez y defendió la obligación de preservar las instalaciones deportivas del país.

El funcionario afirmó que el Ministerio de Deportes cuenta con reglamentos disciplinarios para actuar ante comportamientos que afecten los recintos deportivos.

A partir de esos acontecimientos, anunció la prohibición de que la selección haitiana volviera a participar en partidos en instalaciones dominicanas. Posteriormente, reiteró que la medida también comprende a los clubes de Haití.

La disposición, por tanto, no se limita a los encuentros entre las selecciones nacionales de ambos países, sino que afecta también a las competiciones internacionales en las que participen equipos haitianos y que tengan previsto utilizar escenarios deportivos dominicanos.

¿Qué partido motivó que se reiterara la medida?

La prohibición volvió a ocupar la atención pública después de que se anunciara un partido entre el Violette Athletic Club, de Haití, y el Portmore United, de Jamaica, previsto para el martes 20 de octubre en el estadio del Cibao Fútbol Club, en Santiago de los Caballeros.

El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Caribeña de Fútbol, organizada por la Unión Caribeña de Fútbol (CFU), bajo el marco de la Concacaf.

Aunque no se trata de un partido de la selección nacional haitiana, la participación del Violette AC colocó el encuentro dentro del alcance de la restricción anunciada por el Ministerio de Deportes.

Ante esa situación, Cruz informó que había comunicado su posición a las autoridades nacionales del fútbol y que remitiría una notificación formal a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y a la Concacaf.

El objetivo es que los organismos rectores conozcan la disposición dominicana y puedan tomar las medidas necesarias para evitar que se programen partidos de equipos haitianos en instalaciones deportivas del país.

¿Qué ocurrirá con los partidos internacionales?

La prohibición plantea la necesidad de buscar otras sedes para los encuentros internacionales en los que participen selecciones o clubes haitianos y que originalmente estén programados en República Dominicana.

En el caso del Violette AC y el Portmore United, la sede prevista en Santiago deberá cambiarse para que el partido pueda celebrarse fuera del territorio dominicano.

La decisión también tiene implicaciones para futuras competiciones, ya que los calendarios internacionales pueden contemplar partidos de ida y vuelta y encuentros en los que un equipo deba actuar como local en una sede determinada.

Cruz ha planteado que los compromisos que involucren a equipos haitianos sean reprogramados en otros países, con el propósito de evitar inconvenientes en el desarrollo de las competiciones.

Por ahora, la posición comunicada por el Gobierno dominicano es que las representaciones futbolísticas de Haití no utilicen instalaciones deportivas nacionales mientras se mantenga vigente la prohibición.

¿Es una decisión del Ministerio de Deportes o del Gobierno?

La medida fue anunciada inicialmente por Kelvin Cruz, titular del Ministerio de Deportes y Recreación, después de los incidentes ocurridos en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Posteriormente, el presidente Luis Abinader respaldó la decisión y declaró que lo expresado por el ministro constituía la posición del Gobierno dominicano.

Cruz reiteró el impedimento el domingo 18 de octubre y anunció que notificaría formalmente a la FIFA y a la Concacaf.

La comunicación con estos organismos busca que la restricción sea tomada en cuenta al organizar competiciones y asignar sedes para los partidos internacionales.

De este modo, el conflicto deja de afectar únicamente la celebración de un encuentro específico en Santiago y pasa a ser un asunto que incide en la programación de partidos de selecciones y clubes haitianos en territorio dominicano.

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