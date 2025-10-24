Shai Gilgeous-Alexander anotó 55 puntos, la mejor marca de su carrera, este jueves en el triunfo en dos tiempos extra del vigente campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, sobre los Indiana Pacers por 141-135.

En una histórica revancha de las Finales de la NBA de la temporada pasada, y horas después de que la liga se viera sacudida por una investigación masiva sobre apuestas ilegales, Gilgeous-Alexander volvió a deslumbrar.

El actual Jugador Más Valioso de la NBA añadió ocho rebotes y cinco asistencias, con 15 de 31 tiros de campo y 23 de 26 tiros libres para liderar al Thunder que anotó 45 de 51 desde la línea.

El base canadiense de 27 años, máximo anotador de la NBA la temporada pasada, anotó nueve tantos en el segundo tiempo extra y guió a Oklahoma City a la victoria.

El de esta noche fue el quinto partido de Gilgeous-Alexander con la camiseta del Thunder con al menos 50 puntos convertidos. Empató a Russell Westbrook en lo más alto de la lista histórica de la franquicia.

Ajay Mitchell salió del banquillo para colaborar con 26 cartones para Oklahoma City y Aaron Wiggins añadió 23 tantos, mientras que Isaiah Hartenstein capturó 14 rebotes y Chet Holmgren contribuyó con 15 puntos y 12 rebotes.

"Debemos seguir trabajando en equipo", dijo Ajay Mitchell, de 23 años, al finalizar el partido. "Debemos trabajar fuerte y entender que podemos lograr nuestros objetivos sin importar las circunstancias".

Tras ganar el martes su primer partido de la temporada en casa contra Houston por 125-124 en doble prórroga, el Thunder se convirtió en el primer club en la historia de la NBA en ir a doble prórroga en sus dos primeros partidos de una campaña.

La jugada de tres puntos de Gilgeous-Alexander le dio al Thunder una ventaja de 127-126 en la segunda prórroga y su canasta a falta de 2:47 minutos para el final del segundo periodo extra les dio a los vigentes campeones una ventaja de 132-128.

Los Pacers nunca volvieron a acercarse a cuatro puntos, ya que Gilgeous-Alexander añadió cuatro tiros libres en los últimos 30 segundos.

El base canadiense Bennedict Mathurin lideró a Indiana con 36 puntos y capturó 11 rebotes, mientras que el camerunés Pascal Siakam añadió 32 puntos y 15 rebotes para los Pacers.

Mitchell encestó dos tiros libres a 54,2 segundos del final de la primera prórroga para empatar el marcador a 122-122.

Gilgeous-Alexander y Mathurin intercambiaron canastas en los últimos 30 segundos, pero el astro canadiense falló una bandeja y el partido se fue a una segunda prórroga.

El Thunder visitó Indianápolis para jugar ante unos Pacers muy diferentes a los que enfrentaron en las Finales en junio pasado.

Indiana jugó sin su base estrella, Tyrese Haliburton, que sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el séptimo partido de las Finales y se perderá toda la temporada 2025-2026, ni con el pívot Myles Turner, que se marchó a Milwaukee.

Aaron Gordon firmó 50 puntos y diez triples este jueves en la visita de los Denver Nuggets a los Golden State Warriors, pero el equipo de la Bahía consiguió remontar catorce puntos de desventaja y se llevó una gran victoria por tras pasar por la prórroga. Los Nuggets saboreaban la victoria en el Chase Center de San Francisco, con un Gordon capaz de anotar prácticamente desde todas las posiciones de la pista, pero Steph Curry se rebeló con 35 de sus 42 puntos entre la segunda mitad y la prórroga. Curry anotó los últimos trece puntos de los Warriors en el cuarto período y un total de 16 seguidos si también se considera la prórroga. Acabó con seis de doce en triples, un perfecto ocho de ocho desde la línea de libres, seis rebotes, siete asistencias y tres robos. Su monumental reacción permitió a los Warriors incrementar su balance a dos victorias de dos en esta campaña, después del triunfo logrado en el estreno ante los Lakers de Luka Doncic. MIRA TAMBIÉN Maratón de Santo Domingo consolida el país como destino mundial del running Vladimir Guerrero Jr. y una Serie Mundial en el nombre del padre Los Nuggets, que arrancaban este jueves su temporada, desperdiciaron la magnífica noche de Gordon. Metió 50 puntos, con 17 de 21 en tiros de campo y 10 de 11 desde la línea de libres. También aportó ocho rebotes. El serbio Nikola Jokic consiguió un triple doble de 21 puntos, trece rebotes y diez asistencias, mientras que Jamal Murray firmó 25 y diez asistencias. Curry llevó de la mano a Golden State hacia la prórroga y conectó la bandeja que subió el 135-127 al luminoso que certificó el gran triunfo de la franquicia de Steve Kerr. Jimmy Butler acabó el encuentro con 21 puntos, cinco rebotes y seis asistencias en 38 minutos en pista para los Warriors.

