La NBA reanuda este miércoles 4 de noviembre la temporada regular 2026-2027 con 14 partidos, después de suspender la actividad del martes por las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

La cartelera incluye enfrentamientos atractivos en ambas conferencias, entre ellos Philadelphia 76ers contra Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers frente a Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers ante Sacramento Kings.

Los encuentros comenzarán a las 8:00 de la noche, hora de República Dominicana, con los partidos Atlanta Hawks-Washington Wizards y Philadelphia 76ers-Detroit Pistons. El último compromiso será Miami Heat contra LA Clippers, programado para empezar a las 11:30 de la noche.

Calendario completo de la NBA para este miércoles

Estos son los 14 encuentros, con sus horarios dominicanos y los pabellones donde se disputarán.

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Partido Hora dominicana Escenario Atlanta Hawks vs. Washington Wizards 8:00 p. m. Capital One Arena, Washington Philadelphia 76ers vs. Detroit Pistons 8:00 p. m. Little Caesars Arena, Detroit Chicago Bulls vs. New York Knicks 8:30 p. m. Madison Square Garden, Nueva York Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics 8:30 p. m. TD Garden, Boston Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets 8:30 p. m. Barclays Center, Brooklyn Cleveland Cavaliers vs. Oklahoma City Thunder . 9:00 p. m. Paycom Center, Oklahoma City Indiana Pacers vs. Memphis Grizzlies 9:00 p. m. FedExForum, Memphis Utah Jazz vs. New Orleans Pelicans 9:00 p. m. Smoothie King Center, Nueva Orleans Minnesota Timberwolves vs. Houston Rockets 9:30 p. m. Toyota Center, Houston Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns 10:00 p. m. Mortgage Matchup Center, Phoenix Toronto Raptors vs. Denver Nuggets 10:00 p. m. Ball Arena, Denver Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs 10:30 p. m. Frost Bank Center, San Antonio Los Angeles Lakers vs. Sacramento Kings 11:00 p. m. Golden 1 Center, Sacramento Miami Heat vs. LA Clippers 11:30 p. m. Intuit Dome, Inglewood

Sixers-Pistons, uno de los duelos destacados

Philadelphia 76ers visitará a Detroit Pistons a las 8:00 de la noche en el Little Caesars Arena.

Philadelphia llega después de derrotar 126-107 a Chicago Bulls el lunes 2 de noviembre, con una destacada actuación de Tyrese Maxey, quien consiguió 26 puntos y once asistencias.

Detroit también viene de ganar, tras imponerse 124-91 a Charlotte Hornets, con Cade Cunningham como principal protagonista al conseguir 33 puntos y siete asistencias.

El enfrentamiento permitirá medir a dos equipos que comenzaron la temporada con resultados positivos en la Conferencia Este.

Cavaliers-Thunder, duelo entre dos conferencias

Cleveland Cavaliers visitará a Oklahoma City Thunder a las 9:00 de la noche en el Paycom Center.

Los dos equipos se enfrentaron el lunes 2 de noviembre, cuando Oklahoma City consiguió la victoria por 117-112 en Cleveland.

Shai Gilgeous-Alexander lideró entonces a los Thunder con 43 puntos y ocho asistencias.

Los Cavaliers tendrán la oportunidad de buscar la revancha en territorio de Oklahoma City, uno de los equipos que aspira a mantenerse entre los protagonistas de la Conferencia Oeste.

Lakers-Kings, atractivo del cierre de la jornada

Los Angeles Lakers visitará a Sacramento Kings a las 11:00 de la noche en el Golden 1 Center.

El conjunto angelino viene de vencer 138-117 a Miami Heat, en un partido en el que Luka Dončić anotó 42 puntos, repartió trece asistencias y capturó siete rebotes.

Austin Reaves también tuvo una destacada actuación, con 27 puntos.

Sacramento intentará aprovechar su condición de local para frenar al equipo californiano, que ha mostrado un importante poder ofensivo en este comienzo de temporada.

Rockets-Timberwolves y Mavericks-Spurs, otros encuentros de interés

Minnesota Timberwolves visitará a Houston Rockets a las 9:30 de la noche en el Toyota Center.

Houston llega después de derrotar 109-93 a Boston Celtics el lunes, con Alperen Şengün como figura, tras aportar 26 puntos, diez asistencias y siete rebotes.

Por su parte, Dallas Mavericks se enfrentará a San Antonio Spurs a las 10:30 de la noche en el Frost Bank Center.

San Antonio viene de superar 119-97 a Utah Jazz, mientras Dallas intentará recuperarse después de caer ante Sacramento Kings por 115-100.

Dónde ver los partidos de la NBA

La programación estadounidense de este miércoles incluye dos encuentros por ESPN y ESPN Deportes:

Philadelphia 76ers contra Detroit Pistons, a las 7:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos.

Dallas Mavericks contra San Antonio Spurs, a las 9:30 p. m., hora del Este.

Los demás partidos figuran en la programación de NBA League Pass y de las cadenas regionales que tienen derechos de transmisión.

Dónde ver la NBA en República Dominicana

NBA League Pass: plataforma oficial de la NBA para consultar las opciones de transmisión en directo y bajo demanda, sujetas a las restricciones territoriales correspondientes.

ESPN y ESPN Deportes: los aficionados pueden consultar la programación de sus operadores de televisión por cable para comprobar la disponibilidad de los encuentros anunciados por estas cadenas.

CDN Deportes, canal 37: se recomienda revisar la programación oficial del canal para confirmar cuáles partidos estarán disponibles.

La programación estadounidense no garantiza que todas las transmisiones estén disponibles en República Dominicana. Los aficionados deben comprobar la oferta de sus operadores y plataformas antes del comienzo de los encuentros.

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