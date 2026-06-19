Ayer, grupo A: Chequia 1, Sudáfrica 1, México 1 Corea del Sur 0. Grupo B: Suiza 4 Bosnia Herzegovina 1, Canadá 6 Catar 0. Hoy, grupo D: Estados Unidos vs Australia, Turquía vs Paraguay. Grupo C: Escocia vs Marruecos, Brasil vs Haití.

'El fútbol ha sido una de mis principales fuentes de inspiración para escribir’, Freddie Mercury, cantante y compositor británico nacido en Tanzania. Nunca tuvo el fútbol como su deporte favorito porque prefería el boxeo y el tenis, pero siempre reconoció la extraordinaria magnitud del rey de los deportes. Mercury, para muchos expertos de la música, ha sido uno de los mejores cantantes de la historia.

Dueño de la voz más estudiada porque al hablar poseía un tono de barítono, pero al cantar se convertía en tenor. La potencia de su voz superó las cuatro octavas, un privilegio al alcance de pocos vocalistas que le permitía utilizar tonos desde grave, medio, hasta cristalino. En su interpretación de ‘Bohemian Rhapsody’, para algunos, entre los que me incluyo, la madre de todas las canciones, demostró cada una de sus cualidades como intérprete.

Mercury, líder de la emblemática banda Queen, es el autor de la canción ‘We are the champions’ la más utilizada en celebraciones de obtención de campeonatos. La escribió tras cansarse de escuchar ‘You’ll never walk alone’, canción de Gerry and the Pacemakers que interpretan los aficionados del Liverpool, acérrimo rival del Manchester United en la Premier League, equipo del que Mercury siempre fue un devoto seguidor.

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El Tri avanza

México es uno de los países más futboleros del mundo. Quizás sus ambiciones siempre están por encima de sus reales posibilidades por razones que no serán tocadas en este PAF, pero es admirable el apoyo de su afición al Tri.

La hinchada más alegre y entusiasta, que traslada a cada Mundial a los personajes pintorescos más significativos del folclore mexicano como El Chavo del Ocho, Cantinflas, El Santo y El Chapulín Colorado.

México, el primer país en ser sede de tres Copas del Mundo y en donde nació la ‘ola humana’ en el Mundial de 1986, con su desesperada victoria de anoche ante Corea del Sur en el hermoso Estadio de Guadalajara, hogar del histórico equipo de la Liga MX, Chivas de Guadalajara, se ha convertido en la primera selección en alcanzar los dieciseisavos de final, con amplias posibilidades de pasar como líder del grupo A.

El gol es el orgasmo del fútbol

Estamos frente al Mundial de mejor inicio goleador de las últimas cinco ediciones con un promedio de 3.13 goles por partido. Aunque es temprano para sacar conclusiones porque los registros pueden variar considerablemente en la medida que avance la Copa y se vayan enfrentando entre sí las selecciones con mayor nivel de juego.

El gol, tan presente durante las primeras ediciones de la Copa Mundial en las que se priorizaron los sistemas ofensivos que en algunas ocasiones utilizaron las hoy obsoletas formaciones 2-3-5 (dos defensas, 3 centrocampistas y 5 delanteros), ha pasado por largos períodos decadentes en donde su ausencia ha sido tan notoria que convirtió el fútbol en un espectáculo soporífero, monótono y hasta peligroso por los altos niveles de violencia que generaban aquellos sistemas tácticos que jugaban a no dejar jugar.

El ‘Catenaccio’, sistema ultradefensivo que alcanzó su clímax en la década de los años sesenta, implementado por el AC de Milán y el Inter de Milán por los técnicos Nereo Rocco y Helenio Herrera, se convirtió en un efecto dominó que fue contagiando a muchos equipos europeos y sudamericanos y a la misma selección italiana, hasta hacer de este ‘cerrojo’ defensivo la táctica por excelencia en aquella época en la que los sistemas defensivos impusieron sus normas en detrimento del espectáculo que brinda el juego ofensivo en donde el gol es el protagonista.

Para dicha de los que amamos el juego de ataque, durante las últimas décadas han aparecido formaciones y dibujos tácticos que renuncian a la idea de jugar solo defendiendo, instaurándose formaciones como las 4-3-3, 4-4-2, y la más atrevida de todas, la 3-4-3, dibujos que le han devuelto al fútbol la supremacía del juego de ataque en donde el gol, esencia y fin de este deporte, aparece con mayor frecuencia.