La victoria de Suiza por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 tuvo un significado especial para la República Dominicana. Lucas Jaquez hizo su debut en una Copa del Mundo con la selección helvética, mientras que Johan Manzambi, también de ascendencia dominicana, fue una de las grandes figuras del encuentro al anotar dos goles y liderar el triunfo de su equipo.

Manzambi cambió el partido con un doblete

Luego de un primer tiempo sin anotaciones, Suiza encontró la fórmula para romper el empate en el complemento. Al minuto 74, Johan Manzambi aprovechó un balón rechazado por la defensa bosnia y sacó un potente remate que dejó sin opciones al guardameta Nikola Vasilj para abrir el marcador.

El mediocampista volvió a aparecer en el minuto 90 para firmar su segundo tanto de la noche. Tras una gran jugada colectiva iniciada por Granit Xhaka y continuada por Vargas, Manzambi llegó desde atrás para empujar el balón a la red y colocar el 3-0 parcial, consolidándose como una de las figuras del encuentro.

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Lucas Jaquez vivió su estreno mundialista

El lateral Lucas Jaquez ingresó al minuto 86 en sustitución de Silvan Widmer y disputó así sus primeros minutos en una Copa del Mundo. Aunque tuvo una participación breve, el defensor cumplió en los instantes finales del compromiso y celebró desde el terreno de juego una importante victoria para el conjunto suizo.

Su presencia en el torneo representa otro motivo de orgullo para la comunidad dominicana, debido a sus vínculos familiares con la República Dominicana y al creciente número de futbolistas de ascendencia quisqueyana que destacan en el escenario internacional.

Xhaka cerró la goleada desde el punto penal

Además del doblete de Manzambi, Ruben Vargas amplió la ventaja al minuto 84 con una definición cruzada tras una asistencia de Granit Xhaka. Bosnia descontó en el tiempo añadido gracias a un potente remate de Mahmic, pero poco después el propio Xhaka convirtió un penal para sellar el definitivo 4-1.

Con este resultado, Suiza fortalece sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026 y lo hace con el aporte decisivo de Johan Manzambi y el histórico debut de Lucas Jaquez, dos nombres con raíces dominicanas que dejaron su huella en una noche memorable para el fútbol helvético.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más