Los Rays de Tampa Bay quedaron este domingo a una victoria de regresar a la Serie Mundial de béisbol, tras derrotar por 3-1 a los Guardianes de Cleveland en el quinto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Con el triunfo, Tampa Bay tomó ventaja de 3-2 en una eliminatoria al mejor de siete encuentros.

La victoria se sustentó en la actuación del abridor Drew Rasmussen, quien mantuvo bajo control a la ofensiva de Cleveland durante siete entradas. El derecho permitió una carrera y cuatro imparables, concedió una base por bolas y ponchó a seis bateadores.

El resultado devolvió a los Rays el control de una serie que habían igualado el sábado con una victoria por 7-3. Ahora, la franquicia podrá intentar asegurar su clasificación ante su público, en el Tropicana Field, durante el sexto partido, previsto para este lunes.

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Entre los dominicanos vinculados a esta serie figuran Junior Caminero, de los Rays, y José Ramírez, de los Guardianes, que no tuvieron una actuación decisiva en el encuentro dominical.

Partidos que faltan por jugarse

Serie de Campeonato de la Liga Americana

Fecha Partido Hora dominicana Situación Lunes 19 de octubre Juego 6: Cleveland en Tampa Bay 8:08 p. m. Pendiente Martes 20 de octubre Juego 7: Cleveland en Tampa Bay 8:08 p. m. Solo si Cleveland gana el juego 6

Los Cerveceros de Milwaukee esperan al ganador de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Calendario de la Serie Mundial Todos los horarios publicados abajo corresponden a la hora dominicana.

Fecha Partido Hora dominicana Viernes 23 de octubre Juego 1: ganador de la Americana vs. Milwaukee 8:00 p. m. Sábado 24 de octubre Juego 2: ganador de la Americana vs. Milwaukee 8:00 p. m. Lunes 26 de octubre Juego 3: Milwaukee vs. ganador de la Americana 8:00 p. m. Martes 27 de octubre Juego 4: Milwaukee vs. ganador de la Americana 8:00 p. m. Miércoles 28 de octubre Juego 5, si es necesario 8:00 p. m. Viernes 30 de octubre Juego 6, si es necesario 8:00 p. m. Sábado 31 de octubre Juego 7, si es necesario 8:00 p. m.

Rasmussen marca el ritmo

La ofensiva de Tampa Bay aprovechó las primeras oportunidades para construir una ventaja que terminó siendo suficiente. En la primera entrada, el cubano Yandy Díaz abrió con un doble y contribuyó a poner en aprietos al abridor de Cleveland, Parker Messick.

Con las bases llenas, Jonny DeLuca recibió una base por bolas que permitió anotar la primera carrera. Los Rays ampliaron la ventaja en el segundo episodio, cuando Jonathan Aranda impulsó a Ben Williamson.

Messick abandonó el encuentro después de realizar 57 lanzamientos. Cleveland tuvo que recurrir entonces a su cuerpo de relevistas, pero Tampa Bay volvió a producir en la tercera entrada: Liam Hicks conectó un sencillo ante Tim Herrin que llevó al plato la tercera carrera.

Con una ventaja de 3-0, Rasmussen se encargó de reducir las posibilidades de reacción de los Guardianes. Cleveland no logró anotar hasta la sexta entrada, cuando Steven Kwan llegó al plato tras un rodado de Chase DeLauter.

El abridor de Tampa Bay también respondió en el séptimo episodio, después de permitir un sencillo de Nathaniel Lowe. Rasmussen retiró a los siguientes bateadores, incluido Patrick Bailey, quien bateó para doble matanza y puso fin a la entrada.

La defensa de los Rays respaldó el trabajo del lanzador, en un encuentro en el que Cleveland tuvo dificultades para convertir sus oportunidades en carreras.

En la novena entrada, Bryan Baker permitió que el primer bateador llegara a las bases, pero consiguió cerrar el partido y apuntarse su quinto salvamento de postemporada. La actuación del relevista evitó que los Guardianes prolongaran la amenaza.

Perseguir primer título de las Grandes Ligas

Los Rays buscan alcanzar la Serie Mundial por tercera vez en su historia, después de sus participaciones de 2008 y 2020, ambas terminadas con derrotas. La franquicia todavía persigue su primer título de las Grandes Ligas.

El sexto partido se disputará este lunes en el Tropicana Field, en St. Petersburg, Florida. Tampa Bay tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria en casa, mientras que Cleveland afrontará un encuentro en el que una derrota pondría fin a su temporada.

En la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee ya aseguraron su presencia en la Serie Mundial tras barrer a los Dodgers de Los Ángeles por 4-0 en la Serie de Campeonato.

El equipo de Milwaukee espera al ganador de la eliminatoria entre Rays y Guardianes para disputar el título, a partir del 23 de octubre.

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