El novato Trey Yesavage, de los Azulejos de Toronto, se convertirá este viernes en el segundo lanzador más joven en la historia para abrir un juego inaugural de la Serie Mundial, cuando se enfrente al astro japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, quien está listo para jugar una "gran" definición, aseguró el manager de la novena californiana, Dave Roberts.

Los Dodgers, actuales campeones de las Grandes Ligas del béisbol norteamericano, enfrentarán a los Azulejos de Toronto en la urbe canadiense en el primer partido de la Serie Mundial.

Ohtani impulsó a los Dodgers a la Serie Mundial la semana pasada con una impresionante obra maestra en solitario, en la que conectó tres jonrones y registró 10 ponches en la victoria por 5×1 sobre los Cerveceros de Milwaukee que decidió la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Roberts cree que esta actuación es un buen augurio para Ohtani, quien contribuyó modestamente a la victoria por 4 partidos a 1 en la Serie Mundial del año pasado sobre los Yankees de Nueva York, tras sufrir una lesión en el hombro en el segundo juego.

Aunque Ohtani jugó en los cinco partidos contra los Yankees, solo conectó dos hits en 19 turnos al bate y nunca se vio completamente cómodo después de su lesión.

Pero Roberts cree que la actuación de Ohtani contra los Cerveceros, aclamada por muchos como la mejor exhibición individual en la historia del béisbol, podría ser un catalizador para el éxito en la Serie Mundial.

"Tenerlo sano es genial", dijo Roberts.

"El año pasado, se trataba más de poder estar en la caja de bateo y hacer lo que pudiera para ayudarnos, mientras que este año creo que está preparado para una gran serie".

"Y simplemente tendrá que ser inteligente y disciplinado porque le van a lanzar con cuidado, y él simplemente tiene que ser inteligente y, si es disciplinado, será un buen augurio para él y para todos nosotros", aseguró el manager angelino.

Ohtani, por su parte, declaró a la prensa el jueves que anticipa algunos nervios cuando salga al campo en el Rogers Centre, en Toronto, el viernes. "Preveo estar nervioso, especialmente al iniciar, pero es de esperar", dijo a través de un intérprete.

Los Azulejos "son un equipo muy completo, tanto en bateo como en pitcheo, así que espero una buena pelea", aseguró el nipón.

"Jugamos contra muchos equipos muy buenos para llegar a esta Serie Mundial. Pero lo más importante es que tengo mucha confianza en el equipo actual de los Dodgers. Hemos creado una conexión muy fuerte, y espero que eso se refleje en el campo", afirmó Ohtani.

Excepcional

Su compañero en los Dodgers Freddie Freeman, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2024, duda que la combinación excepcional de Ohtani de pitcheo y bateo de élite se vuelva a ver en las Grandes Ligas.

"No sé si algún día veremos a otra persona capaz de hacerlo", dijo Freeman.

"La mayoría de la gente no ve lo que hace entre aperturas y aperturas. Es muy difícil de lograr. Son dos personas diferentes". agregó.

"No sé si hay palabras para describir a Shohei y lo que hace entre aperturas. Siempre me maravilló que se estuviera rehabilitando de una cirugía Tommy John el año pasado y tuviera un balance de 50/50″, prosiguió Freeman, refiriéndose a la histórica temporada regular de Ohtani en 2024, que lo vio convertirse en el primer jugador en anotar 50 jonrones y registrar 50 bases robadas en el mismo año.

"Y ahora, este año, lo veo lanzar y conectar 50 jonrones más", afirmó.

Yesavage, el novato elegido

Yesavage, de 22 años, fue nombrado el jueves para abrir el primer juego en la serie al mejor de siete, donde los Azulejos buscarán dar la pelea ante los vigentes campeones de las Grandes Ligas.

El potente diestro será el lanzador más joven en abrir un juego desde Ralph Branca, quien lo consiguió en la Serie Mundial de 1947 a los 21 años y 267 días.

La elección de Yesavage para abrir el viernes es la cereza del pastel para el novato, quien comenzó la temporada 2025 jugando en las ligas menores para Dunedin, filial de los Azulejos, en la quinta división del béisbol norteamericano.

Tras solo tres aperturas en la temporada regular, Yesavage ha brillado en la postemporada, en la que ponchó a 11 bateadores en la victoria por 13×7 sobre los Yankees de Nueva York y ganó un decisivo sexto juego contra Seattle en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El viernes tendrá la prueba más dura de su joven carrera, ya que se enfrentará a una alineación de bateo de los Dodgers liderada por Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman.

Yesavage admitió el jueves que aún no podía creer la evolución de su temporada. "Me despierto cada mañana y le doy gracias a Dios por estar aquí en esta situación", dijo.

"Es algo que nunca hubiera soñado, pero aquí estoy ahora y lo acepto plenamente", añadió.

Al preguntársele sobre su rival Ohtani, Yesavage respondió que "es un jugador especial".

"Puede causar daño en ambos lados de la cancha. Pero eso no quita el hecho de que nosotros también estamos en esta situación por una razón", agregó.

La aventura de Yesavage hacia la Serie Mundial se dio en medio de una temporada nómada, en la que fue de un lugar a otro en las ligas menores.

Su paso por Dunedin fue precedido por etapas con los Vancouver Canadians, los New Hampshire Fisher Cats y los Buffalo Bisons.

"Deberías ver mi camioneta ahora mismo. Parece una casa rodante", bromeó Yesavage el jueves.

"Muchas paradas diferentes. Ahora cambio de habitación de hotel cada vez que salimos y volvemos. Así que he tenido que consolidar y solo llevar lo necesario en mi maleta", agregó.

