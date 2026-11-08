Partidos de hoy en Lidom: Licey busca alcanzar al Escogido en el primer lugar y Águilas van por su tercera victoria seguida

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) continuará este domingo 8 de noviembre con tres partidos, en una jornada marcada por el enfrentamiento entre los Tigres del Licey y los Leones del Escogido, que ocupan las dos primeras posiciones del campeonato.

Los tres encuentros están programados para comenzar a las 5:00 de la tarde, con actividad en Santo Domingo, San Francisco de Macorís y La Romana.

El Escogido llega como líder con récord de 12-5, seguido por el Licey (11-6), a un juego de distancia. Una victoria azul provocaría un empate entre ambos equipos en el primer lugar de la clasificación.

Por su parte, las Águilas Cibaeñas buscarán conseguir su tercera victoria consecutiva, después de ganar por primera vez dos encuentros seguidos en la presente temporada.

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Partidos de Lidom hoy: domingo 8 de noviembre

Tigres del Licey vs. Leones del Escogido

Hora: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Estadio: Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo.

Los Tigres del Licey enfrentarán a los Leones del Escogido en el partido más importante de la jornada por su incidencia directa en la disputa del primer lugar.

Los azules llegan después de derrotar 8-3 a los Gigantes del Cibao, durante la celebración de su aniversario número 119, en un encuentro que definieron con cinco carreras en la octava entrada.

Mientras tanto, el Escogido viene de vencer 6-4 a las Estrellas Orientales, apoyado en cuadrangulares de Vidal Bruján y José Marmolejos, para mantenerse en la cima del campeonato.

Los Leones intentarán ampliar a dos juegos su ventaja, mientras que los Tigres buscarán igualarlos en victorias y derrotas.

Águilas Cibaeñas vs. Gigantes del Cibao

Hora: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Estadio: Julián Javier, San Francisco de Macorís.

Las Águilas Cibaeñas (6-10) visitarán a los Gigantes del Cibao (8-9) con el objetivo de extender su racha de victorias y continuar recuperando terreno en la clasificación.

El conjunto amarillo llega después de conseguir una contundente victoria 13-6 sobre los Toros del Este, que se sumó al triunfo 11-2 frente a las Estrellas Orientales del viernes.

En esos dos encuentros, las Águilas anotaron 24 carreras, mostrando una mejoría ofensiva que les permitió abandonar el último lugar.

Los Gigantes, por su parte, intentarán recuperarse de la derrota 8-3 ante el Licey y regresar a las 500 de promedio.

Estrellas Orientales vs. Toros del Este

Hora: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Estadio: Francisco Micheli, La Romana.

Las Estrellas Orientales (7-9) visitarán a los Toros del Este (6-11) en un enfrentamiento entre dos equipos que buscan mejorar sus posiciones.

Las Estrellas acumulan dos derrotas consecutivas, luego de caer ante las Águilas y el Escogido en sus últimos compromisos.

Mientras tanto, los Toros llegan después de perder 13-6 frente a las Águilas, resultado que los dejó nuevamente en el último lugar de la tabla.

Una victoria permitiría a las Estrellas acercarse a las 500 de promedio, mientras que los romanenses buscarán reducir su distancia respecto a los demás equipos.

Así está la tabla de posiciones de Lidom

Antes de los encuentros de este domingo, los Leones del Escogido mantienen el primer lugar, seguidos por el Licey, mientras que los Gigantes del Cibao ocupan la tercera posición.

La jornada del domingo podría generar movimientos tanto en la parte alta como en la baja de la tabla, especialmente con el enfrentamiento directo entre Licey y Escogido y el intento de las Águilas Cibaeñas de continuar su recuperación.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más