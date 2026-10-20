¡Hoy comienza la NBA! Este martes 20 de octubre de 2026 arranca oficialmente la temporada 2026-27 de la mejor liga de básquet del mundo. La 81ª edición del torneo se inaugura con un partidazo en el Madison Square Garden de Nueva York.

Cuándo y dónde ver los encuentros de la Jornada Inaugural de la NBA 2026 en República Dominicana

Partidos de hoy NBA: el calendario de la jornada inaugural

  • New York Knicks vs Philadelphia 76ers (partido inaugural) – Madison Square Garden. Los Knicks, últimos campeones, reciben a los Sixers, el nuevo equipo de LeBron James. | Hora: 7:00 p. m.
  • Detroit Pistons vs Boston Celtics | Hora: 3:00 p. m.
  • San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder |  Hora: 9:30 p. m.

Estos son los juegos de hoy NBA que dan inicio a la temporada regular de 82 partidos por equipo.

Formato de la temporada NBA 2026-27

Desde la temporada 2004-05, la NBA está conformada por 30 equipos o franquicias divididos en dos conferencias, la Este, y la Oeste, las cuales a su vez se encuentran divididas en tres divisiones de cinco equipos cada una.

Primero hay una temporada regular de ¡82 partidos! a disputarse entre octubre y abril.

Luego, la postemporada, donde los 6 mejores equipos de cada conferencia clasifican directamente a los Playoffs. Los equipos del 7.° al 10.° lugar de cada conferencia disputan un torneo de repechaje llamado Play-in para definir los últimos dos lugares.

Posteriormente, se disputan las rondas de playoffs en formato de series al mejor de 7 partidos. En junio serán las finales.

Los participantes

Estos son los 30 equipos que disputan el torneo.

Conferencia Este

División Atlántico:

  • Boston Celtics
  • Brooklyn Nets
  • New York Knicks
  • Philadelphia 76ers
  • Toronto Raptors

División Central:

  • Chicago Bulls
  • Cleveland Cavaliers
  • Detroit Pistons
  • Indiana Pacers
  • Milwaukee Bucks

División Sureste:

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  • Atlanta Hawks
  • Charlotte Hornets
  • Miami Heat
  • Orlando Magic
  • Washington Wizards

Conferencia Oeste:

División Noroeste:

  • Denver Nuggets
  • Minnesota Timberwolves
  • Oklahoma City Thunder
  • Portland Trail Blazers
  • Utah Jazz

División Pacífico:

  • Golden State Warriors
  • Los Angeles Clippers
  • Los Angeles Lakers
  • Phoenix Suns
  • Sacramento Kings

División Suroeste:

  • Dallas Mavericks
  • Houston Rockets
  • Memphis Grizzlies
  • New Orleans Pelicans
  • San Antonio Spurs

LeBron James busca la historia

El Rey LeBron James, con 40 años cumplidos, afronta un nuevo desafío: intentar ganar su quinto anillo y convertirse en el primer jugador de la historia en ser campeón con cuatro franquicias distintas (ya lo logró con Miami, Cleveland y Los Angeles Lakers). Ahora viste la camiseta de los Philadelphia 76ers.

Dónde ver la NBA

Televisión abierta y cable

  • CDN Deportes (Canal 37): Transmite partidos de temporada regular, playoffs y el Juego de Estrellas de forma gratuita en la televisión abierta nacional. Puedes ver su señal en vivo desde el sitio web de CDN Deportes En Vivo.
  • RTVD (Canal 4): Transmite partidos destacados como las Finales de la NBA, con opción de seguir la señal digital a través de la web oficial de RTVD.
  • Canales de cable (ESPN, Star+ / Disney+, TNT / Max según la programación regional): Disponibles a través de operadores locales como Altice Dominicana y Claro Dominicana, los cuales en ocasiones integran beneficios o accesos a plataformas deportivas.

Streaming y plataformas online

  • NBA League Pass: Es la plataforma oficial para ver todos los partidos de las 30 franquicias en vivo y bajo demanda; puedes contratarla de forma independiente en la app oficial de la liga o mediante Amazon Prime Video.
  • YouTube (NBA en Español): Transmite selectos juegos de la semana en vivo a través de su canal oficial.

Otras figuras a seguir esta temporada

  • Jalen Brunson (New York Knicks) – Campeón vigente y MVP de las Finales.
  • Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
  • Nikola Jokić (Denver Nuggets)
  • Luka Dončić (Los Angeles Lakers)
  • Giannis Antetokounmpo (Miami Heat)
  • Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
  • Stephen Curry (Golden State Warriors)

La temporada regular se extiende de octubre a abril con 82 partidos por equipo. Los seis mejores de cada conferencia clasifican directo a Playoffs. Los puestos 7 al 10 juegan el Play-in. Las finales se disputan en junio.
Además, el 30 de octubre comienza la Copa NBA y el All-Star Weekend se realizará del 19 al 21 de febrero de 2027.

EN ESTA NOTA

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