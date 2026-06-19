La victoria de México por 1-0 sobre Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 tuvo un significado especial para el país anfitrión. El encuentro disputado en el Estadio Guadalajara significó el debut mundialista de Luis Romo en las redes, quien fue la gran figura al anotar el gol del triunfo, permitiendo que la escuadra dirigida por Javier 'Vasco' Aguirre asegurara el liderato del Grupo A y su boleto matemático a los dieciseisavos de final.

Romo cambió el partido tras un error rival

Luego de un primer tiempo muy conservador y trabado en el medio campo, donde México dominó la posesión sin generar verdadero peligro, la fórmula para romper el cero llegó al arranque del complemento. Al minuto 50, el arquero surcoreano Kim Seung-Gyu cometió un costoso error al chocar con su propio defensor en la salida, soltando el balón en el área chica. Atento a la jugada, Luis Romo apareció para empujar el esférico al fondo de la red y colocar el 1-0 parcial ante el estallido de júbilo de la afición mexicana.

El mediocampista de las Chivas, que disputaba sus primeros minutos en una Copa del Mundo, se consolidó de esta manera como el jugador del partido según los registros estadísticos, coronando un planteamiento sumamente táctico ordenado por el estratega mexicano.

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Raúl Rangel vivió un cierre milagroso

El seleccionador Hong Myung-Bo intentó reaccionar moviendo sus piezas e hizo ingresar a figuras de peso como Cho Gue-Sung y Hwang Hee-Chan para refrescar el ataque asiático. Corea del Sur se adueñó por completo del tramo final y adelantó líneas en busca del empate, embotellando a la zaga tricolor en su propio terreno.

Fue en el minuto 87 cuando emergió la figura heroica del portero mexicano Raúl 'Tala' Rangel. Tras un centro lateral preciso al área pequeña, el delantero Cho Gue-Sung conectó un sólido remate de cabeza; Rangel contuvo el primer impacto y, de manera milagrosa, reaccionó al instante para tapar el contra-remate a quemarropa, frustrando el grito de gol de los surcoreanos.

México sella su primera misión en casa

Javier Aguirre también refrescó sus líneas metiendo al terreno a hombres como César Huerta, Santiago Giménez y Obed Vargas, este último exigiendo al arquero Kim Seung-Gyu al minuto 86 con un potente disparo de media distancia que casi se convierte en el segundo gol de la tarde.

Con este resultado, México fortalece sus aspiraciones en el certamen al sumar su segunda victoria consecutiva en el Mundial 2026. La escuadra azteca cierra de forma invicta esta jornada de compromisos y avanza con paso firme a la siguiente ronda, dejando una noche inolvidable de fútbol en territorio tapatío gracias al aporte decisivo de Luis Romo y las salvadas milagrosas de Raúl Rangel.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más