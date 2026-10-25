La NBA continúa este domingo con una cartelera que enfrenta a equipos de ambas conferencias en una etapa temprana de la temporada regular, en la que cada victoria comienza a marcar diferencias en la clasificación.

Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder y New York Knicks figuran entre los conjuntos que buscarán aprovechar sus compromisos de hoy para fortalecer su posición en el arranque de la campaña.

La NBA confirmó que Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves será transmitido por NBA TV. Para los demás encuentros, los aficionados dominicanos deberán comprobar la disponibilidad en sus plataformas y operadores locales.

Calendario completo de los juegos NBA para este domingo

Estos son los siete partidos programados para este domingo 25 de octubre, con sus horarios dominicanos y escenarios.

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Partido Hora dominicana Escenario Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz 5:00 p. m. Delta Center, Salt Lake City Indiana Pacers vs. Brooklyn Nets 6:00 p. m. Barclays Center, Brooklyn LA Clippers vs. Oklahoma City Thunder 7:00 p. m. Paycom Center, Oklahoma City Orlando Magic vs. New York Knicks 7:00 p. m. Madison Square Garden, Nueva York Toronto Raptors vs. Minnesota Timberwolves 7:00 p. m. Target Center, Minneapolis Detroit Pistons vs. Philadelphia 76ers 7:30 p. m. Xfinity Mobile Arena, Filadelfia Memphis Grizzlies vs. Sacramento Kings 9:00 p. m. Golden 1 Center, Sacramento

Los horarios corresponden a la hora de República Dominicana, que coincide con la hora del Este de Estados Unidos en esta fecha. El calendario puede consultarse en el sitio oficial de la NBA.

Lakers-Jazz abren la cartelera dominical

Los Angeles Lakers visitará a Utah Jazz a las 5:00 de la tarde, en el Delta Center, de Salt Lake City. El encuentro abrirá la jornada dominical y permitirá seguir la evolución de ambos equipos durante los primeros días de la temporada regular.

Los Lakers intentarán imponer su juego como visitantes, mientras Utah buscará aprovechar la ventaja de jugar en casa. El resultado será parte del proceso inicial de consolidación de ambos conjuntos en la Conferencia Oeste.

Clippers-Thunder, un duelo para seguir de cerca

LA Clippers se enfrentará a Oklahoma City Thunder a las 7:00 de la noche, en el Paycom Center. El encuentro reunirá a dos equipos de la Conferencia Oeste que buscarán sumar victorias en el comienzo de la campaña.

Oklahoma City intentará hacer valer la localía, mientras los Clippers tendrán el reto de competir fuera de casa. El duelo destaca dentro de una jornada que también incluye otros dos partidos a la misma hora.

Raptors-Timberwolves, el partido destacado de NBA TV

Toronto Raptors visitará a Minnesota Timberwolves a las 7:00 de la noche, en el Target Center, de Minneapolis.

La NBA incluyó este encuentro en la programación de NBA TV para la temporada regular 2026-2027. El partido permitirá seguir a dos equipos que buscan establecer su ritmo competitivo en las primeras jornadas.

Toronto intentará conseguir una victoria como visitante, mientras Minnesota buscará aprovechar el respaldo de su público.

La transmisión está anunciada por NBA TV, aunque la disponibilidad de la señal para los suscriptores de República Dominicana debe comprobarse con cada operador.

Magic-Knicks y Pistons-76ers completan los destacados

Orlando Magic visitará a New York Knicks a las 7:00 de la noche, en el Madison Square Garden. El conjunto neoyorquino intentará aprovechar su condición de local ante un rival que buscará competir desde el inicio.

Media hora después, Detroit Pistons se medirá con Philadelphia 76ers, en el Xfinity Mobile Arena. El enfrentamiento pondrá a prueba a dos equipos de la Conferencia Este que aspiran a ganar terreno en la clasificación desde las primeras fechas.

La jornada también incluye el partido entre Indiana Pacers y Brooklyn Nets, previsto para las 6:00 de la tarde. Indiana visitará el Barclays Center con el objetivo de sumar una victoria fuera de casa, mientras Brooklyn intentará hacerse fuerte ante su público.

Grizzlies-Kings cierran la cartelera

Memphis Grizzlies visitará a Sacramento Kings a las 9:00 de la noche, en el Golden 1 Center. Será el último partido de la programación dominical.

Memphis buscará imponer su ritmo de juego como visitante, mientras Sacramento intentará aprovechar la localía. El resultado contribuirá a definir el balance de ambos equipos en el inicio de la temporada regular.

Dónde ver los partidos de la NBA

La NBA ofrece diferentes opciones de transmisión según los derechos de cada operador. Para este domingo, el encuentro entre Toronto Raptors y Minnesota Timberwolves figura en la programación de NBA TV, de acuerdo con el calendario anunciado por la liga.

La presencia de un partido en la programación estadounidense no garantiza que esté disponible en todos los territorios. Por esa razón, los aficionados deben comprobar la parrilla correspondiente a República Dominicana antes del inicio de cada encuentro.

Televisión abierta y cable

CDN Deportes, canal 37: Por lo general transmite juegos destacados.

ESPN y Disney+: ESPN anunció la cobertura de la temporada 2026-2027 en el Caribe, con encuentros en ESPN y disponibilidad mediante ESPN en Disney+. pero mejor consultar la guía regional de ESPN y Disney+.

Streaming y plataformas online

NBA League Pass: Es la plataforma oficial de la NBA para consultar partidos en vivo y bajo demanda. La disponibilidad de cada encuentro puede variar.

Prime Video: Debes confirmar cuáles de los siete partidos de este domingo estará disponible en Prime Video para los usuarios de República Dominicana. La programación estadounidense no debe extrapolarse automáticamente al mercado dominicano.

NBA.com y la aplicación oficial: Permiten consultar el calendario, los resultados, las estadísticas y las opciones oficiales para seguir la competición.

Es decir, antes del inicio de cada partido, los aficionados deben revisar la programación de su operador o plataforma para confirmar cuáles encuentros pueden ver desde República Dominicana.

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