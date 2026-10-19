La temporada 2026-2027 del béisbol otoño-invernal dominicano llega a su primer día de descanso este lunes 19 de octubre, con cuatro equipos empatados en el primer lugar y los Leones del Escogido en el último puesto, sin victorias.

Los Tigres del Licey, Gigantes del Cibao, Estrellas Orientales y Toros del Este tienen récord de 2-1. Las Águilas Cibaeñas ocupan el quinto lugar con una victoria y dos derrotas, mientras que el Escogido registra tres derrotas en igual número de partidos.

Resultados del domingo 18 de octubre

La jornada dominical dejó victorias para los Toros del Este, las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey.

Toros del Este 6, Estrellas Orientales 4: los Toros fabricaron cinco carreras en el segundo episodio, impulsados por los cuadrangulares de Julio E. Rodríguez y Francisco Urbáez.

los Toros fabricaron cinco carreras en el segundo episodio, impulsados por los cuadrangulares de Julio E. Rodríguez y Francisco Urbáez. Águilas Cibaeñas 4, Gigantes del Cibao 1: Jorge Bonifacio impulsó dos carreras y Christopher Morel conectó tres imparables para contribuir al triunfo aguilucho.

Jorge Bonifacio impulsó dos carreras y Christopher Morel conectó tres imparables para contribuir al triunfo aguilucho. Tigres del Licey 5, Leones del Escogido 4: el partido se decidió en la décima entrada, cuando Emilio Bonifacio anotó la carrera de la victoria para los azules.

Con ese resultado, el Licey consiguió su victoria número 500 frente a los Leones del Escogido.

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Tabla de posiciones de la LIDOM

Posición Equipo Ganados Perdidos 1 Tigres del Licey 2 1 1 Gigantes del Cibao 2 1 1 Estrellas Orientales 2 1 1 Toros del Este 2 1 5 Águilas Cibaeñas 1 2 6 Leones del Escogido 0 3

Los cuatro equipos que comparten la cima tienen un porcentaje de victorias de .667. Las Águilas registran .333 y el Escogido todavía no ha conseguido triunfos.

¿Cuándo vuelven a jugar?

La pelota invernal se reanudará el martes 20 de octubre con tres partidos programados:

Tigres del Licey vs. Gigantes del Cibao: 7:00 de la noche.

7:00 de la noche. Estrellas Orientales vs. Leones del Escogido: 7:15 de la noche.

7:15 de la noche. Águilas Cibaeñas vs. Toros del Este: 7:30 de la noche.

Los encuentros corresponden a la continuación de la serie regular del campeonato de béisbol otoño-invernal dominicano 2026-2027.

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