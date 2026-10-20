¡Hoy comienza la NBA! Este martes 20 de octubre de 2026 arranca oficialmente la temporada 2026-27 de la mejor liga de básquet del mundo. La 81ª edición del torneo se inaugura con un partidazo en el Madison Square Garden de Nueva York.
Cuándo y dónde ver los encuentros de la Jornada Inaugural de la NBA 2026 en República Dominicana
Partidos de hoy NBA: el calendario de la jornada inaugural
- New York Knicks vs Philadelphia 76ers (partido inaugural) – Madison Square Garden. Los Knicks, últimos campeones, reciben a los Sixers, el nuevo equipo de LeBron James. | Hora: 7:00 p. m.
- Detroit Pistons vs Boston Celtics | Hora: 3:00 p. m.
- San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder | Hora: 9:30 p. m.
Estos son los juegos de hoy NBA que dan inicio a la temporada regular de 82 partidos por equipo.
Formato de la temporada NBA 2026-27
Desde la temporada 2004-05, la NBA está conformada por 30 equipos o franquicias divididos en dos conferencias, la Este, y la Oeste, las cuales a su vez se encuentran divididas en tres divisiones de cinco equipos cada una.
Primero hay una temporada regular de ¡82 partidos! a disputarse entre octubre y abril.
Luego, la postemporada, donde los 6 mejores equipos de cada conferencia clasifican directamente a los Playoffs. Los equipos del 7.° al 10.° lugar de cada conferencia disputan un torneo de repechaje llamado Play-in para definir los últimos dos lugares.
Posteriormente, se disputan las rondas de playoffs en formato de series al mejor de 7 partidos. En junio serán las finales.
Los participantes
Estos son los 30 equipos que disputan el torneo.
Conferencia Este
División Atlántico:
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- New York Knicks
- Philadelphia 76ers
- Toronto Raptors
División Central:
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Detroit Pistons
- Indiana Pacers
- Milwaukee Bucks
División Sureste:
- Atlanta Hawks
- Charlotte Hornets
- Miami Heat
- Orlando Magic
- Washington Wizards
Conferencia Oeste:
División Noroeste:
- Denver Nuggets
- Minnesota Timberwolves
- Oklahoma City Thunder
- Portland Trail Blazers
- Utah Jazz
División Pacífico:
- Golden State Warriors
- Los Angeles Clippers
- Los Angeles Lakers
- Phoenix Suns
- Sacramento Kings
División Suroeste:
- Dallas Mavericks
- Houston Rockets
- Memphis Grizzlies
- New Orleans Pelicans
- San Antonio Spurs
LeBron James busca la historia
El Rey LeBron James, con 40 años cumplidos, afronta un nuevo desafío: intentar ganar su quinto anillo y convertirse en el primer jugador de la historia en ser campeón con cuatro franquicias distintas (ya lo logró con Miami, Cleveland y Los Angeles Lakers). Ahora viste la camiseta de los Philadelphia 76ers.
Dónde ver la NBA
Televisión abierta y cable
- CDN Deportes (Canal 37): Transmite partidos de temporada regular, playoffs y el Juego de Estrellas de forma gratuita en la televisión abierta nacional. Puedes ver su señal en vivo desde el sitio web de CDN Deportes En Vivo.
- RTVD (Canal 4): Transmite partidos destacados como las Finales de la NBA, con opción de seguir la señal digital a través de la web oficial de RTVD.
- Canales de cable (ESPN, Star+ / Disney+, TNT / Max según la programación regional): Disponibles a través de operadores locales como Altice Dominicana y Claro Dominicana, los cuales en ocasiones integran beneficios o accesos a plataformas deportivas.
Streaming y plataformas online
- NBA League Pass: Es la plataforma oficial para ver todos los partidos de las 30 franquicias en vivo y bajo demanda; puedes contratarla de forma independiente en la app oficial de la liga o mediante Amazon Prime Video.
- YouTube (NBA en Español): Transmite selectos juegos de la semana en vivo a través de su canal oficial.
Otras figuras a seguir esta temporada
- Jalen Brunson (New York Knicks) – Campeón vigente y MVP de las Finales.
- Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
- Nikola Jokić (Denver Nuggets)
- Luka Dončić (Los Angeles Lakers)
- Giannis Antetokounmpo (Miami Heat)
- Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
- Stephen Curry (Golden State Warriors)
La temporada regular se extiende de octubre a abril con 82 partidos por equipo. Los seis mejores de cada conferencia clasifican directo a Playoffs. Los puestos 7 al 10 juegan el Play-in. Las finales se disputan en junio.
Además, el 30 de octubre comienza la Copa NBA y el All-Star Weekend se realizará del 19 al 21 de febrero de 2027.
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