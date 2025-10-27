Imponente el Arsenal al frente de la clasificación en Inglaterra, ni el Manchester City ni el Liverpool son capaces de seguir su estela, mientras el Nápoles retomó el liderato en Italia después de ganar al Inter, tras el empate del Milan, el Marsella se cayó de la primera posición en beneficio del París Saint-Germain en Francia y el Real Madrid ganó el clásico español al Barcelona.

El defensa portugués #22 del Bayern Múnich, Raphael Guerreiro (izq.), celebra el segundo gol de su equipo con el centrocampista alemán #08 del Bayern Múnich, Leon Goretzka, durante el partido de la Bundesliga alemana de primera división entre el Borussia Moenchengladbach y el FC Bayern Múnich en Moenchengladbach, oeste de Alemania, el 25 de octubre de 2025. (Foto de INA FASSBENDER / AFP)

Frente a esos vaivenes, el contraste del Bayern Múnich, el primero de todos en Alemania, es un ejemplo de solidez, inalcanzable en la primera posición, con los 24 puntos disputados en su poder y con 30 goles a favor y cuatro en contra. Un inicio imparable e inigualable, emulado por el Liverpool en las primeras citas hasta su asombrosa caída.

En una tendencia insoportable si sigue más allá en el tiempo, porque ya son cuatro derrotas seguidas de los ‘reds’ en la Premier. Una racha de otra década para el vigente campeón, que perdió con el Brentford (3-2), como antes lo había hecho con el Crystal Palace, el Chelsea y el Manchester United. El 1-5 al Eintracht Francfort fue sólo un alivio pasajero entre semana.

Este sábado concedió un gol muy rápido, el 1-0 en el minuto 5 de Dango Ouattara y fue a remolque todo el encuentro. Al descanso cedía por 2-1. Al final, por 3-2. Ni siquiera el reencuentro con el gol de Mohamed Salah, a cero las últimas cuatro jornadas, fue útil para el equipo de Arne Slot, en una crisis ya evidente, que amenaza sus aspiraciones.

Porque la firmeza del Arsenal es inalterable. No sólo es el líder, sino que ya tiene siete puntos de renta sobre el Liverpool y seis sobre el Manchester City. Mientras el conjunto londinense solucionó su séptimo triunfo en nueve encuentros -con sólo tres goles en contra- por 1-0 ante el Crystal Palace por medio de Eberechi Eze, el equipo de Pep Guardiola quedó bloqueado contra el Aston Villa, el sistema táctico de Unai Emery y el gol de Matty Cash.

La segunda posición es del Bournemouth de Andoni Iraola, a cuatro puntos del Arsenal, tras imponerse por 2-0 contra el Nottingham Forest, con dos tantos en el primer tiempo, anotados por Marcus Tavernier y Eli Junior Kroupi; la tercera es del Tottenham, que goleó 0-3 al Everton, y la cuarta es del Sunderland, que venció por 1-2 al Chelsea en Londres.

Fue la tercera derrota en las últimas cinco jornadas del vigente campeón mundial, que reincidió en su estadio. Alejandro Garnacho adelantó a los ‘blues’ a los cuatro minutos, pero Wilson Isidor y Chemsdine Talbi, ya en el tiempo añadido, en un contragolpe de Brian Brobbey, realzaron el mérito del Sunderland, por delante no solo de su rival de este sábado, sino del Liverpool, del Manchester City o del Manchester United, que ya es quinto.

La reacción de los ‘Diablos Rojos’ ya parece de verdad. Sus tres triunfos seguidos, su mejor racha desde febrero de 2024 en la competición inglesa, lo han repuesto en la zona alta de la clasificación. Matheus Cunha, Casemiro y Bryan Mbeumo (2) anotaron los goles del conjunto de Ruben Amorim ante el Brighton (4-2).

Empate del Milan, liderato del Nápoles

El Milan es incapaz de sostener el liderato más de una jornada. De nuevo, lo perdió en una semana. En su casa, contra el Pisa y con un empate a última hora, por medio de Zachary Athekame en el minuto 93 con un sorpresivo tiro con la derecha (2-2). Su cinco de nueve puntos en las últimas tres citas no es suficiente para retener la primera plaza en Italia.

Es, otra vez, del Nápoles. El campeón de dos de las últimas tres Serie A se rehizo de la goleada entre semana en Eindhoven y de sus dudas con una victoria más que reafirmante: el 3-1 al Inter, que venía a toda velocidad, se sentía capaz de todo y sufrió un frenazo en el estadio Diego Armando Maradona. Sumaba cuatro triunfos seguidos.

El primer gol fue de penalti de Kevin de Bruyne (se lesionó en el lanzamiento), al que siguieron el 2-0 de Scott McTominay y el 3-1 de Frank Anguissa, para retomar la cima.

El Inter cae a la cuarta plaza, con su tercera derrota; superado también por el Roma, con los mismos 18 puntos que el Nápoles, gracias al 0-1 del argentino Paulo Dybala al Sassuolo.

No ganaron ni el Como, empatado 0-0 en Parma; ni el Bolonia, con una ventaja de 0-2 que niveló el Fiorentina con sendos penaltis en el tramo final para esquivar el último puesto (2-2); ni el Juventus, derrotado por 1-0 por el Lazio.

El PSG vuelve a la cima

Una jornada también le duró el liderato, tan solo, al Marsella. Tras cuatro triunfos seguidos y adelantarse en el marcador, con otro gol de Mason Greenwood (ya van ocho este curso, siete de ellos en la ‘Ligue 1’), fue remontado por el Lens (2-1), que incluso lo rebasó en la tabla y ya es segundo, a la estela del París Saint-Germain, de nuevo al frente de la tabla.

El conjunto de Luis Enrique Martínez solventó el sábado la visita al Brest con dos goles de Achraf Hakimi y uno de Desiré Doué (0-3) para retomar su puesto natural, en la concentración actual en la zona alta: entre el PSG, el actual campeón, y el Mónaco, ganador 1-0 en Toulouse y en la sexta posición, nada más hay tres puntos de margen.

Entre ambos, aparte del Lens y el Marsella, también están el Lyon, que se impuso por 2-1 al Estrasburgo con un gol en el minuto 91 de Afonso Moreira, y el Lille, que arrolló 6-1 al Metz, el último de la tabla.

Otro triunfo del Bayern

No hay cambios en Alemania, con el Bayern ganador de todo, aunque, hasta la hora de partido, en superioridad numérica desde el minuto 20, el líder y vigente campeón no solucionó su triunfo ante el Gladbach, el colista de la Bundesliga.

Josuha Kimmich, Raphael Guerreiro y Lenart Karl marcaron los goles del 0-3. Ni Harry Kane ni Michael Olise ni Luis Díaz ni Nico Jackson ni Serge Gnabry. Un ejemplo de su cantidad de recursos para dominar cada competición.

El Leipzig no le permite irse más allá de los cinco puntos. Su 0-6 al Augsburgo plasmó su momento, ganador de seis de las últimas siete jornadas desde el 6-0 encajado en Múnich. Es invencible desde entonces el conjunto de Red Bull. El delantero de 18 años Yan Diomande, fichado al Leganés, anotó un gol y dio otros dos de la incontestable victoria.

El Stuttgart, ganador por quinta jornada seguida (2-1 al Mainz) es tercero; el Borussia Dortmund se queda cuarto, a siete puntos del Bayern, tras su triunfo por 1-0 ante el Colonia en el minuto 96, cuando Maximilian Beier marcó la diferencia; y el Bayer Leverkusen figura en la quinta plaza, tras vencer por 2-0 al Friburgo.