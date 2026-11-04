Partidos de hoy en Lidom: Escogido busca su décima victoria seguida y Águilas intentan recuperarse

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) continúa este miércoles 4 de noviembre con tres enfrentamientos, en una jornada marcada por el dominio de los Leones del Escogido, que acumulan nueve victorias consecutivas, y los intentos de los demás equipos por mejorar sus posiciones en el campeonato.

Los Leones del Escogido, con récord de 10-4, recibirán a los Gigantes del Cibao, mientras que las Águilas Cibaeñas enfrentarán a las Estrellas Orientales en Santiago. Por su parte, los Tigres del Licey visitarán a los Toros del Este en La Romana.

La jornada llega después de un martes en el que las Águilas consiguieron una importante victoria frente al Licey, las Estrellas rompieron su racha de derrotas y el Escogido protagonizó una remontada para mantenerse en el primer lugar.

Partidos de Lidom hoy: miércoles 4 de noviembre

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Los Leones del Escogido buscarán conseguir su décima victoria consecutiva cuando reciban a los Gigantes del Cibao, que ocupan el tercer lugar con registro de 7-7. Los escarlatas llegan motivados por su victoria 6-4 ante los Toros del Este, mientras que los Gigantes intentarán recuperarse después de caer 5-3 frente a las Estrellas Orientales.

Las Águilas Cibaeñas, con récord de 4-9, buscarán sumar su segunda victoria consecutiva después de derrotar 8-3 a los Tigres del Licey. El conjunto cibaeño permanece en la última posición, pero intentará aprovechar su condición de local para acercarse a los equipos que le anteceden.

Las Estrellas Orientales, por su parte, llegan con registro de 6-7, tras poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas con su triunfo frente a los Gigantes. Los Tigres del Licey intentarán recuperarse de su derrota ante las Águilas y mantenerse cerca del primer lugar.

El conjunto azul ocupa la segunda posición con récord de 9-5, a un juego de distancia del Escogido.

Mientras tanto, los Toros del Este, con registro de 5-9, buscarán regresar a la senda ganadora después de caer frente a los Leones, en un partido que llegaron a dominar por cuatro carreras.

Resultados de ayer: martes 3 de noviembre

La jornada del martes dejó tres resultados importantes, con una remontada en Santo Domingo, una victoria de las Águilas en Santiago y el regreso al triunfo de las Estrellas en San Pedro de Macorís.

Los Leones del Escogido protagonizaron una remontada en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde derrotaron 6-4 a los Toros del Este gracias a un cuadrangular de tres carreras de Ramón Laureano en la novena entrada.

Los Toros comenzaron el encuentro con cuatro anotaciones en el primer episodio, incluyendo un jonrón de dos carreras de Jesús Sánchez.

Sin embargo, los escarlatas fueron descontando hasta llegar al noveno episodio con desventaja de 4-3.

Con un corredor emergente, John Gil, y Vidal Bruján en circulación, Laureano conectó el batazo decisivo que dejó en el terreno a los romanenses.

La victoria representó el noveno triunfo consecutivo del Escogido, que mejoró su récord a 10-4.

Las Estrellas Orientales derrotaron 5-3 a los Gigantes del Cibao, en el Estadio Tetelo Vargas, para terminar una racha de cinco derrotas consecutivas.

El conjunto oriental tomó ventaja con tres carreras en el tercer episodio, gracias a un doble de José Tena que impulsó dos anotaciones.

Las Estrellas agregaron otras dos carreras en la quinta entrada y lograron mantener la ventaja pese a los intentos de reacción de los Gigantes.

El lanzador ganador fue Gregory Santos (1-0), mientras que Jackson Goddard (0-3) cargó con la derrota. Luis García consiguió su primer salvamento.

Con esta victoria, las Estrellas mejoraron su récord a 6-7, mientras que los Gigantes quedaron con 7-7, después de ver interrumpida una racha de tres triunfos consecutivos.

Las Águilas Cibaeñas pusieron fin a una racha de tres derrotas consecutivas al vencer 8-3 a los Tigres del Licey, en el Estadio Cibao.

El protagonista ofensivo fue Aderlin Rodríguez, quien disparó un cuadrangular de tres carreras en el tercer episodio, ampliando la ventaja cibaeña a 4-0.

También destacó Jasson Domínguez, quien conectó un doble productor en la primera entrada.

Por los Tigres, Ronny Mauricio conectó un jonrón de dos carreras en el sexto episodio, pero la ofensiva azul no logró completar la remontada.

Con el resultado, las Águilas mejoraron a 4-9, mientras que el Licey quedó con 9-5, perdiendo el primer lugar de la clasificación.

Así quedó la tabla de posiciones de Lidom

Tras los resultados del martes 3 de noviembre, los Leones del Escogido ocupan el primer lugar del campeonato con 10 victorias y cuatro derrotas, seguidos por los Tigres del Licey, con registro de 9-5.

Los Gigantes del Cibao se mantienen en la tercera posición, a tres juegos del primer lugar, mientras que las Estrellas Orientales ocupan el cuarto puesto, a tres juegos y medio.

Los Toros del Este están en la quinta posición, a cinco juegos, y las Águilas Cibaeñas permanecen en el último lugar, a cinco juegos y medio de los líderes.

Los resultados de este miércoles podrían provocar nuevos movimientos en la clasificación, especialmente en la lucha por el primer lugar entre Escogido y Licey, así como en la parte baja de la tabla, donde las Águilas intentan reducir la distancia frente a los Toros.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más