La jornada dominical del 15 de noviembre en la NBA dejó nueve partidos, con victorias de Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs, Boston Celtics y Houston Rockets, entre otras.

Luka Doncic protagonizó la actuación individual más destacada al conseguir 43 puntos en el triunfo de los Lakers por 131-123 sobre los Phoenix Suns. El equipo angelino extendió a ocho su cadena de victorias consecutivas.

Otro acontecimiento relevante fue el registro histórico de LeBron James, quien ascendió al tercer puesto de los máximos asistentes de todos los tiempos en la NBA durante la victoria de Philadelphia 76ers por 131-124 ante Indiana Pacers.

Houston Rockets consiguió la mayor anotación de la jornada al imponerse 147-119 a Washington Wizards, mientras Boston Celtics derrotó 131-94 a Dallas Mavericks.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Resultados de la NBA del domingo 15 de noviembre de 2026

Partido Resultado Indiana Pacers – Philadelphia 76ers 124-131 Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 131-123 Charlotte Hornets – LA Clippers 105-113 San Antonio Spurs – Utah Jazz 110-102 Dallas Mavericks – Boston Celtics 94-131 New York Knicks – Toronto Raptors 112-108 (TE) Houston Rockets – Washington Wizards 147-119 Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 113-106 Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings . 125-103

LeBron James hace historia y Philadelphia derrota a Indiana

Los Philadelphia 76ers vencieron 131-124 a los Indiana Pacers en un encuentro en el que LeBron James consiguió un nuevo hito en su carrera.

James terminó con 15 puntos, seis rebotes y 11 asistencias. Con sus pases durante el encuentro, superó a Jason Kidd y ascendió al tercer puesto de la clasificación histórica de asistencias de la NBA, con 12.092.

Solamente John Stockton y Chris Paul permanecen por delante del veterano jugador.

Jaylen Brown encabezó la ofensiva de Philadelphia con 31 puntos, mientras Tyrese Maxey aportó 27 tantos.

Por Indiana, Pascal Siakam también consiguió 31 puntos. Kelly Oubre Jr. agregó 16 unidades.

La victoria permitió a Philadelphia mejorar su registro en la temporada y prolongar su buen momento en la Conferencia Este.

Doncic anota 43 puntos y los Lakers consiguen su octava victoria seguida

Los Angeles Lakers derrotaron 131-123 a los Phoenix Suns y extendieron a ocho su racha de victorias consecutivas.

Luka Doncic fue la gran figura del encuentro con 43 puntos y nueve asistencias. El esloveno encestó cinco triples y convirtió 12 de sus 14 tiros libres.

Quentin Grimes aportó 22 puntos para los Lakers, mientras Collin Sexton consiguió 16 y Walker Kessler terminó con 14 tantos y 12 rebotes.

Por Phoenix, Collin Gillespie encabezó la ofensiva con 26 puntos. Devin Booker también participó en la producción ofensiva de los Suns, que no pudieron evitar la derrota.

Los Lakers llegaron a disfrutar de una ventaja de 31 puntos, pero Phoenix reaccionó en el último cuarto, cuando anotó 43 tantos. La remontada no fue suficiente para cambiar el resultado.

Boston aplasta a Dallas con 32 puntos de Jayson Tatum

Los Boston Celtics derrotaron 131-94 a los Dallas Mavericks, en uno de los resultados más contundentes de la jornada.

Jayson Tatum lideró a Boston con 32 puntos, seis rebotes y seis asistencias. Derrick White agregó 16 tantos y Jordan Walsh aportó 11.

Los Celtics dominaron desde el comienzo y terminaron el primer cuarto con una ventaja de 42-9.

Por Dallas, Cooper Flagg consiguió 17 puntos, mientras Zaccharie Risacher terminó con 18.

Los Mavericks no encontraron respuestas ante la ofensiva de Boston y terminaron perdiendo por una diferencia de 37 puntos.

Houston anota 147 puntos y supera ampliamente a Washington

Los Houston Rockets consiguieron una contundente victoria por 147-119 sobre los Washington Wizards, en el partido de mayor anotación de la jornada dominical.

Amen Thompson encabezó a Houston con 26 puntos, siete rebotes y siete asistencias. Kevin Durant agregó 25 tantos y cinco asistencias, mientras Tari Eason también consiguió 25 puntos.

Alperen Sengun contribuyó con 19 puntos y ocho asistencias.

Houston tuvo una destacada efectividad ofensiva: encestó el 57,8 % de sus lanzamientos de campo y el 45,5 % de sus intentos de tres puntos.

Por Washington, Alex Sarr fue uno de los principales referentes ofensivos, aunque su producción no impidió la derrota.

San Antonio supera a Utah y los Clippers vencen a Charlotte

Los San Antonio Spurs derrotaron 110-102 a los Utah Jazz en su compromiso dominical.

Victor Wembanyama encabezó la actuación de San Antonio con 26 puntos y 10 rebotes, mientras los Spurs consiguieron controlar el encuentro para llevarse la victoria como visitantes.

Por su parte, Los Angeles Clippers vencieron 113-105 a los Charlotte Hornets, con Darius Garland como uno de sus principales referentes ofensivos.

Charlotte no pudo revertir la diferencia y terminó cediendo ante el conjunto angelino.

Knicks ganan en tiempo extra y Atlanta derrota a Milwaukee

Los New York Knicks superaron 112-108 a los Toronto Raptors en tiempo extra, después de que ambos equipos terminaran igualados al concluir el tiempo reglamentario.

En otro encuentro, los Atlanta Hawks vencieron 113-106 a los Milwaukee Bucks y consiguieron una victoria como visitantes.

Nickeil Alexander-Walker y CJ McCollum encabezaron la ofensiva de Atlanta con 20 puntos cada uno.

Oklahoma City vence a Sacramento

Los Oklahoma City Thunder derrotaron 125-103 a los Sacramento Kings y cerraron la jornada dominical con una victoria por 22 puntos.

Oklahoma City controló el encuentro y superó con claridad a Sacramento, que no pudo contener la ofensiva de los visitantes.

NBA: partidos de este lunes 16 de noviembre de 2026

La jornada de este lunes contempla ocho encuentros de la temporada regular de la NBA. Estos son los partidos y sus horarios, expresados en la hora de la República Dominicana.

Partido Hora (RD) Chicago Bulls vs. Cleveland Cavaliers 8:00 p. m. Orlando Magic vs. Boston Celtics 8:00 p. m. Memphis Grizzlies vs. Washington Wizards 8:00 p. m. Houston Rockets vs. Miami Heat 8:30 p. m. Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets 8:30 p. m. Golden State Warriors vs. New Orleans Pelicans 9:00 p. m. Portland Trail Blazers vs. Minnesota Timberwolves . 9:00 p. m. Phoenix Suns vs. Denver Nuggets 10:00 p. m.

Entre los encuentros más atractivos figura el enfrentamiento entre Houston Rockets y Miami Heat, luego de los 147 puntos anotados por los texanos en su compromiso anterior.

También sobresalen los partidos de Golden State Warriors frente a New Orleans Pelicans y de Phoenix Suns contra Denver Nuggets. Los Suns buscarán recuperarse de la derrota sufrida ante los Lakers.

Dónde ver la NBA en República Dominicana

Los aficionados dominicanos pueden seguir la temporada 2026-2027 de la NBA a través de CDN Deportes, que recuperó los derechos de transmisión de la competición en la televisión abierta de República Dominicana.

El acuerdo multianual contempla la difusión de partidos de la temporada regular, los playoffs y, en exclusiva para el país, el Juego de Estrellas (NBA All-Star Game).

Las transmisiones también estarán disponibles mediante el servicio de streaming geolocalizado de CDN Deportes, para los usuarios que accedan desde el territorio dominicano.

Los encuentros seleccionados para transmisión se anuncian a través de la programación de CDN Deportes. Por tanto, no debe suponerse que los ocho partidos de cada jornada estarán disponibles en la señal del canal.

Otra alternativa es NBA League Pass, el servicio oficial de streaming de la liga, que permite acceder a los encuentros conforme a las condiciones de disponibilidad y restricciones territoriales aplicables.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más