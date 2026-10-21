Partidos de hoy en LIDOM: estos son los horarios y estadios donde jugarán los equipos este miércoles 21 de octubre

La temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) continúa este miércoles 21 de octubre con tres partidos, incluyendo un enfrentamiento entre los dos equipos que comparten el primer lugar de la tabla.

Los Tigres del Licey y Toros del Este, ambos con récord de 3-1, protagonizarán el duelo principal de la jornada a partir de las 7:30 de la noche en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Licey llega al encuentro después de una contundente victoria 14-1 sobre los Gigantes del Cibao, mientras los Toros vienen de remontar para vencer 7-4 a las Águilas Cibaeñas.

Estrellas visitan a las Águilas en Santiago

A las 7:15 de la noche, las Estrellas Orientales visitarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, de Santiago.

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Las Estrellas llegan con marca de 2-2, luego de caer 5-3 ante los Leones del Escogido en su compromiso anterior.

Las Águilas, por su parte, presentan récord de 1-3 y buscarán recuperarse tras su derrota frente a los Toros.

Gigantes enfrentan al Escogido

También a las 7:15 de la noche, los Gigantes del Cibao se medirán a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo.

Los Gigantes tienen marca de 2-2 después de la amplia derrota sufrida ante el Licey, mientras el Escogido llega con récord de 1-3 tras conseguir su primera victoria de la temporada al superar a las Estrellas.

Licey y Toros disputan el primer lugar

El partido de las 7:30 de la noche entre Licey y Toros enfrentará directamente a los dos conjuntos que llegan a la jornada con el mejor récord del campeonato.

Ambos presentan tres victorias y una derrota, para porcentaje de .750, mientras Gigantes y Estrellas aparecen detrás con 2-2.

Águilas y Escogido ocupan las últimas posiciones con marca de 1-3, por lo que la jornada de este miércoles podría comenzar a marcar diferencias en una tabla que todavía permanece bastante cerrada en el inicio de la campaña.

Calendario de los partidos de este miércoles 21 de octubre de 2026:

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más