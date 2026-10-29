Partidos de Lidom hoy, jueves 29 de octubre: horarios, enfrentamientos y cómo llegan los equipos

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) celebrará este jueves 29 de octubre tres partidos correspondientes a la temporada 2026-2027, con enfrentamientos en Santo Domingo, San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís.

Los compromisos estaban programados originalmente para el martes 27 de octubre, pero fueron suspendidos debido a las condiciones climáticas.

La jornada encuentra a los Tigres del Licey como líderes del campeonato, con récord de seis victorias y tres derrotas, seguidos de cerca por las Estrellas Orientales, que acumulan cinco triunfos y tres reveses.

Partidos de Liidom hoy: jueves 29 de octubre

La jornada de este jueves comenzará a las 7:00 de la noche, cuando los Leones del Escogido visiten a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís. A las 7:30 de la noche, los Toros del Este enfrentarán a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, mientras que, a esa misma hora, las Águilas Cibaeñas se medirán ante las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

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Licey busca mantenerse en la cima

Los Tigres del Licey llegan al compromiso frente a los Toros del Este después de blanquear 3-0 a las Estrellas Orientales, gracias a un jonrón de tres carreras de Mel Rojas Jr. que decidió el encuentro del miércoles.

Los Toros, por su parte, vienen de derrotar 6-0 a los Gigantes del Cibao, en un partido en el que limitaron a sus rivales a un solo imparable. El conjunto romanense ocupa el quinto puesto, con cuatro victorias y cinco derrotas, empatado con los Gigantes.

En San Francisco de Macorís, los Leones del Escogido buscarán extender a cinco su racha de victorias consecutivas, luego de superar 6-3 a las Águilas Cibaeñas. Los escarlatas ocupan la tercera posición con marca de 5-4, mientras que los Gigantes registran 4-5.

Mientras tanto, las Estrellas Orientales intentarán recuperarse de su derrota ante el Licey cuando reciban a las Águilas Cibaeñas. El conjunto verde se mantiene a medio juego del liderato, mientras que las Águilas permanecen en el último lugar, con récord de 2-6.

Así está la tabla de posiciones de Lidom

La jornada podría provocar movimientos importantes en la clasificación, especialmente en la lucha por el primer lugar entre Licey y Estrellas, así como en las posiciones intermedias que ocupan Escogido, Gigantes y Toros.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más