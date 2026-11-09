La jornada del domingo 8 de noviembre de siee juegos de la NBA tuvo como principal protagonista a Austin Reaves, quien anotó 43 puntos para conducir a Los Angeles Lakers a una victoria por 121-116 sobre Detroit Pistons, pese a la ausencia del esloveno Luka Doncic.

También sobresalieron los triunfos de Philadelphia 76ers, que derrotaron 127-121 a Chicago Bulls, y Dallas Mavericks, que aplastaron 130-93 a Brooklyn Nets con una destacada actuación del novato Cooper Flagg.

Minnesota Timberwolves superó a Utah Jazz, Boston Celtics venció a Milwaukee Bucks, Miami Heat derrotó a Sacramento Kings y Los Angeles Clippers acabaron con una cadena de siete derrotas consecutivas al imponerse a New Orleans Pelicans.

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Philadelphia y Los Ángeles mejoraron sus respectivos registros a 9-2, con lo que comparten uno de los mejores balances de la liga.

Resultados de la NBA del domingo 8 de noviembre

Partido Resultado Philadelphia 76ers – Chicago Bulls 127-121 Los Angeles Lakers – Detroit Pistons 121-116 Utah Jazz – Minnesota Timberwolves . 100-115 Brooklyn Nets – Dallas Mavericks 93-130 Boston Celtics – Milwaukee Bucks 117-97 Miami Heat – Sacramento Kings 114-108 New Orleans Pelicans – LA Clippers 123-139

Reaves anota 43 puntos y Lakers ganan sin Doncic

Los Angeles Lakers derrotaron 121-116 a Detroit Pistons en un partido en el que Austin Reaves asumió el liderazgo ofensivo del conjunto angelino ante la ausencia de Luka Doncic, quien no pudo jugar por molestias en la zona lumbar.

Reaves consiguió 43 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias. Encestó 14 de sus 27 lanzamientos de campo, incluidos cuatro triples, y convirtió sus 11 tiros libres.

Walker Kessler aportó 12 puntos y 16 rebotes, mientras Collin Sexton y Ziaire Williams terminaron con 17 tantos cada uno.

Los Lakers llegaron a construir una ventaja de 26 puntos al comienzo del segundo cuarto, después de dominar el primero por 38-14. Sin embargo, Detroit reaccionó y consiguió acercarse hasta quedar a un punto en tres ocasiones durante el último período.

Reaves asistió a Williams para un triple que permitió a los visitantes recuperar una ventaja de cuatro puntos, 100-96, y encaminar el triunfo.

Por Detroit, Daniss Jenkins estableció una marca personal con 31 puntos, incluidos ocho triples, mientras Kevin Huerter agregó 24.

Los Lakers consiguieron su quinta victoria consecutiva y mejoraron su balance a 9-2. Los Pistons, por su parte, sufrieron su segunda derrota seguida.

Philadelphia derrota a Chicago con 29 puntos de Jaylen Brown

Los Philadelphia 76ers vencieron 127-121 a Chicago Bulls, impulsados por los 29 puntos de Jaylen Brown y los 27 de Tyrese Maxey.

LeBron James consiguió 22 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, en su mejor actuación anotadora con la camiseta de Filadelfia. Joel Embiid agregó 18 puntos y 10 rebotes.

VJ Edgecombe aportó otros 13 puntos. Entre los cinco principales anotadores de Philadelphia sumaron 109 tantos, y 78 los tres principales.

Por los Bulls, Josh Giddey terminó con 19 puntos, siete rebotes y 15 asistencias, mientras Matas Buzelis también aportó 19 tantos.

Chicago sufrió su séptima derrota consecutiva y cayó a un balance de 1-8. Philadelphia consiguió su sexta victoria en los últimos siete encuentros y mejoró a 9-2.

Dallas aplasta a Brooklyn con otro gran partido de Cooper Flagg

Los Dallas Mavericks superaron ampliamente 130-93 a Brooklyn Nets, con Cooper Flagg como principal figura del encuentro.

El novato consiguió 25 puntos, cinco rebotes y 12 asistencias, estas últimas una marca personal en su carrera en la NBA.

Kyrie Irving contribuyó con 21 puntos y Daniel Gafford añadió 18 para el conjunto texano, que dominó el encuentro desde el comienzo y consiguió su segunda victoria consecutiva.

El español Santi Aldama aportó 12 puntos, mientras Zaccharie Risacher agregó 11.

Por Brooklyn, Michael Porter Jr. encabezó la ofensiva con 19 puntos y nueve rebotes.

Dallas mejoró su registro a 6-4, mientras los Nets sufrieron su octava derrota en sus primeros 10 compromisos.

Minnesota consigue su cuarta victoria consecutiva

Los Minnesota Timberwolves derrotaron 115-100 a Utah Jazz y extendieron a cuatro su cadena de triunfos consecutivos.

Ayo Dosunmu lideró a Minnesota con 26 puntos, mientras LaMelo Ball aportó 24. Jaden McDaniels agregó 16 y Rudy Gobert consiguió 10 puntos y 15 rebotes.

Los Timberwolves construyeron una ventaja de seis puntos al descanso y ampliaron la diferencia durante el tercer período, cuando cerraron con una ofensiva que les permitió tomar el control del encuentro.

Por Utah, Darryn Peterson fue el máximo anotador con 26 puntos. Keyonte George agregó 19 tantos y ocho asistencias, mientras Jaxson Hayes terminó con 18 puntos.

Minnesota mejoró su balance a 8-3, mientras Utah sufrió su novena derrota en los primeros 10 partidos de la temporada.

Boston derrota a Milwaukee con 27 puntos de Paul George

Los Boston Celtics vencieron 117-97 a Milwaukee Bucks, con Paul George y Jayson Tatum como principales figuras ofensivas.

George terminó con 27 puntos, incluidos cinco triples, mientras Tatum aportó 21 tantos y seis asistencias.

Boston tuvo que remontar un comienzo complicado, pues Milwaukee llegó a dominar 20-6 durante el primer cuarto, impulsado por Kyle Kuzma.

Sin embargo, los Celtics respondieron con una racha de 18 puntos consecutivos que cambió el rumbo del encuentro. Al descanso ya dominaban 58-45.

Kuzma terminó con 27 puntos para Milwaukee, que sufrió su sexta derrota consecutiva.

Boston consiguió su tercera victoria seguida y mejoró su balance a 8-2, mientras los Bucks cayeron a 1-9.

Giannis lidera al Miami Heat ante Sacramento

El Miami Heat derrotó 114-108 a Sacramento Kings, con una destacada actuación de Giannis Antetokounmpo, quien terminó con 29 puntos y 14 rebotes.

Klay Thompson aportó 23 puntos, incluidos siete triples, mientras Bam Adebayo consiguió 18 tantos y ocho rebotes. Davion Mitchell agregó 17 puntos y 11 asistencias.

Miami construyó una ventaja de nueve puntos al descanso y logró contener los intentos de remontada de Sacramento durante la segunda mitad.

Los Kings llegaron a colocarse a un punto en el último cuarto, pero Antetokounmpo respondió con una canasta importante cuando restaban 59,1 segundos para ampliar la diferencia y encaminar el triunfo.

Por Sacramento, el novato Darius Acuff Jr. firmó una destacada actuación con 32 puntos y 10 asistencias.

Los Kings jugaron sin Domantas Sabonis, ausente por molestias en la rodilla izquierda, y cayeron a un balance de 1-9.

Los Clippers rompen una racha de siete derrotas

Los Angeles Clippers derrotaron 139-123 a New Orleans Pelicans y pusieron fin a una cadena de siete derrotas consecutivas.

Darius Garland encabezó a los ganadores con 24 puntos y 10 asistencias, mientras Brook Lopez aportó 20 tantos. Gradey Dick y el novato Keaton Wagler consiguieron 15 puntos cada uno.

Los Clippers tuvieron una de sus mejores actuaciones ofensivas de la temporada, con un 54,8 % de efectividad en tiros de campo y un 42,1 % en triples.

Por Nueva Orleans, Trey Murphy III anotó 26 puntos, mientras Zion Williamson y Jeremiah Fears consiguieron 25 cada uno.

Los Pelicans sufrieron su segunda derrota consecutiva después de haber encadenado cuatro victorias.

NBA: partidos de este lunes 9 de noviembre de 2026

La jornada contempla ocho partidos. Estos son los encuentros y sus horas de inicio, expresadas en horario de la República Dominicana.

Partido Hora (RD) Los Angeles Lakers vs. Atlanta Hawks 8:00 p. m. Cleveland Cavaliers vs. Charlotte Hornets 8:00 p. m. Washington Wizards vs. Detroit Pistons 8:00 p. m. Memphis Grizzlies vs. Toronto Raptors 8:30 p. m. Indiana Pacers vs. Dallas Mavericks 9:00 p. m. Denver Nuggets vs. Houston Rockets 9:30 p. m. San Antonio Spurs vs. Phoenix Suns 10:00 p. m. New Orleans Pelicans vs. Golden State Warriors . 11:00 p. m.

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