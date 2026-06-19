MLB: resultados y posiciones. Juan Soto conecta dos jonrones y lidera la victoria de los Mets sobre los Phillies

Juan Soto fue la gran figura de la jornada del jueves en las Grandes Ligas al disparar dos cuadrangulares y remolcar tres carreras para comandar la victoria 6-4 de los Mets de Nueva York sobre los Phillies de Filadelfia, consolidándose como el principal protagonista ofensivo de la fecha.
El dominicano castigó el pitcheo rival con vuelacercas en la primera y la tercera entrada para impulsar el triunfo de los Mets, que encontraron además un sólido respaldo en su cuerpo de lanzadores para frenar a uno de sus rivales directos en la División Este de la Liga Nacional.
La jornada también dejó el triunfo de los Atléticos de Oakland por 5-0 sobre los Angelinos de Los Ángeles, en un encuentro dominado de principio a fin por su cuerpo monticular, cerrando así un día de acción en el que Juan Soto volvió a acaparar los reflectores con una actuación estelar a la ofensiva.
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