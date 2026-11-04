Las Águilas Cibaeñas derrotaron 8-3 a los Tigres del Licey este martes 3 de noviembre, en el Estadio Cibao, de Santiago, apoyadas en un cuadrangular de tres carreras de Aderlin Rodríguez, para poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas en la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Con el triunfo, las Águilas mejoraron su récord a 4-9, aunque permanecen en la última posición del campeonato, mientras que los Tigres quedaron con 9-5 y perdieron terreno frente a los Leones del Escogido, que alcanzaron las diez victorias.

El conjunto cibaeño tomó el control del encuentro desde las primeras entradas y llegó a tener una ventaja de 7-1, que resultó determinante para conseguir la victoria.

Aderlin Rodríguez encabezó el ataque de las Águilas

Las Águilas comenzaron a producir desde el primer episodio, cuando Jasson Domínguez conectó un doble al jardín izquierdo que permitió anotar a Steward Berroa, colocando el marcador 1-0.

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La ofensiva cibaeña volvió a castigar al pitcheo azul en la tercera entrada, cuando Aderlin Rodríguez disparó un cuadrangular de tres carreras entre los jardines izquierdo y central.

Con el batazo, Rodríguez remolcó a Jasson Domínguez y Adael Amador, ampliando la ventaja a 4-0. Fue su segundo jonrón de la temporada.

Las Águilas agregaron una carrera en el cuarto episodio y otras dos en el quinto, cuando Eddys Leonard conectó un sencillo al jardín central que impulsó a Adael Amador.

De esta manera, los cibaeños colocaron el marcador 7-1, complicando las posibilidades de remontada del conjunto capitalino.

Licey intentó reaccionar con jonrón de Ronny Mauricio

Los Tigres del Licey, que habían anotado su primera carrera en la cuarta entrada, lograron descontar en el sexto episodio gracias a un cuadrangular de Ronny Mauricio.

El batazo, que salió por el jardín derecho, encontró en circulación a Kevin Alcántara y produjo dos carreras, acercando a los azules 7-3.

Fue el primer jonrón de Mauricio en la temporada, pero la ofensiva del Licey no consiguió aprovechar otras oportunidades para reducir la diferencia.

En el quinto episodio, los Tigres habían tenido una ocasión de anotar, pero Yamal Encarnación fue retirado en el plato tras un sencillo de Jesús Made al jardín izquierdo, en una jugada defensiva completada por Eddys Leonard y el receptor J.C. Escarra.

Las Águilas agregaron una carrera más en el cierre de la octava entrada, estableciendo el marcador definitivo de 8-3.

Erick Mejía consiguió la victoria

El lanzador ganador fue Erick Mejía (1-0), mientras que Luis Gil (0-1) cargó con la derrota por los Tigres del Licey.

Ambos equipos terminaron con diez imparables y un error defensivo, aunque las Águilas aprovecharon mejor sus oportunidades ofensivas.

El triunfo permite al conjunto de Santiago recuperar terreno después de varios resultados negativos y representa una victoria importante frente a su tradicional rival.

Por su parte, el Licey quedó con récord de 9-5, a un juego del primer lugar, ocupado por los Leones del Escogido (10-4), que este martes lograron su novena victoria consecutiva al derrotar 6-4 a los Toros del Este.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más