Los Leones del Escogido derrotaron 6-4 a las Estrellas Orientales este sábado 7 de noviembre, en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, gracias a cuadrangulares de Vidal Bruján y José Marmolejos y una sólida actuación de su cuerpo de relevistas.

Con esta victoria, el conjunto escarlata mejoró su récord a 12-5 y se mantuvo en el primer lugar de la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), mientras que las Estrellas quedaron con marca de 7-9.

Los Leones tomaron la delantera en la tercera entrada, cuando Vidal Bruján conectó un jonrón de dos carreras por el jardín derecho frente al abridor Jaime Barría, con Michael De La Cruz en circulación.

El batazo recorrió 372 pies y salió del bate a una velocidad de 98.5 millas por hora.

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En ese mismo episodio, José Marmolejos disparó otro cuadrangular solitario por el jardín derecho, de 361 pies, para ampliar la ventaja del Escogido a 3-0.

Sin embargo, las Estrellas Orientales respondieron inmediatamente en el cierre de la tercera entrada con cuatro anotaciones, producto de dos cuadrangulares de dos carreras.

El primero fue conectado por Raimel Tapia por el jardín central, con Harold Ramírez en circulación, mientras que Marco Luciano disparó otro entre los jardines izquierdo y central, remolcando a Leo Bernal para colocar el encuentro 4-3 a favor de los locales.

Escogido remontó y aseguró la victoria

Los Leones igualaron el marcador 4-4 en el quinto episodio, cuando Erik González conectó un sencillo al jardín central que permitió anotar a Vidal Bruján, quien previamente se había robado la segunda base.

La carrera que rompió el empate llegó en la séptima entrada, cuando Marco Hernández disparó un doble al jardín central que llevó al plato a Junior Lake desde la segunda base, colocando al Escogido al frente 5-4.

Los capitalinos agregaron una anotación más en el octavo episodio mediante un elevado de sacrificio de Erik González, que permitió anotar a John Gil desde la tercera base para establecer el definitivo 6-4.

El cuerpo de relevistas del Escogido fue determinante para asegurar el triunfo, luego de que el abridor Radhamés Liz permitiera las cuatro anotaciones de las Estrellas en el tercer episodio.

Los lanzadores Reid VanScoter, Kelly Austin, Rolddy Muñoz, Elvis Peguero y Robinson Martínez se combinaron para mantener sin carreras a los orientales durante el resto del encuentro.

Actuación de los lanzadores y jugadores destacados

La victoria correspondió a Kelly Austin (3-1), mientras que Eddy Yean (0-1) cargó con la derrota. Por su parte, Robinson Martínez consiguió su sexto salvamento de la temporada.

A la ofensiva, Vidal Bruján bateó de 5-3, incluyendo un cuadrangular, con dos carreras impulsadas, dos anotadas y una base robada.

José Marmolejos terminó de 3-1, con un jonrón, una carrera remolcada, una anotada y dos bases por bolas.

También destacó Marco Hernández, quien conectó dos imparables en cinco turnos, incluyendo el doble que produjo la carrera de la ventaja.

Por las Estrellas, Marco Luciano tuvo una destacada actuación al batear de 4-4, con un cuadrangular, dos carreras impulsadas y una anotada. Raimel Tapia agregó otro jonrón de dos carreras.

Con este resultado, el Escogido regresó a la ruta ganadora después de que los Gigantes del Cibao pusieran fin el viernes a su racha de diez victorias consecutivas.

Los Leones recibirán este domingo 8 de noviembre a los Tigres del Licey, a las 5:00 de la tarde, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en un enfrentamiento directo entre los dos primeros equipos de la clasificación.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más