NBA resultados: Filadelfia remonta 29 puntos y Oklahoma City frena a Denver

La jornada del jueves 22 de octubre de 2026 en la NBA dejó dos resultados destacados: los Philadelphia 76ers remontaron una desventaja de 29 puntos para vencer 114-106 a los Cleveland Cavaliers, y el Oklahoma City Thunder derrotó 96-84 a los Denver Nuggets.

Ninguno de los cinco jugadores dominicanos de la NBA de la temporada 2026-2027 disputó esos encuentros, ya que sus respectivos equipos no formaron parte de la cartelera de ese día.

Filadelfia firma una remontada histórica ante Cleveland

Los Philadelphia 76ers borraron una desventaja de 29 puntos y vencieron 114-106 a los Cleveland Cavaliers en su primer partido como locales, en una reacción que se convirtió en la mayor remontada de la franquicia durante la era de estadísticas jugada a jugada, iniciada en la temporada 1996-1997.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Tyrese Maxey encabezó la ofensiva de Filadelfia con 32 puntos, mientras Joel Embiid aportó 24 y Jaylen Brown terminó con 21. LeBron James, en su primer partido en casa como jugador de los Sixers, sumó 17 puntos y 10 rebotes.

Cleveland dominó la primera mitad y llegó al descanso con ventaja de 69-45. Donovan Mitchell encabezó a los Cavaliers con 32 puntos y 10 rebotes, mientras Evan Mobley agregó 18 unidades.

La reacción local se consolidó después del descanso, cuando Filadelfia superó a Cleveland por 69-37 en la segunda mitad. Embiid consiguió canastas consecutivas en el último cuarto que permitieron a los Sixers tomar la delantera, antes de que una ofensiva decisiva de 15-0 ampliara la ventaja.

Maxey y Brown fueron determinantes en ese tramo, mientras la defensa de Filadelfia limitó las opciones de Cleveland para recuperar el control.

James Harden, ahora con los Cavaliers, anotó 16 puntos en su regreso a Filadelfia. La victoria dejó a los Sixers con dos triunfos en sus primeros dos compromisos de la campaña.

Oklahoma City gana pese a la noche difícil de su estrella

En el otro partido de la jornada, el Oklahoma City Thunder derrotó 96-84 a los Denver Nuggets, apoyado en el trabajo colectivo y en su fortaleza defensiva.

Jalen Williams fue el máximo anotador del Thunder con 21 puntos, mientras Chet Holmgren aportó 12 puntos y capturó 17 rebotes. Ajay Mitchell agregó 12 puntos y cinco robos.

La principal noticia individual fue el final de la racha de Shai Gilgeous-Alexander, quien terminó con 17 puntos y puso fin a una secuencia de 141 partidos consecutivos con al menos 20 unidades.

El canadiense tuvo dificultades para encontrar su ritmo ofensivo y encestó seis de sus 19 tiros de campo. En la primera mitad falló sus siete intentos, pero mejoró después del descanso y anotó 10 puntos en el último cuarto.

Gilgeous-Alexander consiguió un triple cuando restaban 1 minuto y 44 segundos, aunque no alcanzó los 20 puntos. El jugador salió del partido sin intentar prolongar la marca, una decisión que su entrenador, Mark Daigneault, elogió por su perspectiva y espíritu competitivo.

Por Denver, Aaron Gordon lideró la anotación con 20 puntos. Nikola Jokic terminó con 13 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, mientras DeMar DeRozan también anotó 13.

La defensa de Oklahoma City limitó a los Nuggets a 84 puntos, una producción insuficiente para competir hasta el final en su primer encuentro de la temporada.

LeBron James responde a Trump: "Un día con pocas noticias en su oficina"

LeBron James, estrella de los Philadelphia 76ers en la NBA, contestó este jueves a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por no escuchar con solemnidad el himno nacional y aseguró con una sonrisa que con ello el gobernante estadounidense demostró "un día con pocas noticias en la oficina" de la Casa Blanca.

Preguntado en los vestuarios después de la remontada de 29 puntos lograda por sus 76ers contra los Cleveland Cavaliers, LeBron reaccionó con una sonrisa y repitió dos veces "un día con pocas noticias en la oficina".

Lo hizo después de que Trump cargara contra él por no mantener una actitud solemne cuando sonó el himno nacional antes del partido que su equipo jugó en Nueva York el pasado martes.

"¡Mientras suena nuestro himno nacional, LeBron James le falta al respeto a nuestro país! Dije desde el principio que no vale nada; es una vergüenza total!", escribió Trump en un mensaje en redes sociales que acompañó de un video en el que se ve durante el himno a James ensayando, sin balón, el tiro, así como su swing de golf.

"¡LeBron James debería pedir disculpas a todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera de Estados Unidos y por todo lo que nuestro país representa!", añade el mensaje del presidente estadounidense.

Trump ha cargado en numerosas ocasiones contra el baloncestista de los Sixers de Filadelfia, que también ha criticado con dureza al mandatario.

En septiembre de 2017, durante el primer mandato de Trump, James descalificó al magnate neoyorquino después que éste retirara su invitación para que los Golden State Warriors visitaran la Casa Blanca a raíz de que Stephen Curry -un conocido crítico del republicano- se opusiera a asistir.

El exjugador de los Cavaliers, Heat y Lakers, que ha apoyado públicamente a todos los candidatos que han competido con Trump en unas presidenciales, escribió entonces en redes sociales "¡Ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que usted apareció!"

El presidente estadounidense ha acusado a su vez a James de ser poco inteligente o incluso racista y ha aprovechado para decir que considera mejor jugador a Michael Jordan.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más