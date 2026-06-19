La victoria de Canadá por 6-0 sobre Qatar en la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 dejó una huella imborrable en el torneo. Jonathan David fue la gran figura del encuentro al anotar tres goles y comandar un ataque implacable, mientras que Cyle Larin abrió el camino para que el conjunto de la hoja de maple consiguiera el triunfo más abultado de su historia en las Copas del Mundo.

David lideró la ofensiva con un triplete

Tras un arranque vertiginoso en el que Qatar avisó primero por medio de Akram Afif, Canadá asumió el control absoluto del juego en Vancouver. Al minuto 16, Cyle Larin aprovechó un rebote del guardameta qatarí tras un remate de Jonathan David para empujar el balón y desatar la locura en las tribunas con el 1-0.

El show de Jonathan David comenzó formalmente al minuto 28, cuando sacó un zapatazo impresionante tras un rebote en el área para colocar el segundo tanto. Justo antes del descanso, en el minuto 47, el ariete volvió a estar atento a un rechace del arquero Abunada para firmar su doblete y mandar a Canadá al vestuario con una cómoda ventaja de 3-0. El delantero completaría su magnífica noche en el minuto 91, empujando un balón suelto para sellar su 'hat-trick' definitivo.

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Una noche empañada por la tragedia y las rojas

El partido cambió por completo de tono en la segunda mitad debido a las incidencias disciplinarias y de salud. Al minuto 53, una durísima entrada de un defensor qatarí dejó al mediocampista canadiense Ismaël Koné con una alarmante lesión de tibia. La jugada fue revisada por el VAR y el colegiado chileno cambió la tarjeta amarilla por una roja directa, dejando a Qatar con diez hombres en la cancha.

Posteriormente, el conjunto asiático perdería los papeles y terminaría jugando el encuentro con nueve futbolistas tras una segunda expulsión, lo que sepultó cualquier intento de reacción para el equipo dirigido por Julen Lopetegui.

Saliba y la fortuna sellaron el set histórico

Canadá aprovechó la superioridad numérica al máximo y continuó buscando la portería rival. Al minuto 63, Nathan Saliba, quien había ingresado precisamente en sustitución del lesionado Koné, anotó un auténtico golazo de falta directa que se metió pegado al poste, dedicándole la anotación a su compañero caído.

La goleada se extendió al minuto 74 con un autogol de la defensiva qatarí tras un centro peligroso, lo que representó el 5-0 parcial. Finalmente, la anotación de Jonathan David en el tiempo añadido puso el punto final al encuentro.

Con este resultado, Canadá fortalece sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026 y firma una de las páginas más gloriosas de su fútbol, logrando su primer triunfo en una cita mundialista con una exhibición de poderío ofensivo.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más