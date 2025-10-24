Montero ya impulsó al Valencia en la primera parte y Bolmaro lideró la primera recuperación italiana antes del descanso. En la reanudación una lluvia de triples 'taronja' dio paso a una serie de penetraciones que elevó su renta hasta los 22 puntos pero el argentino y Armori Brooks empataron el encuentro y en un final apretado los fallos italianos y el dominicano decidieron.

Un vibrante intercambio de canastas abrió el partido y lo mantuvo equilibrado sus primeros minutos. Se decantó del lado visitante, que está más cómodo que el italiano a más posesiones, con la aparición en el choque de Montero, que aumentó las opciones ofensivas del Valencia.

El Milán trató de reequilibrar la balanza centrando sus ataques en los jugadores a los que defendía Montero pero Pedro Martínez lo retiró a tiempo y Brancou Badio le sustituyó en ataque siendo además más sólido atrás.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Regresó Montero a la cancha para el inicio del segundo cuarto y lo hizo con un mejor bagaje ataque-defensa, sumando puntos, generándolos y sin concederlos. La presencia del aguerrido Isaac Nogués elevó el mordiente atrás del Valencia y esa combinación obligó a Ettore Messina a parar el choque (20-35, m.13).

La presencia del certero y agresivo Darius Thompson permitió a los visitantes insistir en su castigo a las dudas italianas en la defensa del bloqueo central. Shavon Shields y, sobre todo, Bolmaro permitieron al Milán aguantar el tirón y reducir una ventaja que llegó a asomarse a los veinte puntos.

Ayudó también Nate Sestina, que hasta hace apenas unos días era jugador del Valencia, pero el equipo 'taronja' no perdió la calma y pudo salvar parte de su renta (48-54, m.20).

El paso por el vestuario devolvió la calma al Valencia, que machacó al Milán con siete triples en menos de cinco minutos para disparar su renta, ahora sí, a los veinte puntos. Que cuatro de ellos fueran de interiores, dos de Jaime Pradilla, uno de Nate Reuvers y otro de Matt Costello, dejó espacio para que empezaran a penetrar los exteriores (57-79, m. 26).

Sergio De Larrea y Omari Moore aprovecharon esos caminos, igual que lo volvió a hacer Bolmaro en la canasta contraria. El argentino, de nuevo ayudado por Ricci, volvió a reducir la renta visitante, esta vez de los 22 a los 11 puntos antes del inicio del último cuarto (74-85, m.30).

El Milán siguió recortando su desventaja de la mano de Brooks y, en el peor momento, el descanso del argentino, la defensa 'taronja' y la experiencia de Thompson y Costello permitieron al Valencia que corrieran los minutos sin perder el mando. Después fue Nate Reuvers el que le sostuvo.

Dos triples de Brooks y uno de Bolmaro elevaron al máximo la presión y a falta de dos minutos el estadounidense empató a 100 el choque. Tuvo tres opciones el Milán de ponerse por delante pero las falló y apareció Montero para con un triple devolver la iniciativa.

Un rebote de Pradilla y un tapón de Thompson fueron determinantes pero también un nuevo fallo italiano, esta vez de Brooks sobre la bocina para empatar.

Ficha técnica:

100.- Armani Milán (18+30+26+26): Bolmaro (31), Ellis (10), Shields (11), Ricci (13), Booker (6) -cinco titular- Mannion (-), Brooks (16), Guduric (7), Dunston (-) y Sestina (6).

103.- Valencia Basket (24+30+31+18): Thompson (16), Badio (11), Taylor (6), Sako (6), Costello (8). -cinco titular- Montero (18), Moore (13), De Larrea (4), Nogués (-), López-Arostegui (-), Pradilla (13) y Reuvers (8).

Árbitros: Belosevic (SER), Vilius (LTU) y Silva (POR). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Forum di Milano ante unos seis mil quinientos espectadores. (EFE, Nacho Herrero)