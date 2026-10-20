¡Hoy comienza la NBA! Este martes 20 de octubre de 2026 arranca oficialmente la temporada 2026-27 de la mejor liga de básquet del mundo. La 81ª edición del torneo se inaugura con un partidazo en el Madison Square Garden de Nueva York.

Cuándo y dónde ver los encuentros de la Jornada Inaugural de la NBA 2026 en República Dominicana

Partidos de hoy NBA: el calendario de la jornada inaugural

New York Knicks vs Philadelphia 76ers (partido inaugural) – Madison Square Garden. Los Knicks, últimos campeones, reciben a los Sixers, el nuevo equipo de LeBron James . | Hora: 7:00 p. m.

(partido inaugural) – Madison Square Garden. Los Knicks, últimos campeones, reciben a los Sixers, el nuevo equipo de . | Hora: 7:00 p. m. Detroit Pistons vs Boston Celtics | Hora: 3:00 p. m.

| Hora: 3:00 p. m. San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder | Hora: 9:30 p. m.

Estos son los juegos de hoy NBA que dan inicio a la temporada regular de 82 partidos por equipo.

Formato de la temporada NBA 2026-27

Desde la temporada 2004-05, la NBA está conformada por 30 equipos o franquicias divididos en dos conferencias, la Este, y la Oeste, las cuales a su vez se encuentran divididas en tres divisiones de cinco equipos cada una.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Primero hay una temporada regular de ¡82 partidos! a disputarse entre octubre y abril.

Luego, la postemporada, donde los 6 mejores equipos de cada conferencia clasifican directamente a los Playoffs. Los equipos del 7.° al 10.° lugar de cada conferencia disputan un torneo de repechaje llamado Play-in para definir los últimos dos lugares.

Posteriormente, se disputan las rondas de playoffs en formato de series al mejor de 7 partidos. En junio serán las finales.

Los participantes

Estos son los 30 equipos que disputan el torneo.

Conferencia Este

División Atlántico:

Boston Celtics

Brooklyn Nets

New York Knicks

Philadelphia 76ers

Toronto Raptors

División Central:

Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons

Indiana Pacers

Milwaukee Bucks

División Sureste:

Atlanta Hawks

Charlotte Hornets

Miami Heat

Orlando Magic

Washington Wizards

Conferencia Oeste:

División Noroeste:

Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers

Utah Jazz

División Pacífico:

Golden State Warriors

Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers

Phoenix Suns

Sacramento Kings

División Suroeste:

Dallas Mavericks

Houston Rockets

Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs

LeBron James busca la historia

El Rey LeBron James, con 40 años cumplidos, afronta un nuevo desafío: intentar ganar su quinto anillo y convertirse en el primer jugador de la historia en ser campeón con cuatro franquicias distintas (ya lo logró con Miami, Cleveland y Los Angeles Lakers). Ahora viste la camiseta de los Philadelphia 76ers.

Dónde ver la NBA

Televisión abierta y cable

CDN Deportes (Canal 37) : Transmite partidos de temporada regular, playoffs y el Juego de Estrellas de forma gratuita en la televisión abierta nacional. Puedes ver su señal en vivo desde el sitio web de CDN Deportes En Vivo.

: Transmite partidos de temporada regular, playoffs y el Juego de Estrellas de forma gratuita en la televisión abierta nacional. Puedes ver su señal en vivo desde el sitio web de CDN Deportes En Vivo. RTVD (Canal 4) : Transmite partidos destacados como las Finales de la NBA, con opción de seguir la señal digital a través de la web oficial de RTVD.

: Transmite partidos destacados como las Finales de la NBA, con opción de seguir la señal digital a través de la web oficial de RTVD. Canales de cable (ESPN, Star+ / Disney+, TNT / Max según la programación regional): Disponibles a través de operadores locales como Altice Dominicana y Claro Dominicana, los cuales en ocasiones integran beneficios o accesos a plataformas deportivas.

Streaming y plataformas online

NBA League Pass: Es la plataforma oficial para ver todos los partidos de las 30 franquicias en vivo y bajo demanda; puedes contratarla de forma independiente en la app oficial de la liga o mediante Amazon Prime Video .

Es la plataforma oficial para ver todos los partidos de las 30 franquicias en vivo y bajo demanda; puedes contratarla de forma independiente en la app oficial de la liga o mediante . YouTube (NBA en Español): Transmite selectos juegos de la semana en vivo a través de su canal oficial.

Otras figuras a seguir esta temporada

Jalen Brunson (New York Knicks) – Campeón vigente y MVP de las Finales.

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Nikola Jokić (Denver Nuggets)

Luka Dončić (Los Angeles Lakers)

Giannis Antetokounmpo (Miami Heat)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

La temporada regular se extiende de octubre a abril con 82 partidos por equipo. Los seis mejores de cada conferencia clasifican directo a Playoffs. Los puestos 7 al 10 juegan el Play-in. Las finales se disputan en junio.

Además, el 30 de octubre comienza la Copa NBA y el All-Star Weekend se realizará del 19 al 21 de febrero de 2027.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más